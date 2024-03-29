Триумвират Ярославичей Родственные связи и политика очень часто плохо друг с другом соотносятся. История дала тому немало подтверждений. Вот и на Руси можно найти немало примеров, когда брат войной шёл на брата. На чтение: 5 минут

Родственные связи и политика очень часто плохо друг с другом соотносятся. История дала тому немало подтверждений. Вот и на Руси можно найти немало примеров, когда брат войной шёл на брата. Легендарному Ярославу Мудрому в молодости тоже пришлось повоевать с собственными же отцом и братом, прежде чем он, бывший до того князем Ростовским и Новгородским, воцарился в Киеве. Его почти сорокалетняя эпоха — золотой век Киевской Руси. Казалось бы, кто как не князь Ярослав Владимирович должен был понимать пагубность практики, при которой русские земли распределяются между княжескими детьми, которые затем начинают воевать за место под солнцем друг с другом? Но нет — даже ему не было суждено изменить что-то в этом направлении, хотя, как опытный правитель, он явно понимал возможные риски и сделал попытки минимизировать их. Всё оказалось даже хуже, чем могло бывало раньше — стало началом конца единой Руси, вступившей в эпоху политической раздробленности, бесконечных междусобиц и беззащитности перед внешними захватчиками.

Распределение земель

Предчувствуя свою кончину, Ярослав Мудрый составил завещание, согласно которому княжеские престолы в главных русских городах — Киеве и Новгороде — достались его второму сыну Изяславу Ярославичу (самый старший сын Владимир, князь Новгородский, умер ещё до отца, некоторые историки считают, что у Ярослава был ещё один старший сын, также умерший очень рано, поэтому, возможно, Изяслав третий, а не второй сын). Остальные земли были распределены между младшими сыновьями. Святослав Ярославич получил в княжение Чернигов, Муром и Рязань; Всеволод Ярославич — Переяславль и Ростов; Вячеслав Ярославич — Смоленск; Игорь Ярославич — Владимир-Волынский. Каждый из них, особенно старшие, считал себя ровней своим братьям, и с самого начала не хотели признавать главенство кого-то из них над всеми ними.

В «Повести временных лет» содержится упоминание о том, что Ярослав Мудрый сделал определённые наставления своим потомкам, сводящиеся к необходимости жить в мире между собою, а Изяслава, как обладателя Киевского и Новгородского престолов, наказывал слушаться как его самого. Историки ставят под сомнение существование этого наставления в действительности, указывая на возможность использования летописцем не каких-либо документов, а ходивших в то время слухов об этом. Но, как бы то ни было, всё равно вышло по-другому...

Коллективное правление

Как мы видим, ядро русских земель осталось за тремя старшими братьями, ставшими коллективно, в равной степени, управлять государством. И поначалу им это неплохо удавалось. Они сообща усовершенствовали созданную ещё их отцом «Правду Ярослава»; новый её вариант получил название «правда Ярославичей», вместе два документа составили «Русскую Правду». Новые правители отменили кровную месть, заменив её штрафами, а также дополнительно защитили с законодательной точки зрения княжеское хозяйство и княжеских людей. За наиболее тяжкие преступления предписывалось расправляться с виновником на месте совершённого им деяния. Когда один за другим умерли их младшие братья, старшие распределили их наделы по-новому.

В то же время на границах Руси было неспокойно. Главной опасностью стали половцы. Почти сразу же после смерти Ярослава Мудрого на Русь свой поход начал хан Болуш — первый достоверно известный по летописям половецкий хан. Однако на сей раз большого кровопролития удалось избежать — Всеволод Ярославич сумел заключить с половцами, уже стоявшими в пределах Переяславского княжества, мир, и те вернулись в степи. В 1060 году в сражении на реке Альте под Переяславлем объединённые силы Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей, при поддержке полоцкого князя Всеслава Брячиславича нанесли поражение кочевникам-торкам. Эта сравнительно небольшая речка — всего сорок с небольшим километров — не в первый и не в последний раз стала свидетелем кровавых сражений между русскими княжескими дружинами, сражавшимися как друг против друга, так и с южными кочевниками. Ещё в 1015 году здесь, как считается, собственным братом Святополком был убит князь Борис, один из первых русских святых. Четырьмя годами позже уже сам Святополк был здесь разбит Ярославом Мудрым. Его сыновья добились успеха в сражении против торков, надолго обезопасив южные рубежи Руси. С половцами так же успешно действовать им не довелось.