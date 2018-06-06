Битва на реке Калке Как все начиналось Битва на реке Калке стала первым сражением русских войск с монголами (по устоявшейся в нашей литературе терминологии – монголо-татарами). В 1219–1221 годах монголы захватили Среднюю Азию и двинулись дальше на запад. Главной задачей для себя они видели покорение половцев. Во главе монгольских армий были поставлены лучшие полководцы Чингисхана –Субэдэй и Джэбэ. За два года монголы оттеснили войска половецких ханов до границ с Русью. Половцы были вынуждены обратиться за помощью к русским князьям. Хан Котян Сутоевич нашел нужные слова, обращаясь к Мстиславу Удатному: «Нашу землю суть днесь отняли, а вашу заутра, пришедше, возьмут». Обсудить просьбу половцев в Киеве...

Как все начиналось

Битва на реке Калке стала первым сражением русских войск с монголами (по устоявшейся в нашей литературе терминологии – монголо-татарами).

В 1219–1221 годах монголы захватили Среднюю Азию и двинулись дальше на запад. Главной задачей для себя они видели покорение половцев. Во главе монгольских армий были поставлены лучшие полководцы Чингисхана –Субэдэй и Джэбэ. За два года монголы оттеснили войска половецких ханов до границ с Русью. Половцы были вынуждены обратиться за помощью к русским князьям. Хан Котян Сутоевич нашел нужные слова, обращаясь к Мстиславу Удатному: «Нашу землю суть днесь отняли, а вашу заутра, пришедше, возьмут».

Обсудить просьбу половцев в Киеве собрались южнорусские князья. Принятое решение сражаться с монголами было вызвано не только военной опасностью: русские князья опасались, что половцы не выдержат, сдадутся монголам и выступят на их стороне.

Многие русские князья также понимали, что столкновение с монголами – вопрос времени, и лучше разбить их на чужой территории. И еще один фактор, немаловажный в те времена. Половецкие ханы просто засыпали русских богатыми подарками, а некоторые из них приняли даже православие.

Монголы решили предвосхитить события и прислали своих послов, чтобы разрушить сложившийся союз. Переговоры не состоялись, послы были убиты. Историками это решение иногда расценивается как большой дипломатический промах. Монголы учли это коварство и в дальнейшем припомнили его русским князьям.

Участники и их численность

Численность участников сражения с обеих сторон оценить довольно трудно. В первую очередь это связано с тем, что нет достоверных сведений о количестве войск, участвовавших в битве. Одни российские историки считают, что численность русско-половецких войск составляла 80–100 тысяч человек, другие говорят о 40–45 тысячах. В. Н. Татищев считал, что русские войска насчитывали 103 тысячи человек и 50 тысяч половецких всадников.

Важным фактором было и то, что в условиях феодальной раздробленности не было единства, каждый князь имел свои интересы и даже в самые трудные времена о них не забывал. И хотя киевский съезд решил, что надо воевать с монголами, всего несколько княжеств отправили на сражение свои полки. Это были войска Киевского, Черниговского, Смоленского, Галицко-Волынского княжеств.

И еще один фактор, не менее важный в оценке силы древнерусского войска. Основой русских дружин было ополчение. Ополченцы проигрывали кочевникам в оружии, да и в умении владеть им. На вооружении у них были топоры, рогатины, реже копья.

У главных союзников русских – половцев – вообще не было военной организации. Все они были разделены на множество племен и кочевий. Основную массу войска составляли отряды всадников, вооруженных луками со стрелами.

Ход битвы

В конце мая союзные войска собрались на берегах реки Калки (ныне территория Донецкой области).

Все начиналось довольно успешно для союзных войск. Первоначально произошли две стычки, из которых русские войска вышли победителями. Князья вновь собрали совет и попытались на нем определиться, как вести дальнейшие боевые действия. Но договориться так и не смогли. Одни предлагали ждать монголов на берегу реки, другие – двигаться навстречу. Чужие указы князьям были не по нраву, и каждый сам выбирал тактику для своей дружины.

Первые активные действия начались 31 мая. Отряды половцев и дружинники из Волыни начали переправляться через реку. Чуть позже к ним присоединились галичане и черниговцы. Киевский князь принял решение о строительстве укрепленного лагеря.

При появлении монгольских отрядов половцы и волынские отряды ринулись в бой. Сначала успех сопутствовал русским войскам, но, когда Субэдэй увидел, что русские отстали от половцев, он бросил в бой основные силы. Половцы не выдержали напора монгольских всадников и бежали. Добежав до переправы, они внесли сумятицу в полки Мстислава Черниговского, который был готов к выступлению. Монголы уже атаковали галичан и те отряды половцев, которые еще оставались на флангах. Было нанесено поражение отрядам Мстислава Луцкого и Олега Курского.

Часть монгольских войск устремилась за отступающими русскими войсками, а часть осадила лагерь киевского князя. Галичане и волынцы отступили до Днепра и спаслись на оставленных ладьях и лодках. С большими потерями отступали черниговская и смоленская дружины. Мелкие отряды понесли еще больший урон.

Наиболее трагически завершилась осада лагеря. Отсутствие воды вынудило начать переговоры. Монголы пообещали, что никого не убьют, всех отпустят домой, а князей выпустят за выкуп. Монголы свое обещание не выполнили, мстя за убитых послов, и напали на выходящих из лагеря. Часть была убита, часть взята в плен. Уцелевших князей и военачальников положили под доски, на которых сидели пирующие монголы, и, по сути, они были задавлены.

Последствия

Точных данных о потерях, как и о численности войск до битвы, нет. Летописи сообщают, что от всего войска осталась только десятая часть. Единственные данные о потерях приводит Генрих Латвийский в «Хронике Ливонии», написанной в 1225 году. Он пишет: «…и выступили короли со всей Руссии против татар, но не хватило у них сил для битвы и бежали они пред врагами. И пал великий король Мстислав из Киева с сорока тысячами воинов, что были при нем. Другой же король, Мстислав Галицкий, спасся бегством. Из остальных королей пало в этой битве около пятидесяти. И гнались за ними татары шесть дней и перебили у них более ста тысяч человек (а точное число их знает один Бог), прочие же бежали…».

Преследуя остатки русских дружин, монголы вторглись непосредственно на территорию Руси. Из-за нехватки сил монголы не пошли на Киев, а двинулись на Волгу. Здесь они были наголову разбиты волжскими булгарами. Осталось всего 4 тысячи человек, которые возвратились домой.

Во время походов Субэдэй и Джэбэ изучили будущий театр военных действий, ознакомились с военными силами русских, их военной организацией и особенностями ведения войны.

В народной памяти битва на Калке так и осталась черной страницей истории.