Какой русский город враги прозвали «злым»? В 1236 году началась одна из самых трагических страниц в истории нашей страны: на русские земли вторглись войска монголо-татарских захватчиков, оставив за собой кровавый след... Сначала была завоёвана северо-восточная Русь, двумя годами позже трагические времена пришли на южную часть страны. Кроме огромной живой силы, монголо-татары располагали мощной осадной техникой, которую они позаимствовали в Китае и странах Среднего Востока, что значительно помогало им справляться с древними русскими городами. Из всех городов, которые оказались на пути захватчиков, выстоять удалось только Смоленску. Русские воины бились достойно, каждый город становился крепостью. Народная пословица гласит: «Сила силу ломит». Крупнейшие города Руси (при всём своём героизме)...

В 1236 году началась одна из самых трагических страниц в истории нашей страны: на русские земли вторглись войска монголо-татарских захватчиков, оставив за собой кровавый след...

Сначала была завоёвана северо-восточная Русь, двумя годами позже трагические времена пришли на южную часть страны. Кроме огромной живой силы, монголо-татары располагали мощной осадной техникой, которую они позаимствовали в Китае и странах Среднего Востока, что значительно помогало им справляться с древними русскими городами. Из всех городов, которые оказались на пути захватчиков, выстоять удалось только Смоленску.

Русские воины бились достойно, каждый город становился крепостью. Народная пословица гласит: «Сила силу ломит». Крупнейшие города Руси (при всём своём героизме) выдерживали натиск врага несколько дней. Так, Рязань продержалась шесть дней, Владимир – четыре… Но под Козельском (ранее – Черниговское княжество, сегодня – Калужская область) войска хана Батыя простояли 50 дней и потеряли 4000 воинов.

В то время город Козельск был столицей небольшого княжества во главе с 12-летним князем Василием, внуком Мстислава Святославича Черниговского, погибшего в битве на Калке в 1223 году. Город стоял на высоком холме на слиянии двух рек. Высокие земляные валы и крепостные стены опоясывали город.

Монголы, подойдя к городу, потребовали незамедлительной сдачи, но на военном совете, состоявшемся накануне штурма города, жители Козельска решили: «Наш Князь младенец, но мы, как правоверные, должны за него умереть, чтобы в мире оставить по себе добрую славу, а за гробом принять венец бессмертия», «главы своя положити за христианскую веру».

Началась семинедельная осада. Взять город удалось только тогда, когда к городу подошли монгольские резервы – войска Кадана и Бури. Батый не пощадил никого, включая грудных младенцев. Малолетний князь Василий, по летописным преданиям, утонул в крови. «Злой город», – подвёл итог Батый.