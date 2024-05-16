Половцы: откуда пришли и куда ушли В истории России есть и такие народы, о которых мы знаем только из летописей и легенд. На чтение: 8 минут

В истории России есть и такие народы, о которых мы знаем только из летописей и легенд. Они когда-то очень давно населяли наши земли, воевали или дружили с Русью (что, впрочем в иные времена мало чем различалось), соперничали с ней или вливались в неё со своей культурой и традициями, оставаясь в нашей исторической памяти и этногенезе. Сегодня мы рассказываем об одном из таких народов.

…Арабо- и персоязычные авторы называли их кипчаками. Византийские и мадьярские источники именовали их команами, куманами и кунами. В русских источниках этот народ известен как половцы . И это название знает каждый, кто хотя бы поверхностно знаком со «Словом о полку Игореве».

Собственно, этим «общеизвестные» представления о половцах – между прочим, в известной мере наших предках – и ограничиваются. И, признаться, научные знания тоже не сильно балуют нас подробностями.

Кто это такие и откуда пришли

Практически общепризнанно, что половцы – это тюркские племена. Историки полагают, что в этом конгломерате племён, который нельзя назвать этносом, изначально присутствуют тюркский и монгольский этнокультурные компоненты.

Первые сведения о кипчаках восходят к 40-м годам VIII в., когда в среднеазиатском регионе окончательно распался Тюркский (т.н. Второй Тюркский) каганат. Будучи потомками сиров, разбитых уйгурами, кипчаки вошли в состав Кимакского каганата, в котором находились в IX – начале XI вв. Кстати, «кипчак» – первоначально презрительное прозвище, данное уйгуруами побеждённым тюркам, означавшее «неудачники», «беглецы».

К началу XI в. кипчаки сумели полностью освободиться от опеки кимаков и стали претендовать на гегемонию в среднеазиатских и казахских степях. Именно в этот период само слово «кипчак» приобретает новое значение: теперь это «пустое, дуплистое дерево». Распад Кимакского каганата, обусловленный внешним давлением (новой волной кочевой экспансии, возглавляемой монгольскими племенами) и внутренними противоречиями, высвободил активные кипчакские племена, которые двинулись в западном направлении.

Проникновение кипчаков в степи Восточной Европы было широкой миграцией слабо связанных между собой политически тюркоязычных племён. Миграция развивалась по двум направлениям. В первом – южном, на Сырдарью, преобладал кипчакский элемент, поэтому в арабском мире встречали именно кипчаков. Кимакские племена доминировали во втором – западном направлении (в Поволжье). Этим объясняется распространение в Византии, на Руси и Восточной Европе названий «куманы», «половцы». Таким образом, привычное нам название «половцы» тюркские племена получили уже после продвижения в степи Северного Причерноморья.

В отечественной науке утвердилось мнение, что название «половцы» происходит от старославянского «плава» (солома), которым обозначали внешний вид новых кочевников. Из этого часть исследователей делает вывод, что там к тюркской и монгольской компоненте где-то ещё и европеоидная затесалась, а то и вовсе преобладала. Впрочем, тезис о «европеоидном преобладании» не подтверждается антропологическим анализом большинства половецких захоронений. В этой связи Е.Ч. Скржинская обратила внимание на географическую традицию русского летописания: в её версии слово «половец» обозначало не этническую характеристику, а место обитания кочевников – «ту» («он пол») сторону Поднепровья.

В середине XI в. ареал кочевания кипчаков (кимаков) простирался от Иртыша на востоке до Волги на западе. Современники назвали эту огромную территорию Дешт-и-Кипчак (Половецкая степь).

Вытеснив гузов, которые в свою очередь сменили печенегов, половцы стали окончательными хозяевами на юге Восточной Европы, вплотную приблизившись к границам Древнерусского государства. В современной историографии преобладает мнение о том, что половцы оказали огромное влияние на все стороны экономической, социально-политической и культурной жизни Руси в период феодальной раздробленности.

Куда ушли и что нам оставили

Монгольское нашествие застало половецкую степь неспособной к объединённому отпору завоевателям. После неудачной попытки совместно с русскими князьями остановить монголов у р. Калки в 1223 г. половцы были вынуждены либо покинуть Половецкую степь, либо погибнуть.

Вторжение монголов в степи Причерноморья заставило половцев переселиться на Балканы, в Венгрию, Византию и Закавказье. Часть кипчаков ушла на Северный Кавказ, дав начало формированию кумыкского, карачаевского и балкарского этносов. Переселившиеся в Венгрию половцы (составляли там до 8 % общего населения) к XIV в. были полностью ассимилированы. В Болгарии и Византии половцы стали использоваться в качестве военной силы. Наконец, часть половцев бежала в русские княжества.

Пришедшие в Половецкую степь ордынцы постепенно стали ассимилироваться с половцами. Этот процесс нашел отражение в сочинении арабского автора ал-Омари: «В древности это государство (имеется в виду Золотая Орда) было страной кипчаков, но когда им завладели татары, то кипчаки сделались их подданными. Потом они (татары) смешались и породнились с ними (кипчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их (татар), и все они стали точно кипчаки, как будто от одного (с ними) рода, оттого что монголы (и татары) поселились на земле кыпчаков, вступали в брак с ними и оставались жить на земле их (кыпчаков)».

Таким образом, став частью Золотой Орды, половцы приняли активное участие в этногенезе таких народов как казахи, татары, башкиры, киргизы, узбеки и других тюркоязычных народов.