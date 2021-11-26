ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ (князь черниговский)

Князь чер­ни­гов­ский (1078, 1094–1096), тму­та­ра­кан­ский (1083–1094), нов­го­род-се­вер­ский (1097–1115).

Из ди­на­стии Рю­ри­ко­ви­чей. Сын Свя­то­сла­ва Яро­сла­ви­ча, брат Да­ви­да Свя­то­сла­ви­ча и Яро­сла­ва Свя­тосла­ви­ча, отец Все­во­ло­да Оль­го­ви­ча, Иго­ря Оль­го­ви­ча и Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1070-х гг. В ки­ев­ское кня­же­ние от­ца (1073–76) он, ве­ро­ят­но, на­ме­ст­ни­чал в Ту­ро­ве (1073–1075), а за­тем, ви­ди­мо, в Рос­то­ве (1076–1077). В 1075–76 О. С. вме­сте с двою­род­ным бра­том кн. Вла­ди­ми­ром Все­во­ло­до­ви­чем Мо­но­ма­хом был от­прав­лен от­цом в 4-ме­сяч­ный по­ход на Че­хию в ка­че­ст­ве со­юз­ни­ка польск. кн. Бо­ле­сла­ва II Сме­ло­го. По­сле третье­го во­кня­же­ния в Кие­ве дя­ди, кн. Изя­сла­ва Яро­сла­ви­ча (июль 1077), О. С. был пе­ре­ме­щён во Вла­ди­мир-Во­лын­ский, ос­тав­ший­ся за его др. дя­дей – кн. Все­во­ло­дом Яро­сла­ви­чем, ко­то­рый по не­из­вест­ной при­чи­не вы­вел О. С. от­ту­да в мар­те 1078. Не раз­ре­шив во­прос о вла­де­нии с дя­дей, О. С. бе­жал в Тму­та­ра­кань, где про­дол­жал кня­жить его млад­ший брат Ро­ман. В кон­це ле­та 1078 с по­мо­щью по­лов­цев и при уча­стии сво­его двою­род­но­го бра­та, кн. Бо­ри­са Вя­че­сла­ви­ча, О. С. по­сле кро­во­про­лит­ной бит­вы на Со­жи­це (25 авг.) с вой­ска­ми кн. Все­во­ло­да Яро­сла­ви­ча за­хва­тил от­чий Чер­ни­гов. В бит­ве на Не­жа­ти­ной Ни­ве (3 окт.) вой­ска со­юз­ни­ков по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от сил кн. Все­во­ло­да Яро­сла­ви­ча и вы­сту­пив­ше­го ему на по­мощь ки­ев­ско­го кн. Изя­сла­ва Яро­сла­ви­ча. О. С. сно­ва бе­жал в Тму­та­ра­кань, где в 1079 был за­хва­чен мест­ны­ми ха­за­ра­ми, пе­ре­дав­ши­ми его в за­клю­че­ние «за мо­ре Це­са­рю­гра­ду», что, не­со­мнен­но, ста­ло след­ст­ви­ем до­гово­ра ме­ж­ду Все­во­ло­дом Яро­сла­ви­чем и ви­зант. имп. Ни­ки­фо­ром III Во­та­ниа­том. В ви­зант. пле­ну на о. Ро­дос О. С. про­вёл два го­да.

С во­ца­ре­ни­ем в Кон­стан­ти­но­по­ле имп. Алек­сея I Ком­ни­на (1081) О. С. ока­зал­ся на сво­бо­де. В 1080-х гг. же­нил­ся на пред­ста­ви­тель­ни­це знат­но­го ви­зант. ро­да Фео­фа­но Му­за­лон, а по­сле её смер­ти (не ра­нее 1094) – на пле­мян­ни­це по­ло­вец­ко­го ха­на Осе­лу­ка (Осо­лу­ка). В 1083 си­лой ов­ла­дел Тму­та­ра­кан­ским кня­же­ст­вом, где, по всей ви­ди­мо­сти, бес­пре­пят­ст­вен­но кня­жил, не пред­при­ни­мая до смер­ти Все­во­ло­да Яро­сла­ви­ча (1093) ак­тив­ных дейст­вий. О. С. ат­ри­бу­ти­ру­ют­ся, хо­тя и не с без­ус­лов­ной дос­то­вер­но­стью, пе­ча­ти двух ви­дов с изо­бра­же­ни­ем св. Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла и греч. ле­ген­да­ми, в од­ной из ко­то­рых он пыш­но ти­ту­лу­ет­ся «ар­хон­том Мат­ра­хи, Зи­хии и всей Ха­за­рии».

Ле­том 1094 О. С. сно­ва с си­ла­ми по­лов­цев оса­дил Чер­ни­гов и 25 ию­ля вы­ну­дил кня­жив­ше­го там Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха уда­лить­ся в Пе­ре­яс­лавль (Рус­ский). В 1095, до­ро­жа сою­зом с по­лов­ца­ми, О. С. от­ка­зал­ся уча­ст­во­вать в по­хо­де про­тив них ки­ев­ско­го кн. Свя­то­пол­ка Изя­сла­ви­ча и Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха и ук­рыл у се­бя сы­на ха­на Ит­ла­ря, по­сле че­го сын Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха, кур­ский кн. Изя­слав Вла­ди­ми­ро­вич, за­хва­тил при­над­ле­жав­ший Чер­ни­гов­ско­му кн-ву Му­ром (вряд ли без санк­ции от­ца). В нач. 1096 О. С., ли­бо опа­са­ясь за лич­ную безо­пас­ность, ли­бо не бу­дучи уве­рен, что за ним ут­вер­дят Чер­ни­гов, от­верг пред­ло­же­ние ки­ев­ско­го кня­зя и Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха явить­ся в Ки­ев для за­клю­че­ния но­во­го меж­ду­кня­же­ско­го до­го­во­ра, ко­то­рый дол­жен был за­кре­пить пе­ре­рас­пре­де­ле­ние во­ло­стей и вос­ста­но­вить ба­ланс сил, на­ру­шен­ный за­хва­та­ми О. С. Вес­ной 1096 Свя­то­полк Изя­сла­вич и Вла­ди­мир Мо­но­мах дви­ну­лись на О. С., ко­то­рый 3 мая бе­жал из Чер­ни­го­ва и за­тво­рил­ся в Ста­ро­ду­бе, где по­сле ме­сяч­ной оса­ды был вы­ну­ж­ден сдать­ся и на­пра­вить­ся в Смо­ленск, к бра­ту Да­ви­ду Свя­то­сла­ви­чу, с тем что­бы от­ту­да вдво­ём явить­ся в Ки­ев для за­клю­че­ния меж­ду­кня­жес­ко­го до­го­во­ра. Од­на­ко смо­ля­не не при­ня­ли оди­оз­но­го кня­зя, и тот, по­лу­чив от бра­та дру­жи­ну, дви­нул­ся на Му­ром, где 6 сент. со­стоя­лось сра­же­ние, в ко­тором был убит Изя­слав Вла­ди­ми­ро­вич. За­хва­тив Му­ром и раз­ви­вая свой ус­пех, О. С. за­нял Ря­зань и при­над­ле­жав­шие Вла­ди­ми­ру Мо­но­ма­ху Суз­даль и Рос­тов. Это при­ве­ло к вступ­ле­нию в кон­фликт стар­ше­го сы­на Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха, нов­го­род­ско­го кн. Мсти­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча, ко­то­рый в кон­це февр. 1097 на­нёс О. С. ре­ши­тель­ное по­ра­же­ние в сра­же­нии «на Ку­лач­це», в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го тот ли­шил­ся не толь­ко всех при­об­ре­те­ний, но также Ря­за­ни и Му­ро­ма.

Ито­гом сму­ты стал Лю­беч­ский съезд 1097, на ко­то­ром О. С. и его бра­тья, по всей ве­ро­ят­но­сти, бы­ли ли­ше­ны пра­ва пре­тен­до­вать на ки­ев­ское кня­же­ние, т. к. прав­ле­ние в Кие­ве их от­ца Свя­то­сла­ва Яро­сла­ви­ча, на­ру­шив­ше­го прин­цип ста­рей­шин­ст­ва, вос­при­ни­ма­лось как не­за­кон­ное. За О. С., совм. с бра­тья­ми Да­ви­дом и Яро­сла­вом, за­кре­п­ля­лось Чер­ни­гов­ское кн-во. Су­дя по позд­ней­шим дан­ным, сам О. С. по­лу­чил из не­го Нов­го­род-Се­вер­ское кня­же­ст­во; кро­ме то­го, Вла­ди­мир Мо­но­мах ус­ту­пил О. С. (воз­мож­но, вре­мен­но) Кур­ское По­се­мье. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют, что на Лю­беч­ском съез­де 1097 О. С. был ли­шён ста­рей­шин­ст­ва сре­ди Свя­то­сла­ви­чей, но та­кая про­це­ду­ра, имей она ме­сто, бы­ла бы уни­каль­ной для др.-рус. ис­то­рии. Бо­лее ве­ро­ят­но, что рас­пре­де­ле­ние чер­ни­гов­ских во­лос­тей на­хо­ди­лось то­гда ещё в ком­пе­тен­ции об­ще­рус­ско­го кня­же­ско­го съез­да, а не чер­ни­гов­ско­го кня­же­ско­го се­мей­ст­ва.

В даль­ней­шем О. С. не­од­но­крат­но уча­ст­во­вал в разл. об­ще­рус­ских ме­ро­прия­ти­ях: в 1098 – в по­хо­де (вме­сте с Вла­ди­ми­ром Мо­но­ма­хом и бра­том Да­ви­дом) про­тив ки­ев­ско­го кня­зя, об­ви­няв­ше­го­ся в при­ча­ст­но­сти к ос­ле­п­ле­нию те­ре­бовль­ско­го кн. Ва­силь­ко Рос­ти­сла­ви­ча; в 1100 – в кня­же­ском съез­де в Ви­ти­че­ве, на ко­то­ром кн. Да­вид Иго­ре­вич был ли­шён Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ско­го кн-ва; в 1101 – в за­клю­че­нии ми­ра с по­лов­ца­ми у Са­ко­ва; в 1104 – в по­хо­де про­тив мин­ско­го кн. Гле­ба Все­сла­ви­ча; в 1107 – в от­ра­же­нии по­ло­вец­ко­го на­бе­га на По­су­лье (то­гда же же­нил сына Свя­то­сла­ва Оль­го­ви­ча на до­че­ри по­ло­вец­ко­го ха­на Ае­пы); в 1113 вме­сте со став­шим ки­ев­ским кня­зем Вла­ди­ми­ром Мо­но­ма­хом про­ти­во­сто­ял по­лов­цам у г. Во­инь. Вме­сте с тем на­ли­цо не­ко­то­рая сдер­жан­ность О. С. в от­но­ше­нии уча­стия в по­ло­вец­ких по­хо­дах рус. кня­зей: так, он от­ка­зал­ся от уча­стия в по­хо­де 1103, его име­ни нет сре­ди уча­ст­ни­ков по­хо­дов 1110 и 1111.

В кон­це жиз­ни О. С. стал кти­то­ром но­вой ка­мен­ной церк­ви Свя­тых Бо­ри­са и Гле­ба в Вы­шго­ро­де. Её строи­тель­ст­во бы­ло за­вер­ше­но ещё при Свя­то­пол­ке, но пе­ре­не­се­ние мо­щей свя­тых в но­вый храм, имев­шее ха­рак­тер об­ще­рус­ско­го тор­же­ст­ва, со­стоя­лось толь­ко 2.5.1115 при уча­стии Вла­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха, О. С. и Да­ви­да Свя­то­сла­ви­ча.

По­гре­бён в Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском со­бо­ре в Чер­ни­го­ве «у гро­ба от­ца сво­его». Оцен­ка лич­но­сти О. С. со­вре­мен­ни­ка­ми двой­ст­вен­на: с од­ной сто­ро­ны, он изо­бра­жал­ся упор­ным бор­цом за вос­ста­нов­ле­ние ди­на­стич. спра­вед­ли­во­сти по от­но­ше­нию к Свя­то­сла­ви­чам (преж­де все­го, за воз­вра­ще­ние Чер­ни­гов­ско­го кн-ва), с дру­гой – осу­ж­дал­ся за не­од­но­крат­ное на­ве­де­ние на Русь по­лов­цев («за­не же мно­го хре­сть­ян из­губ­ле­но бысть»), ко­то­рое при­ве­ло к по­яв­ле­нию у О. С. в «Сло­ве о пол­ку Иго­ре­ве» про­зви­ща Го­ри­слав­лич.

Автор статьи: А. В. На­за­рен­ко.