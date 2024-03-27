Наследники Ярослава Мудрого: Всеволод – отец Мономаха Сын мой, да благо тебе будет, поскольку слышу и вижу кротость твою и благочестное житие, и радуюсь, что ты покоишь душу мою На чтение: 7 минут

Русь после смерти Ярослава Мудрого

Всеволод родился в Киеве в 1030 году. Он являлся четвёртым сыном князя Ярослава Мудрого и Ингегерды Шведской. И шансов на власть у него практически не было. Однако Ярослав, если отталкиваться от «Повести временных лет», именно его любил сильнее остальных сыновей. Но на передачу власти это никак не влияло.

Василий Никитич Татищев в «Руси Домосковской» приводил обращение Ярослава Мудрого к Всеволоду: «Сын мой, да благо тебе будет, поскольку слышу и вижу кротость твою и благочестное житие, и радуюсь, что ты покоишь душу мою. Ежели тебе Бог изволит принять престол мой после братьев твоих правдою, а не насилием, то ведаю, что благополучие будет во всей Русской земле. Когда же изволит всевышний переселить тебя от жизни сей, заповедаю тебе лечь возле гроба моего, где я положен буду, поскольку люблю тебя более всех братий твоих».

На протяжении долгого времени Всеволод находился при отце, который не отправлял его наместником в какой-либо город. И только после смерти Ярослава Мудрого он получил город — Переяславль-Русский. И стал там княжить.

Василий Осипович Ключевский в «Курсе русской истории» писал: «По смерти Ярослава власть над Русской землёй не сосредоточивается более в одном лице: единовластие, случавшееся иногда до Ярослава, не повторяется; никто из потомков Ярослава не принимает, по выражению летописи, «власть русскую всю», не становится «самовластцем Русстей земли». Это происходит оттого, что род Ярослава с каждым поколением размножается всё более и земля Русская делится и переделяется между подраставшими князьями».

Претендентов на власть над всей Русью было трое: Изяслав, Святослав и Всеволод. Старший сын Ярослава Мудрого Владимир умер ещё при жизни родителя. Есть версия, что у князя был и ещё один сын — Илья. Но достоверно неизвестно правда это или нет. В итоге, сложился «триумвират Ярославичей». Изяслав занял Киев, Святослав - Чернигов, а Всеволод отправился в Переяславль. Города были распределены по старшинству братьев.

В «Повести временных лет» указано, что Ярослав Мудрый понимал опасность ситуации, потому пытался предостеречь своих сыновей от необдуманных поступков и вражды. Поскольку распри могли погубить как самих князей, так и всё государство, которое с таким трудом «собирали» их предки. И в начале триумвирата братья следовали совету отца. Русью они управляли совместно, пытаясь найти компромиссы в каких-либо спорных моментах. А старший из братьев Изяслав спокойно относился к тому, что государственными делами занимались Святослав и Всеволод. Он считал, что все они равны.

Совместно братья создали «Правду Ярославичей», внеся изменения в «Правду Ярослава», составленную при отце. Вместе эти своды законов вошли в состав «Русской Правды». Поправки затронули многие сферы деятельности государства. Например, кровная месть попала под запрет. А за убийство нужно было заплатить штраф. Сумма зависела от статуса человека.

Однако заниматься только государственными делами и регламентировать жизнь населения братьям не позволяли постоянные набеги половцев. Кочевники набрали силу и терзали русские земли. Много хлопот доставляли и князья других городов, желавшие захватить власть в Киеве. Отдельной проблемой стали родственники, лишённые каких-либо земель. Пытались влиять на триумвират и младшие братья. Вячеслав княжил в Смоленске, а Игорь — во Владимире-Волынском. Сыновья Ярослава Мудрого также претендовали на более значимые роли в государстве, правда, на открытый конфликт с триумвиратом не шли. Такой же политики придерживался и Ростислав, сын покойного Владимира.

Братоубийственной войны не вышло. Получилось так, что и Вячеслав, и Игорь умерли довольно рано. Однако это послужило появлению новой проблемы — их сыновья оказались без наделов. И триумвират не собирался отдавать им какие-либо города. Такая ситуация возникла из-за лествичного права престолонаследия — горизонтальной, а не вертикальной передачи власти. Проще говоря, надел переходил от брата к брату, а не от отца к сыну.

Ближе к середине 1060-х годов у братьев появился новый враг — Всеслав Брячиславич, князь полоцкий. Родственник в начале лояльно относился к триумвирату. Совместными усилиями они даже организовали успешный поход на торков, которые кочевали возле южных границ Руси. Но потом отношения испортились. Всеслав, почувствовав силу, атаковал Псков и Новгород.

Ответный ход триумвират сделал весной 1067 года. Объединённое войско вторглось во владения Всеслава. Огнём и мечом прошли братья по полоцкой земле. В конце концов, между родственниками произошло сражение на реке Немиге. Триумвират был сильнее, поэтому Всеславу пришло сбежать. Однако братья понимали, что князь рано или поздно вернётся, чтобы поквитаться. И пошли на хитрость. Они призвали Всеслава на переговоры. И тот согласился. После этого полоцкого князя схватили и отправили в Киев. А там посадили в аналог тюрьмы — деревянный сруб без окон и дверей, называемый порубом. Таким образом, триумвират сумел присоединить ещё и полоцкие земли.

Противостояние с половцами

Не успели братья порадоваться победе над Всеславом, как появились половцы. Кочевники, возглавляемые ханом Шаруканом, разорили южные земли и направились к левому берегу Днепра. Туда же выдвинулось и войско триумвирата. Армии сошлись близ реки Альта в 1068 году. Однако справиться с кочевниками у них не получилось. Половцы нанесли русским князьям тяжёлое поражение. Братьям пришлось спасаться бегством.

Святослав вернулся в Чернигов. Изяслав вместе с Всеволодом укрылись в Киеве. Поражение было настолько болезненным, что братья больше не хотели меряться силами с кочевниками и предпочли отсидеться за стенами. Но жители города требовали от них нового похода, поскольку половцы уже вплотную подошли к Киеву. Было созвано народное вече. Люди единогласно решили - им необходимо оружие, чтобы прогнать врагов. Но князья отказались выполнять требование вече. После этого город взбунтовался. Народ освободил из заточение Всеслава Полоцкого, решив, что он лучше справиться с обязанностями киевского князя.

Изяслав, опасаясь расправы, сбежал к польскому королю Болеславу II. Он попросил у родственника военной поддержки и тот не отказал. Началась подготовка к возвращению князя. Тем временем останавливать половцев пришлось Святославу. Он собрал войско и в ноябре 1068 года сошёлся с кочевниками в битве на реке Снов. Победа была на стороне русского князя. И половцам пришлось возвращаться в степь. А уже в мае 1069 года Изяслав вместе с польской армией направился к Киеву. Всеслав не стал испытывать судьбу, сбежал в Полоцк и вернул его себе. Когда Изяслав подошёл к городу, то его встретили братья. Их призвали жители Киева для защиты от польского вторжения.

С этого момента в триумвирате начались разногласия из-за конфликта с половцами. Изяслав не хотел новой войны, поэтому принял решение остаться в Киеве. Он утвердился на престоле, пообещав не трогать зачинщиков бунта и освободителей Всеслава. Но вскоре отказался от своих слов. Последовали жестокие репрессии. Обстановка в Киеве вновь накалилась. Святослав и Всеволод, привыкшие к любому делу подходить ответственно и серьёзно, не одобряли поведение старшего брата. Он начал превращаться в источник проблем. И с этим нужно было что-то делать.

Передел власти

Триумвират Ярославичей окончательно распался в 1073 году. Святослав и Всеволод обвинили старшего брата в сговоре с Всеславом, после чего направились в Киев. Изяслав в очередной раз сбежал в Польшу. Но там его встретили холодно, припомнив упущенную недавно возможность укрепить власть при помощи польского войска. Во второй раз король отказался помогать. Затем Изяслав пытался договориться с императором Священной Римской империи Генрихом IV. Но и здесь его ждала неудача. И только после вмешательства папы римского Григория VII Изяслав смог остаться под защитой поляков.

Когда Изяслав сбежал, то киевский престол оказался свободен. И его занял Святослав, как следующий в очереди. А Всеволод обосновался в Чернигове. Казалось, что теперь на Руси воцарится мир и спокойствие. Однако в 1076 году внезапно умер Святослав. И теперь же Всеволод, четвёртый сын Ярослава Мудрого, занял великокняжеский престол.

О смерти брата узнал и Изяслав. После чего он вернулся из Польши. И Всеволод, как указывают летописи, остался до конца верен наставлениям отца. Он просто отказался от Киева, вернувшись в Чернигов. Здесь ему пришлось столкнуться с новой проблемой. Роман и Олег, сыновья Святослава, объединились с Борисом, сыном Вячеслава. Они, лишённые наделов, потребовали у Всеволода земли. В 1078 году князья-изгои, так называли сыновей князя, не имевших права занять княжеский престол, заручившись поддержкой половцев, направились к Чернигову. Всеволод, понимая, что в одиночку ему город не удержать, укрылся у Изяслава в Киеве.

Василий Ключевский писал о встрече братьев: «Выразительна его беседа с братом Всеволодом, когда тот, в свою очередь изгнанный из Чернигова племянниками, в горе прибежал к Изяславу в Киев. Человек добрый и простой, а потому лучше других понимавший положение дел, Изяслав говорил: «Не тужи, брат! припомни, что со мной бывало: выгоняли меня киевляне, разграбив мое имение; потом выгнали меня вы, мои братья; не блуждал ли я, всего лишённый, по чужим землям, никакого не сделав зла? И теперь не будем тужить, брат! будет нам «причастье в Русской земле» - так обоим; потеряем её - так оба же, а я сложу за тебя свою голову».

Братья объединились, чтобы одолеть племянников. Решающая битва на Нежатиной Ниве произошла 3 октября 1078 года. Братья одержали победу. Но в том сражении погиб Изяслав Ярославич. По рассказу летописца, киевский князь находился среди пехоты, отражавшей натиск вражеской кавалерии. И один из всадников сумел нанести ему смертельную рану копьём. Также погиб в сражении и Борис Вячеславович. А вот Олег Святославович выжил и ушёл в Тмутаракань.

После этого сражения у Всеволода не осталось достойных конкурентов в борьбе за великокняжеский престол. И он воцарился в Киеве. При этом, власть Всеволода сохранилась и в других городах.