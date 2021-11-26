ЗВЕНИГОРОД ЮЖНЫЙ

ЗВЕНИГОРОД ЮЖНЫЙ - древнерусский го­род на реке Бел­ка (ны­не село Зве­ни­го­род Пус­то­мы­тов­ско­го района Львов­ской области, Ук­раи­на).

Впер­вые упо­мя­нут в «По­вес­ти вре­мен­ных лет» под 1086 годом в свя­зи с убий­ст­вом под его сте­на­ми вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го князя Яро­пол­ка Изя­сла­ви­ча. С 1125 года центр вла­де­ний князя Вла­ди­мир­ка Во­ло­да­ре­ви­ча, ко­то­рый позд­нее пе­ре­дал его пле­мян­ни­ку Ива­ну Рос­ти­сла­ви­чу Бер­лад­ни­ку. В XII-XIII веках Звенигород был важ­ным стра­те­гическим пунк­том в меж­до­усоб­ных вой­нах русских кня­зей и борь­бе с венг­ра­ми.

В 1144 и 1146 годах ки­ев­ский князь Все­во­лод Оль­го­вич два­ж­ды пы­тал­ся ов­ла­деть Звенигородом, а в начале 1227 года га­лиц­кий князь Мсти­слав Мсти­сла­вич Удат­ный раз­бил близ Звенигорода вой­ско венгерского ко­ро­ля Эн­д­ре II. Звенигород пе­ре­стал су­ще­ст­во­вать к середине XIII века.

Ар­хео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния 1960-1980-х годов по­ка­за­ли, что он со­сто­ял из рас­по­ло­жен­ных ме­ж­ду ру­ка­ва­ми ре­ки ук­ре­п­лён­ных де­тин­ца и по­са­да (площадь 12 га). А. А. Ра­ти­чем бы­ли изу­че­ны ос­тат­ки ка­мен­но­го двор­ца и церк­ви XII век. За чер­той ук­ре­п­ле­ний на­хо­ди­лись грун­то­вые мо­гиль­ни­ки и при­го­ро­ды, один - с тор­го­вой пло­ща­дью и де­ревянной церковью Па­ра­ске­вы Пят­ни­цы (XII-XIII века), пол ко­то­рой был вы­мощен ке­ра­мическими по­лив­ны­ми плит­ка­ми.

Во влаж­ном грун­те северо-восточного при­го­ро­да, ис­сле­до­ван­но­го И. К. Свеш­ни­ко­вым, со­хра­ни­лись де­ревянные из­де­лия (бы­то­вая ут­варь, дет­ские иг­руш­ки, музыкальные ин­ст­ру­мен­ты и др.), по­строй­ки сруб­ной и кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, мос­то­вые. Мно­гие жи­лые до­ма име­ли под­кле­ты, гли­но­бит­ные и ка­мен­ные пе­чи. Изу­че­ны ос­тат­ки мас­тер­ских и куз­ниц с гор­на­ми . Сре­ди на­хо­док - брон­зо­вые пи­са­ла, вис­лые ак­то­вые пе­ча­ти XII века, се­реб­ря­ные ук­ра­ше­ния, ви­зантийская и западноев­ропейская стек­лян­ная по­су­да, ору­жие.

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