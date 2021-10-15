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О лекторе

Черникова Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД России).

План лекции

1. Источники по истории создания государства Русь. 2. Варяги (викинги) в европейской истории конца VIII-XI вв. Международный торговый путь «Из варяг в греки». 3. Летописный рассказ о призвании варягов. 4. Объединение Новгорода и Киева под властью князя Олега. Образование древнерусского государства. 5. Походы князя Олега. 6. Внутренняя деятельность князя Олега. Дань. Полюдье. Роль князя и дружины.

Аннотация

Лекция посвящена истории объединения двух центров консолидации восточнославянских племен — Киева и условного летописного Новгорода (реальный Новгород возник в Х в., а центром северного сообщества ильменских словен, кривичей и ряда финно-угорских племен могли выступать Ладога или Рюриково городище).

В лекции затронуты аспекты спора историков-норманнистов с их научными оппонентами в разные эпохи развития исторической науки, показаны объективные причины образования государства восточных славян и активная роль варягов как катализатора этого процесса. Подняты различные трактовки термина «русь».

Приводится пересказ летописной легенды о призвании варягов и ее трактовка учеными.

Значительное внимание уделено княжению Олега в Новгороде с 878 г и в Киеве с 882 по 912 гг. Дана характеристика походов Олега с целью подчинения Киеву различных восточнославянских племен, войны Олега с хазарами и византийцами. Разобраны условия знаменитого торгового договора Олега с греками. Дана картина формирования институтов дани в качестве государственного налога и полюдья как способа сбора дани, а также способа действия князя как высшего третейского судьи.

Вопросы по теме лекции

1. Какие подходы к решению проблемы образования древнерусского государства существуют в науке? 2. В чем разница в подходе к проблеме образования государства Русь у современных норманнистов и антинорманнистов? 3. Что скрывается за первоначальным термином «русь»? 4. Назовите годы княжения Олега в Киеве? 5. Какие даты из «Повести временных лет» можно принять за условную дату образования государства Русь? В чем разница в подходах? 6. Какие походы и почему предпринял князь Олег? 7. Дайте характеристику деятельности князя Олега во внутренней русской жизни. 8. Как Вы можете оценить эпоху князя Олега и самого этого исторического деятеля с точки зрения его роли в отечественной истории?

Литература

Источники

1. Повесть Временных лет (ПВЛ) - Повесть временных лет. Ч.1. Текст и перевод. М.-Л., 1950. - Повесть временных лет. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1996. СПб., 1999 (по списку Лаврентьевской летописи) - Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку / ПСРЛ (Полное собрание русских летописей). Т. I. - Повесть временных лет по Ипатьевскому списку /ПСРЛ. Т. II. 2. Первая Новгородская летопись / ПСРЛ. Т. III.

Хрестоматии

1. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / Составители: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г и др. М.: Проспект, 2012. 2. Хрестоматия по истории России. В 4-х т. Т.1: С древнейших времён до XVII века / сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. – М.: МИРОС – Международные отношения, 1994. 3. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т.I-V. / под ред. А.В. Подосинова. М., 2009.

Учебные пособия

1. История России. Учебное пособие в 3-х т. М.: МГИМО, 2012: Черникова Т.В. Ч.1.: История России с древнейших времен — до эпохи Екатерины II. 2. Кириллов В.В. История России. М.: Юрайт, 2014. 3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.

Литература

1. Древняя Русь: очерки политического и социального строя / Горский А.А., Кучкин В.А., Древняя Русь в свете зарубежных источников / Предисловие — Е.А. Мельникова. Часть I — А.В. Подосинов. Часть II — М.В. Бибиков. Часть III — И.Г. Коновалова. Часть IV — А.В. Назаренко. Часть V — Г.В. Глазырина Т.Н. Джаксон Б.А. Мельникова. М., 1999. 2. Лукин П.В., Стефанович П.С. / Отв. ред. А.А.Горский, В.А.Кучкин. М., 2008. 3. Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.) М., 1998. 4. Древняя Русь. IX-XIII века. Родина. 2002. №11-12. 5. Горский А.А. Русь: От славянского расселения до Московского царства. М., 2004 6. Клейн Л.С. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. СПб., 2004. 7. Стриннгольм А.М. Походы викингов. М., 2002. Кн.1. 8. Черная Л.А. История культуры Древней Руси. М., 2007. 9. Прохоров Г.М. Древняя Русь как историко-культурный феномен. СПб., 2010.