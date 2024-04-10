6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Золотой век Киевской Руси

Вернадский Г.

Книга всемирно известного историка Г.В.Вернадского, специалиста по истории средневековой Руси и царства Ордынского, посвящена периоду истории Киевской Руси от прихода варягов до монголо-татарского нашествия. На основе громадного количества источников автор дал широкую картину всех сторон жизни древнерусского государства. В книге дан обзор культуры и повседневной жизни людей в Киевской Руси, отношений Руси с соседними государствами. Всякий раз, упоминая те или иные черты русской жизни, Вернадский сравнивает их с "западными аналогами", что позволяет увидеть русскую историю с точки зрения "внешнего наблюдателя", а значит, и лучше ее понять.