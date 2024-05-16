Княжение Всеволода Большое Гнездо Всеволод до самой своей смерти сумел удерживать власть в Киеве. Он даже сделал попытку официально претендовать на полноценную власть на русских землях, объявив себя князем всея Руси, даже использовал печати с этой формулировкой. На чтение: 5 минут

Всеволод до самой своей смерти сумел удерживать власть в Киеве. Он даже сделал попытку официально претендовать на полноценную власть на русских землях, объявив себя князем всея Руси, даже использовал печати с этой формулировкой. Но до титула «всея» ему было ещё очень далеко — и не раз приходилось Киеву сражаться против князей и пришлых кочевников. Так, на рубеже 70-80-х годов XI века два новых похода на подконтрольные Киеву земли предпринял Всеслав Брячиславич. В первый раз ему удалось дойти до Смоленска, после чего Владимир Мономах, сын Всеволода, прогнал его и сам атаковал Полоцкое княжество. Во второй раз Всеслав заручился поддержкой половцев, и уже в союзе с ними совершил нападение. Мономах в битве на реке Десне нанёс им поражение. Далее последовала битва под Новгород-Северским, в ходе которой половецкий хан Балкаттин был разбит.

Всеволоду удалось окончательно покорить землю славянского племени вятичей, которая вошла в составе Черниговского княжества. И, возможно, встретил бы он свою старость спокойно, как некогда его отец Ярослав Мудрый, но подросли новые поколения князей, каждому из которых хотелось получить свой удел и править в нём по своему разумению...

В 1084 году возник ещё один очаг напряжённости, на сей раз между князьями-изгоями, прежде всего, потомками князя Ростислава Владимировича, с сыном Изяслава Ярополком. Последний сумел изгнать их в Перемышль, но вскоре сам остался без владимира-волынского престола. Всеволод поддержал Ярополка и отправил ему в помощь свою рать во главе с Владимиром Мономахом, сумев вернуть титул князя владимиро-волынского своему племяннику. Сам же Всеволод, не желая обострения обстановки, дал одному из изгоев княжеской крови — Давыду Игоревичу город Дорогобуж. Ярополк был этим крайне недоволен, и не случайно — ведь вскоре он лишился и с трудом возвращённого себе Владимира-Волынского в пользу князя Давыда.

В итоге Ярополк сделал то же, что и его отец — вошёл в союз с поляками, и при их поддержке вновь занял княжеский престол во Владимире-Волынском. Но добить Ростиславичей полностью ему было не суждено — 22 ноября 1086 года под городом Звенигородом (сегодня это Львовская область Украины) Ярополк был убит собственным дружинником по имени Нерадец. Убийца перебежал к князю Рюрику Ростиславичу, что современникам дало повод обвинить Ростиславичей. В 1088 году Всеволод дал удел брату убитого, Святополку Изяславичу, а сам посадил на княжение в Новгороде своего двенадцатилетнего внука Мстислава, сына Владимира Мономаха.

Заключение

Последний из детей Ярослава Мудрого, великий князь Всеволод Ярославич, умер 13 апреля 1093 года в городе Вышгороде, и похоронен в Софийском соборе Киева. С его смертью история триумвирата окончательно закончилась, хотя по факту закончилась она ещё за двадцать лет до того, когда братья, вопреки завету своего отца, рассорились друг с другом и дело дошло до военных действий и призывов иноземцев, что никогда не воспринималось простым народом с восторгом.

Кому, как не Всеволоду, было знать цену братоубийственных войн, идущих от отсутствия крепкой централизованной власти и пагубной практики раздачи княжеских уделов многочисленным потомкам? Но и он, как и его отец, ничего не сделал, чтобы изменить сложившуюся ситуацию. И в итоге на киевский престол взошёл племянник Всеволода — Святополк Изяславич, с которым вскоре тоже начали конфликтовать его многочисленные родственники. Правда, в отличие от собственного родителя, ему довелось умереть собственной смертью после двадцати лет очень неспокойного правления.

Бесконечные раздоры и междоусобные войны никак не способствовали могуществу русского государства, более того — постоянно ослабляли его даже перед кочевниками, не говоря уж о более сильных соседях. И с каждым новым поколением генеалогическое дерево князей всё разрасталось и разрасталось, и каждому хотелось свой удел, которым он бы правил как хотел, не оглядываясь на Киев. Ситуация усугублялась тем, что очень часто, получив свой удел, ещё и поглядывали на земли соседа — лилась кровь, горели города — а общее государство, по сути, так и не выстраивалось. И, когда пришло время, Русь распалась на феодальные княжества, павшие под натиском восточных и западных захватчиков. Очень, очень много времени, людских и материальных жертв стоило создание централизованного сильного русского государства — а ведь, пойди по этому пути раньше, может быть, и не было бы многих тех кровавых событий, которые мы знаем. Тем более, что бывали на Руси стабильные периоды, когда это можно было бы выстроить с минимальными потерями. Но нет — каждый новый князь оставался верен заветам предков, и каждый воспринимал междоусобицы как совершенно нормальную вещь. Мало кому удавалось объединять на время князей, и то, как правило, для защиты рубежей — так, несколько раз это удавалось сделать Владимиру Мономаху, отражавшему набеги кочевников-половцев. К сожалению, не всегда среди князей оказывались подобные выдающиеся личности.

Принцип коллективного руководства не прижился не только в ту эпоху — он показал себя не самым эффективным инструментом во многие другие времена, хотя, конечно, плюсы у этого метода тоже были и есть. Но вспомнить хотя бы Французскую Директорию конца XVIII века, собственные члены которой устроили заговор, приведя к власти диктатора Наполеона, или попытку выстроить коллективное руководство Югославией после смерти Иосипа Броз Тито в 1980-е годы, результатом которой стал распад страны и кровавая гражданская война! Так что, возможно, история с триумвиратом Ярославичей — один из самых старых в мировой истории примеров неудачного коллективного правления. По крайней мере, в отечественной истории уж совершенно точно…