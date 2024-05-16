Княжение Всеволода После битвы на Нежатиной Ниве у Всеволода не осталось достойных конкурентов в борьбе за великокняжеский престол. И он воцарился в Киеве. При этом, власть Всеволода сохранилась и в других городах.

Но уже в 1079 году сыновья Святослава пошли войной на Киев. И Всеволод обратился за помощью к половцам. Кочевники, получив вознаграждение, атаковали племянников князя. Роман погиб, а Олег был отправлен в Византию. После этого власть Киева распространилась и на далёкую Тмутаракань.

Расправившись с племянниками, Всеволод решил поставить точку в конфликте с опасным Всеславом Полоцким. Против него было отправлено войско, которое возглавил Владимир Мономах, сын князя. Именно он стал главным воеводой, поскольку сам Всеволод военачальником оказался слабым. За его плечами были противостояния и с торками, и с половцами, и с многочисленными родственниками. Вот только лично он выиграл лишь одну битву — в 1055 году с торками. А в то время Всеволод являлся ещё переяславским князем. Поэтому он предпочитал миром решать проблемы. А если не получалось, то ратное бремя ложилось на плечи Владимира, который полностью оправдывал доверие отца.

Николай Михайлович Карамзин писал: «Всеволод любил мир, и видел беспрестанное кровопролитие. Полоцкий Князь осадил Смоленск: Владимир спешил туда с Черниговскою конницею; не застал Всеслава, но Смоленск, зажженный неприятелем, еще дымился в пепле. Мономах, в наказание врагу своему, огнем и мечом опустошил его землю, и чрез несколько времени взяв Минск, отнял всех рабов и скот у жителей. Таким образом сей несчастный город вторично пострадал за своего Князя. Мужественный сын Всеволодов не выпускал меча из рук: победил Торков, обитавших близ Переяславля; два раза ходил усмирять беспокойных Вятичей, и везде гнал неутомимых злодеев России, Половцев, на берегах Десны, Хороля; пленял их Вождей, отбивал добычу. Но сии успехи не могли утвердить государственной безопасности, и Князья Российские междоусобием своим усиливали внешних неприятелей».

Благодаря стараниям Владимира, Всеволод смог расширить границы Черниговского княжества за счёт земель вятичей. Именно после похода Мономаха племенной союз был окончательно повержен и лишился независимости.

Переложив ответственность за ведение боевых действий на сына, Всеволод проявил мудрость и дальновидность. Успехи Владимира воспринимались как успехи отца, что положительно влияло на княжий авторитет.

Сергей Михайлович Соловьёв в «История России с древнейших времён» писал: «В удачных битвах с этими варварами за Русскую землю начал славиться и приобретать народную любовь сын Всеволода, знаменитый Мономах: 12 удачных битв выдержал он с половцами в одно княжение отца своего; если половцы помогали русским князьям в их усобицах, зато и Мономах иногда ходил на варваров, ведя с собою варваров же из других племен. Мы видели, что Ярославичи, свободные еще от усобиц, нанесли сильное поражение торкам, заставили часть их поселиться в пределах Руси и признать свою зависимость от нее; но в 1080 году торки, поселенные около Переяславля и потому названные в летописи переяславскими, вздумали возвратить себе независимость и заратились; Всеволод послал на них сына своего Мономаха, и тот победил торков».

Ратным делам Всеволод предпочитал мирные. Лаврентьевская летопись так характеризует киевского князя: «Издетства был боголюбив, любил правду, наделял убогих, воздавал честь епископам и пресвитерам, особенно же любил черноризцев, делая им пожертвования, сам воздерживался от пьянства и от похоти, за что и любил его отец более всех своих детей».

В «Повести временных лет» указано, что князь жертвовал нищим и монахам. В годы его правления в Киеве и Переяславле были возведены церкви и монастыри. Много внимания он уделял самообразованию. А любимым занятием князя являлось чтение книг. Владимир Мономах в «Поучении» писал об отце, что тот овладел пятью иностранными языками. Какими именно — точно неизвестно. Исследователи считают, что шведским (родной язык его матери), греческим (язык второй жены), половецкий (язык врагов), возможно, английский и немецкий. В любом случае, Всеволод воспринимался современниками как человек умный, образованный.

Мономах писал: 12 удачных битв выдержал он с половцами в одно княжение отца своего; если половцы помогали русским князьям в их усобицах, зато и Мономах иногда ходил на варваров, ведя с собою варваров же из других племен. Мы видели, что Ярославичи, свободные еще от усобиц, нанесли сильное поражение торкам, заставили часть их поселиться в пределах Руси и признать свою зависимость от нее; но в 1080 году торки, поселенные около Переяславля и потому названные в летописи переяславскими, вздумали возвратить себе независимость и заратились; Всеволод послал на них сына своего Мономаха, и тот победил торков».

Ратным делам Всеволод предпочитал мирные. Лаврентьевская летопись так характеризует киевского князя: «Издетства был боголюбив, любил правду, наделял убогих, воздавал честь епископам и пресвитерам, особенно же любил черноризцев, делая им пожертвования, сам воздерживался от пьянства и от похоти, за что и любил его отец более всех своих детей».

В «Повести временных лет» указано, что князь жертвовал нищим и монахам. В годы его правления в Киеве и Переяславле были возведены церкви и монастыри. Много внимания он уделял самообразованию. А любимым занятием князя являлось чтение книг. Владимир Мономах в «Поучении» писал об отце, что тот овладел пятью иностранными языками. Какими именно — точно неизвестно. Исследователи считают, что шведским (родной язык его матери), греческим (язык второй жены), половецкий (язык врагов), возможно, английский и немецкий. В любом случае, Всеволод воспринимался современниками как человек умный, образованный.

В «Поучении» также сказано, что Всеволод отправил сына Владимира княжить в Ростов, когда тому было 13 лет. С этого возраста и началась взрослая жизнь будущего князя. По решению отца, он сам должен был разбираться с проблемами и невзгодами, чтобы закалить характер.

В последние годы правления Всеволода произошло много неприятностей для страны. В 1092 году случилась засуха, за ней последовали голод и мор. Усугубили ситуацию половцы, которые вновь начали терзать южные земли государства. А Всеволод, принявший титул «князь всея Руси», что отразилось на его печатях, был слишком болен и стар, чтобы исправить ситуацию.

Отталкиваясь от летописных данных, научных трудов Соловьёва, Карамзина, Ключевского и других историков, можно составить вполне однозначных портрет Всеволода. Это был очень набожный и миролюбивый человек, который не горел желанием получить власть. Он на неё, скорее всего, и не рассчитывал. Но жизнь повернула так, что ему, четвёртому сыну Ярослава Мудрого, пришлось встать во главе раздробленного государства и решать многочисленные и сложные задачи. И он старался на благо родины. Поняв, что ратная доблесть — не его стезя, князь пытался миром разрешить конфликты. Получалось это не всегда. Подвела старого князя и излишняя доверчивость. Летописец упоминает, что Всеволод окружил себя нечестными людьми, которые хотели лишь власти и денег. Но князь этого не понимал.

Сергей Михайлович Соловьёв писал: «В 1093 году умер последний из Ярославичей, Всеволод, 64 лет. Летописец говорит, что этот князь был измлада боголюбив, любил правду, был милостив к нищим, чтил епископов и священников, но особенно любил монахов, давал им все потребное; был также воздержан и за то любим отцом своим. Летописец прибавляет, что в Киеве Всеволоду было гораздо больше хлопот, чем в Переяславле; хлопотал он все с племянниками, которые просили волостей: один просил той, другой этой, он все их мирил и раздавал волости. К этим заботам присоединились болезни, старость, и стал он любить молодых, советоваться с ними, а молодые старались отдалять его от прежней, старой дружины; до людей перестала доходить княжая правда, тиуны начала грабить, брать несправедливо пени при суде; а Всеволод ничего этого не знал в своих болезнях»

Весной 1093 года Всеволод Ярославич, предчувствуя скорую смерть, призвал обоих сыновей. Владимир Мономах и Ростислав прибыли в Киев во время. Отец умер у них на руках «тихо и кротко» 13 апреля того же года.

Николай Михайлович Карамзин писал: «Великий Ярослав желал, чтобы любимый сын его, со временем наследовав законным образом Киевскую область, был и во гробе с ним неразлучен: воля нежного отца исполнилась, и Всеволода погребли, на другой день кончины его, там же, где лежали Ярославовы кости - в Софийском храме, - с обыкновенными торжественными обрядами и в присутствии народа, который погребал тогда Государей как истинных отцов своих, с чувствительностию и слезами, забывая их слабости и помня одни благодеяния».

Сохранилось упоминание о смерти и погребение князя и в «Повести временных лет»: «В год 6601 (1093), индикта в 1-й год, преставился великий князь Всеволод, сын Ярославов, внук Владимира, месяца апреля в 13-й день, а погребен был в 14-й день; неделя была тогда Страстная, и день тогда был четверг великий, когда он положен был в гробу в великой церкви святой Софии».

После смерти Всеволода киевский престол занял его племянник — Святополк Изяславич. Снова на Руси вспыхнула междоусобная война. Только теперь за города и земли боролись не сыновья, а внуки Ярослава Мудрого. И только в 1113 году великим князем киевским и архонтом всея земли Русской стал Владимир Мономах.