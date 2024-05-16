Ярославичи: Сквозь дым и кровь сражений Много проблем трём Ярославичам доставил их родственник, уже упоминавшийся половецкий князь Всеслав Брячиславич. Некогда их союзник, он со своей дружиной не раз совершал набеги на соседние княжества. На чтение: 6 минут

Много проблем трём Ярославичам доставил их родственник, уже упоминавшийся половецкий князь Всеслав Брячиславич. Некогда их союзник, он со своей дружиной не раз совершал набеги на соседние княжества. В 1065 году он безуспешно пытался взять Псков, а в 1067 году захватил и разорил Новгород. Правивший Полоцким княжеством в общей сложности более полувека Всеслав явно имел амбиции уравнять свой престол с киевским и новгородским. В 1067 году Ярославичи сообща атаковали земли княжества, взяли Минск (в ту пору называвшийся Менск, причём это считается первым упоминанием нынешней столицы Белоруссии в летописях), а затем в генеральном сражении на реке Немиге 3 марта 1067 года нанесли поражение Всеславу. В историю эта битва вошла как одна из крупнейших и кровопролитных междоусобных схваток на Руси. Всеслав бежал, но для Ярославичей он продолжал оставаться опасным конкурентом. Спустя четыре месяца князья хитростью заманили его на переговоры с обещаниями безопасности — но слова своего не сдержали и на реке Орше захватили князя вместе с его двумя сыновьями, бросив их в заточение в земляную тюрьму (поруб) в Киеве.

В 1068 году состоялась новая, самая известная, битва на реке Альте. Объединённые силы троих братьев потерпели тяжёлое поражение от половецкого хана Шарукана. Разгром дружин вызвал шок в Киеве — город, по сути, более не был прикрыт от нашествия. Изяслав и Всеволод не предпринимали более активных боевых действий, тогда как кочевники уже грабили окрестности стольного града. Горожане созвали вече, на котором потребовали от князя раздать им оружие, но тот не изъявил желания сделать это. Тогда киевляне подняли восстание против Изяслава Ярославича, вынудив того бежать под защиту польского короля Болеслава II («бежа в Ляхы», как повествуют нам летописи), который являлся дядей киевского князя. Тем временем своим новым князем вече провозгласило освобождённого из заточения князя Всеслава Брячиславича. Строго говоря, киевская община имела все основания для претензий к Изяславу, который проиграл сражение, допустил захватчиков в русские земли, да ещё и отказался продолжить борьбу вопреки мнению народа.

Киевляне, конечно, понимали, что их бывший князь так просто не отступится от престола и наверняка воспользуется своими родственными связями с польским королём, чтобы руками ляхов отвоевать киевский престол. Поэтому они отправили гонцов к его братьям — Святославу и Всеволоду. Они требовали повлиять на их брата, чтобы тот вернулся в Киев и начал переговоры с вече, которое пообещало не оказывать ему сопротивления. Братья решили, что это предложение разумное, и в свою очередь отправили гонцов уже к Изяславу с просьбой замириться и не губить отцов стольный город. Всеслав к тому времени, едва узнав о выдвижении поляков, бежал, и Киев вновь оказался обезглавлен.

Изяслав в этих условиях, казалось, должен был замириться со своим народом и спокойно вернуть себе престол. Но он решил подавить оппозицию себе по всем правилам феодального строя, заодно введя в заблуждение своих же собственных братьев — сторонников мирного решения вопроса. Сделав вид, что готов пойти на мировую с киевлянами, он послал вперёд себя своего сына Мстислава Изяславича, который проявил себя как настоящий каратель. Не менее семидесяти участников освобождения из темницы Всеслава Брячиславича были преданы казни сразу же, ещё немало подверглась другим видам наказания, в том числе насильственному ослеплению. Даже место традиционного сбора вече в Киеве — городской торг — Изяслав распорядился перенести на гору, место боярских теремов, где публика была более лояльной князю, чем простонародье.

Раскол между братьями

Трещина между Изяславом и его братьями, которая возникла в те тревожные дни 1068 года, ширилась и, наконец, стала непреодолимой. И, как водится, первой жертвой братоубийственных свар стал народ Руси. В 1070-1071 годах против княжеской власти произошло два мощных восстания — в Новгороде и в Ростовском княжестве. Изяславу удалось выгнать из Полоцка Всеслава Брячиславича, сделав полоцким князем своего сына Мстислава, отличившегося при подавлении восстания в Киеве. Но Всеслав оставался популярным лидером, и вскоре появился во главе войска уже под Новгородом, где был разбит и даже взят в плен, но вскоре отпущен. В 1071 году ему удалось отбить Полоцк и вновь стать здешним князем. Изяслав предпринял военный поход против него, ему удалось нанести поражение Всеславу, однако довершить дело разгрома не удалось из-за распутицы.

В это время братья заподозрили Изяслава в тайной связи с ненавидимым ими Всеславом. Почему Ярославичи так решили, не совсем ясно, но они решили отобрать у старшего брата престол и сделать киевским князем Святослава. Заговор был успешно осуществлён в 1073 году, и Изяслав вновь бежал в Польшу. Однако Болеслав II был настроен дружить с восточными соседями, и даже заключил союз со Святославом и Всеволодом. Изяслав, ослеплённый в своём настрое вернуть себе престол на штыках иноземных захватчиков, поехал дальше — сначала к германскому императору Генриху IV, а потом к самому Папе Римскому Григорию VII. Единственное, чего удалось добиться опальному киевскому князю — это добиться возвращения в Польшу, из которой его только недавно выдворили, чтобы не раздражать Святослава и Всеволода.

Может, так и кончил бы свои дни на чужой земле Изяслав, но 27 декабря 1076 года после неудачной операции на опухоли скончался Святослав Ярославич. На киевский престол взошёл Всеволод Ярославич. Изяслав решил воспользоваться переходным периодом, и вновь вместе с поляками двинулся на Киев. Всеволод не желал полномасштабной войны, и решил добром вернуть Изяславу престол, оставшись Черниговским и Переяславским князем.

Но такое решение вызвало недовольство некоторых князей, в первую очередь его собственных племянников — сына покойного Святослава Олега и сына его младшего брата, Смоленского князя Вячеслава, Бориса. Поначалу Всеволод пытался справиться с мятежными племянниками самостоятельно, но в битве на реке Сожице потерпел тяжёлое поражение. Борис и Олег осадили вотчину своего дяди — Чернигов — пока сам князь в это время скакал в Киев, чтобы попросить о помощи Изяслава. Таким образом, противостояние между братьями переросло уже в другие поколения.

3 октября 1078 года произошло решающее сражение той междоусобной войны — битва на Нежатиной Ниве. Согласно летописям, увидев численно превосходящие силы Изяслава и Всеволода, а также их сыновей — соответственно Ярополка и Владимира (будущего Владимира Мономаха), князь Олег предложил Борису не принимать боя, а вступить в переговоры, но отчаянный молодой князь резко отказался. В итоге Борис погиб в самом начале сражения. В ожесточённой схватке погиб и Изяслав, сражённый кем-то из конников Олега. Но победа всё равно осталась за киевской ратью, и Олег был вынужден бежать в Тмутаракань.

А Всеволод вновь стал киевским князем. Его сын Владимир Всеволодович стал одновременно Черниговским и Смоленским князем. Переяславль же достался его второму сыну — Ростиславу Всеволодовичу. Но проблемы на этом не кончились. Когда в 1079 году ещё один сын покойного Святослава, Роман Святославич, вступил в союз с половцами и вторгся в русские земли, Всеволод сумел сделать так, что после переговоров у Переяславля кочевники повернули обратно в свои степи, а по пути убили незадачливого князя, который с их помощью пытался взять реванш за отстранение от власти потомком Святослава. Всеволод же через некоторое время хитрыми интригами избавился и от Олега, которого захватили и отвезли в далёкий Константинополь хазары.