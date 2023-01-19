«Железный город» Изборск Один из древнейших городов Северо-Западной Руси часто вставал на пути у иноземных захватчиков. Его стены пережили штурмы немецких крестоносцев, польских и шведских отрядов. На чтение: 8 минут

«Селога Посадник со псковичи и со изборяны поставише город Изборскъ на горе на Жеравии» , - сообщает псковская летопись о событиях 1330 года. Тогда неподалёку от легендарного города, где, по преданию, правил один из братьев Рюрика, Трувор, была возведена крепость, которая на протяжении многих десятилетий была серьёзным препятствием для завоевателей. Много раз наступательный пыл угасал именно у Изборска, за что немцы нарекли его «железным городом».

Город Трувора

Впервые Изборск упоминается в Повести временных лет в связи с призванием варягов. Археологические исследования показывают, что поселение, в наши дни являющееся памятником «Труворово городище», существовало почти за два столетия до 862 года. Древний город был крупным центром союза племён кривичей, а после появления Пскова он становится одним из важнейших его пригородов.

Конечно, древний Изборск имел крепостные укрепления. До наших дней они не сохранились, но благодаря усилиям учёных мы имеем представление о том, какие сооружения обеспечивали безопасность поселения. Изначально Изборск был окружён глиняно-земляным валом, облицованным плитами из известняка – как и другие древние древнерусские крепости. Поверх него был расположен деревянный частокол из заострённых брёвен. Примерно в X веке жители Изборска возвели деревянный детинец, который уже в следующем веке был заменён на каменные укрепления. Ширина стен перестроенной крепости составила от 3 до 4,5 метров, на одной её сторон была возведена башня.

Первое задокументированное участие Изборской крепости в боевых действиях относится к XIII веку. Тогда город столкнулся с крестоносной агрессией. В 1232 году у стен Изборска появились отряды ордена меченосцев и смогли захватить крепость. Спустя некоторое время псковские рати в результате штурма отбили крепость, но мирная жизнь была недолгой. В очередной раз Изборск был захвачен на сей раз отрядами тевтонцев в 1240 году. Штурму предшествовала битва неподалёку от крепости, в которой псковичи не смогли одержать победу.

Лишь спустя два года, после победы новгородского князя Александра Невского в битве на Чудском Изборск был освобождён. На всём протяжении второй половины XIII века крепость одна из первых встречала непрошенных гостей-крестоносцев. Псковичи, подвергавшиеся постоянным атакам, были вынуждены выделить значительные средства на укрепление своих пограничных рубежей.

Ратная история новой крепости

В начале XIV века изборяне приняли решение перенести крепость в другое, более подходящее с военной точки зрения место. Выбор пал на Жеравью гору, лишь одна сторона которой могла быть использована потенциальными атакующими для штурма. В этом отношении новое место выгодно отличалось от старого. Всего лишь за год горожане смогли построить трёхугольную крепость, внутри которой находилась одна башня высотой в 13 метров – решение весьма нестандартное. Именно эти конструкции стали основой, которую в дальнейшем строители крепости совершенствовали, увеличивая ширину стен и добавляя дополнительные башни.

Боевое крещение новая Изборская крепость приняла уже в 1342 году. Тогда к её стенам подошёл крупный немецкий отряд, усиленный стенобитными машинами. Оборону возглавил литовский князь Юрий Витовтович – псковичи заранее попросили помощи у Ольгерда. Противник смог лишить защитников доступа к воде, однако об этом успехе он не знал. Простояв под стенами крепости 5 дней, войска крестоносцев отступили.

Последующие десятилетия доказали псковичам, что решение о постройке новой крепости было более чем верным. Изборск очень часто оказывался на передовой вражеского вторжения, однако всякий раз его гарнизон выходил с честью из трудных ситуаций. В следующий раз ливонцы подошли к крепости в 1349 году, но одна из самых крупных осад произошла в 1369 году. Немцы подогнали к Изборску таран и камнемёты, однако почти за три недели стояния под стенами крепости не смогли достичь успеха.

Московский период Изборска

Во второй половине XV века Псковская республика в конфликте с крестоносцами всё чаще и чаще обращалась за помощью к московским князьям. Изборск становился удобной базой для сбора войск союзников – с такой мощной твердыней в тылу можно было действовать с относительной уверенностью. Тем более, что немцам так и не удавалось овладеть городом. Именно тогда его и назвали «железным». Таким образом противник отдавал дань уважения как стойкости защитников, так и стратегически удачно размещённой крепости.

Немцы пытались захватить Изборск в 1480 и 1501 годах. Осаждавшие использовали артиллерию, но могучие стены, постоянно поддерживавшиеся в хорошем состоянии, а также артиллерия, появившаяся у защитников в XV веке, вновь оставили нападавших не у дел. После официального присоединения Псковской республики к Московскому княжеству в 1510 году Изборск не утратил своего значения. Более того, великие князья не жалели средств на совершенствование укреплений.

Тем не менее, именно в XVI веке, впервые за почти два столетия, Изборск пал под натиском врага. Это случилось в годы Ливонской войны. В январе 1569 года литовский отряд, переодетый в опричников, убедил гарнизон открыть ему ворота. Ответ последовал практически сразу – русские ратники осадили Изборск и после непродолжительного штурма смогли вернуть контроль над крепостью. Однако на этом событии Ливонская война для «железного города» не закончилась. В 1581 году польский отряд Стефана Батория смог овладеть крепостью. Тем не менее, по мирному договору, заключённому с поляками, Изборск был возвращён России.

Последние подвиги «железного города»

Во время Смутного времени Изборск подвергался постоянным нападениям. Досаждали крепости отряды казаков Александра Лисовского, позднее – шведские отряды, пытавшиеся захватить всю Северо-Западную Россию. Однако, в отличие от других крепостей региона, Изборск оставался неприступен. Город остался в составе России, но состояние укреплений оставляло желать лучшего. «Мосты и кровли поогнили и сыплютца розно, и по городу инде в одни человек пройти не мошно» , - сообщали царю чиновники, осматривавшие укрепления.

Цари выделили средства на обновление крепости – тем более, что в 1656 году началась очередная война со Швецией. В 1657 году Изборск подвергся нападению скандинавов, но и на сей раз противник не смог взять укрепления. На этом эпизоде славная ратная история крепости закончилась. В годы Северной войны военные действия обошли Изборск стороной, а после заключения Ништадского мирного договора «железный город» утратил своё стратегическое значение. Вплоть до XIX века крепость находилась в плачевном состоянии, пока в годы правления Николая I не были выделены деньги на её частичную реставрацию.

В годы революционного лихолетья и Гражданской войны Изборск перешёл под контроль вооружённых сил молодой Эстонской республики, и в 1920 году по Тартускому мирному договору перешёл в её состав. Лишь в 1940 году крепость вернулась под контроль Москвы, а в 1945 году Изборск перешёл в состав Псковской области. В наши дни «железный город» является важным культурно-историческим объектом, на территории которого проходят как научные, так и просветительские мероприятия.