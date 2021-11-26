ВАРЯГИ

Происхождение

Варяги - название восходит к южнобалтийскому славянскому племени варинов - вагров. Согласно средневековым германским хроникам, варины населяли территории от впадения Эльбы в Северное море на западе до славянских союзов лютичей и сорбов на востоке. Варины упоминаются уже в римских текстах I - II вв. (Тацит, Плиний Старший, Птолемей) в ряду германских племён и локализуются к юго-востоку от англов. В VI в. о варинах упоминает Прокопий Кесарийский. В немецкоязычной историографии зачастую варинов относят к германоязычным племенам.

Однако целый ряд исследователей, такие как В. Лаур или Х. Краэ, выводят самоназвание варины / варги от древнеиндоевропейского корня uor- / ur- ("вода", "дождь", "река"), этот корень встречается в древнеиндийских (var, vari - "вода"), авестийских (var - "дождь") и тохарских (vairi - озеро) языках. Вне зависимости от происхождения со временем варинами / варгами стали именоваться славянские по языку союзы племён юго-запада Балтики. А на наиболее позднем из сохранявшихся языков балтийских славян слово "варанг" означало "меч".

Наиболее ранним датированным законом для части варинов является "Lex Angliorum et Warinorum, hoc est Thuringorum", созданный в начале IX в. для англов и варинов Тюрингии. На тот момент всю Восточную Тюрингию населяли славяне, тогда как в центре этой области они жили черезполосно с германцами.

Мореходы

Приморские вагры / варины как и их восточные соседи ободриты, исходя из своего географического положения, являлись хорошими мореходами. Так, они занимались как торговлей по Балтике, так и завоевательными походами, которые мало отличались от набегов норманнов на приморские территории с целью захвата крупной добычи. Основными направлениями походов славян-варинов являлись современные территории Дании и Швеции.

Об опасности со стороны варинов свидетельствуют мощные валы с укреплениями, выстроенные данами, германским населением полуострова Ютландия, на перешейке от южной угрозы. Сведения Саксона Грамматика, археологические находки немецких археологов в Дании, а также анализ топонимики в Ютландии говорят о набегах на эти территории славян и даже о проживании там каких-то их групп (например, поселение Козель в Ютландии в её области Англия: это поселение состояло из двух частей, причём, в одной из них 30% построек типа землянки имеет характерное для славян северо-западное расположение очага). А в ютландской области Швансен даже известен топоним Виннемарк (виннами/ веннами/ вендами даны называли славян), который говорит, что эта территория была славянской маркой (областью).

Современные датские острова Лолланд, Фальстер и Мён подвергались гораздо большему воздействию славян-варинов и ободритов. Обилие славянской топонимики на этих островах, подкрепляемое данными немецкой и датской археологии, говорит о черезполосном проживании здесь славянского и германского населения. Кроме того, в диалектах датского языка на островах Фальстер и Лолланд до сих пор сохраняется пласт славянских заимствований ("купаться", "безмен", "шёлк", "торг" и др.), которые говорят о влиянии, в первую очередь, славянских купцов и торговых эмпорий на этих островах.

Согласно данным Саксона Грамматика эти острова подпали под влияние славянского острова Рюгена в XII в., в течение которого и происходила славянская колонизация. Однако здесь стоит заметить, что варины и ободриты не только воевали и торговали с данами, но и вступали в браки, что касалось в первую очередь династических связей. Так, на сестре датского короля Вальдемара был женат один из сыновей ободритского князя Никлота Прислав, который был изгнан отцом с родины за принятие христианства. В качестве приданного за женой он получил несколько островов, в том числе и Лолланд, а его сын Кнут даже расширил свои островные владения, которыми достоверно управлял ещё и в 1183 г., когда им была издана одна из точно датированных грамот.

Наиболее освоенным славянами регионом Скандинавии являлся юг современной Швеции (Сконе). Здесь, а также в районе Стокгольма археологи находят огромное количество керамики, характерной для балтийских славян и северо-западной Руси. Основная часть керамики производилась именно в Сконе, а не была завезена извне. Тогда как "викингский" тип керамики грубоват и распространён уже в Средней и Северной Швеции, а также Норвегии. Сейчас достоверно известны характерные для балтийских славян два островных поселения - Мёллехольмен и Хёкён (оба XI в.). В этих поселениях абсолютно преобладает славянский тип керамики. В этот же хронологический период славянская керамика и топонимика доминируют в Лунде (Дания). Славяне из Сконе поддерживали также тесные торговые контакты с Киевской Русью.

Варины и ободриты активно осваивали крупные острова в Балтийском море, лежавшие на торговом пути "Запад - Восток": это Борнхольм и Готланд. Особенно большая славянская диаспора имелась на острове Борнхольм, где встречается не только обилие славянской керамики, но и захоронения по обычаю балтийских славян - трупоположение и богатый инвентарь в могилах. При этом остров находился во власти датских королей, проводивших на острове активную христианизацию местного населения в XI, XII вв., поэтому здесь встречаются даже христианские славянские погребения (в гробах, но с инвентарём). Большое влияние на остров оказывали славяне Рюгена.

Пиратство

Помимо купцов и воинов-мореплавателей балтийские славяне занимались и пиратством. Базами славянских пиратов являлись остров Готланд и удобные бухты в Сконе и Южной Балтике. Английские хроники под 836 г. упоминают, что с этого года на протяжении 200 лет "грешную Англию" опустошали язычники, в число которых наряду с данами, норвежцами, шведами, готами и фризами упоминаются и венды, а пиратами названы даны и венды.

Очевидно, варины и ободриты помимо торговых контактов с восточной Прибалтикой также совершали на неё и военные набеги с целью грабежа местного населения, как финского, так и балтийского и славянского, а возможно, и закрепления на длительный срок путём постройки своих поселений. В Повести временных лет летописец упоминает о том, что соединившиеся племена славян и финнов (чудь и меря) смогли одержать военную победу над варягами и выгнать их за море. Но из-за внутренних усобиц, начавшихся после избавления от внешней угрозы, племена перессорились и поняли необходимость приглашения князя к себе на княжение.

Поляне

В это время у восточных славян государство существовало лишь у полян-руси. Примерно в конце VI в. поляне-русь, будучи одними из ославяненных ветвей античного народа ругий (рутенов), переселились из Паннонии на средний Днепр. Это произошло, по-видимому, из-за падения королевства гепидов в Паннонии в 567 г. под ударами аваров и лангобардов. Возможно, что на самоназвание "русь" повлияли и ираноязычные племена Северного Причерноморья росомоны (росоманы) и роксоланы.

Именно к рубежу VI - VII вв. восходит сохранившаяся в Повести временных лет и в армянской хронике VIII в. легенда об основании на берегах Днепра (в стране Полуни) города тремя братьями, старшего из которых достоверно звали Кий (Куй), а младшего Хорив (Хорев). Кий стал основателем местной княжеской династии. Поляне-русь отличались от своих соседей - других славиний, которые казались по сравнению с ними куда более дикими. Археологические находки указывают на наличие у древних полян плащей, которые они закалывали пальчатыми фибулами, чего не делали их лесные и степные соседи, а качество одежды было также на высоте.

В языческом культе полян важное место отводилось богу Роду, которому было посвящено богатое капище в "закрытом" для торговли городке Родень. В этом городке приносились даже человеческие жертвы, которыми зачастую служили иностранцы, выбранные по жребию или оказавшиеся рабами. Подобное священное место было и у балтийских славян - остров Рюген. Поляне, в отличие от окружавших их других славиний, не кремировали своих покойных, а хоронили путём трупоположения с ориентацией погребения на запад, укладывая в могилу покойного большой инвентарь, зависевший по количеству от знатности погребаемого. Схожие обычаи были и у балтийских славян: варинов и ободритов. История ругов/ рутенов, которых античные авторы локализовывали на начало нашей эры в Южной Балтике (между Одером и Вислой), а затем хронисты (Иордан и др.) замечали их разделение и частичное перемещение в Паннонию (на Средний Дунай), показывает, что этот древний, относимый к восточным германцам народ (на самом деле имена показывают кельтские и даже иллирийские составляющие) мог уже в ославяненном виде проявить себя уже в разных регионах Европы похожим образом. Так, память о рутенах в Паннонии сохранялась ещё долго:

1) в Южной Венгрии за междуречьем Савы и Дуная примерно до XIII в. держалось обозначение как Русская марка, куда Галицко-Волынские князья ездили на паломничество, а также перечисляли деньги существовавшим там монастырям;

2) в Восточной Австрии, где имелась область Ругенланд, а местного герцога называли "герцогом рутенов", а кроме того, использовали обозначение "герцогство Русь". Возможно, название Австрии в чешском и словацком языках как "Ракоуско" восходит именно к этому периоду;

Кроме того, крайними точками топонимики о ругиях/ рутенах в Европе следует считать на севере остров Рюген, являвшийся культурным и торговым центром для всех балтийских славян, а на юге - город Рас в современной Южной Сербии, давший название первому сербскому государству - Рашка, а его населению расци. Интересно, что и в отношении других рутенов в латиноязычных источниках использовались чередования Razi, Raszi, Ruteni, Ruggi, Rusi, а в некоторых церковных документах в отношении рутенов Паннонии даже встречается наименование Raszii ad Russia, указывающее на территорию их происхождения.

Варины и ободриты в немецких хрониках никогда не назывались русью, впервые их причастность к руси возникает в Повести временных лет в рассказе о призвании варягов: "идаша за море к Варягом к Руси сице бо звахуть и варязи суть яко се друзии зъвутся Свие друзии же Оурмане Анъгляне друзии Гъте тако и си реша Русь". Из этого отрывка ясно, что варяги-русь являются особым народом среди других, здесь перечисленных, народов Балтики: свеев (шведы), урман, англов (живших в Ютландской Англии) и готов. При этом ещё в самом начале летописи при перечислении народов "колена Афетова", т.е. библейского Иафета перечислены: "Варязи, Свеи, Оурмане, Русь, Агняне, Галичане, Волъхва, Римляне, Немцы, Корлязи, Веньдици, Фрягове". Перед этой записью варяги локализуются летописцем у Варяжского (Балтийского) моря, где на востоке они доходят "до предела Симова" (примерно до Волги), а на западе до "земли Агнянской и Волошской". Такое определение можно применить вообще к расселению всех славян (от Волги до Балкан и Ютландии). Ещё раньше про русь говорится, что "в Афетове же части седять Русь, Чудь и вси языци". Причём, эти языки включают в себя только финно-угорские и балтские племена. Таким образом, русь упоминается как среди народов всей Европы наряду с варягами, галичанами (возможно, имевшими смешанное кельто-славянское происхождение) и венедами ("веньдици"), в другом месте русь (возможно, имеются ввиду все восточные славяне) стоит на первом месте в числе финно-угорских и балтских племён.

Бертинские анналы за 839 г. сообщают о том, что в Константинополь пребывали некие послы "хакана русов", которые сами себя признали свеями (шведами). Правда, этот русский каган мог быть как киевским князем из династии Киевичей, так и правителем с другой территории. Арабские источники примерно в это же время сообщают о некоем "хакане русов", правящем на острове, откуда совершаются разорительные набеги на славянские земли. Этот каган мог быть князем в Крыму (Чёрное море в районе Керчи называлось Русским) или на Дунае, где по косвенным данным источников также была некоторая территория в низовьях реки, называвшаяся Русью, куда впоследствии пойдёт войной князь Святослав. Кроме того, здесь мог подразумеваться всё тот же остров Рюген. Под 852 г. в Повести временных лет есть запись, что с этого года, когда на престол вступил император Михаил, "нача ся прозывати Руска земля яко при сем при цари приходиша Русь на Царьгород". Возможно, известие о прозвании Русской земли было ещё древнее, но в связи с переписыванием летописи при новой правящей династии Рюриковичей это событие было подтянуто на более позднее время, хотя и обозначается явно до призвания варягов.

Наемники Константинополя

Варяги не только могли появиться в качестве послов при дворе императора ромеев, но и нанимались к нему на службу. Согласно Лаксдельской саге и терминологии византийских источников первым норманном в гвардии императора ромеев следует считать Болле Боллесона, который не ранее 1020 г. примкнул к уже существовавшей варангской гвардии. Сам же варангский корпус сложился в 988 г. благодаря русскому князю Владимиру . В 980 г. Владимир, не имея денег для выплаты своей варяжской дружине, выслал варягов в Константинополь и написал императору не пускать этих людей обратно на Русь. Ромеи определяли уже варангов как русских или славян, иногда как тавроскифов (этим этнонимом тоже обозначали русских).

Русские были известны не только своими походами по Чёрному морю. Известно, что ещё киевский князь Оскольд (возможно, прямой потомок Кия) организовывал походы под стены Константинополя, а в ходе войны с болгарами у него погиб сын. Арабские хроники содержат сведения о вторжениях русов в составе войск хазар в Персию и даже появление русских купцов не только в персидских городах, но и в Багдаде. Доказательством тому служит слово "верблюд" в русском языке, имеющее исконно славянское происхождение и означающее "много ходящий" - значит, его придумали те, кто знал не понаслышке о том, что это за животное.

Путь «из варяг в греки»

Более раннему складыванию чисто варяжского корпуса в Константинополе и отсутствие норманнского вызвано отчасти географическими и политическими обстоятельствами. Через Киевскую Русь был известен путь "из Грек" , открытие которого летописец относит ко временам апостола Андрея Первозванного, который якобы прошёл по нему, благословив Киевские холмы. Этот путь проходил вверх по Днепру, а далее с волоками в Ловать, оттуда в Ильмень (Ильмерь) озеро, по Волхову в озеро Ново (Ладожское), из которого можно было попасть уже в Балтийское (Варяжское) море. Из Балтики, по мнению летописца, можно было легко попасть в Рим. Однако, если учесть, что апостол Андрей двигался из Синопа в Корсунь (Херсонес), а затем в Рим, то скорее всего он направился в столицу империи по Дунаю. Здесь, видимо, летописец используют некую древнюю легенду, бытовавшую у славян, рутенов или других народов на Дунае, но была принесена к восточным славянам и стала обоснованием правильности решения Кия о постройке Киева именно в этом месте. Кроме того, летописец пишет о пути "в Варяги из Варяг до Рима" по Двине. Третий путь назван по Волге в море Хвалисское (Каспийское). Но на первом месте летописец называет путь "Из Варяг в Греки".

Выбор князя

В начале 960-х гг. перед ильменскими словенами, а также их союзниками по борьбе с варягами встал вопрос выбора князя. Согласно сведениям Никоновской летописи решили на том, что "поищем и уставим такового или от нас или от Козар или от Полян или от Дунайчев или от Варяг". Под "дунайцами" понимались либо балканские болгары, либо Дунайская Русь. Поляне к этому времени уже имели свою старую династию Киевичей. Однако выбор был сделан в пользу варягов, от которых был позван князь Рюрик . У вагров имелся населённый пункт Рёрик (современный Гросс Штрёмкендорф), а имя Рорик было распространено как среди ободритов, так и германцев (франков, данов и др.). Скорее всего, "вари/ варь" трансформировались в языке ильменских словен в варягов ещё ранее IX в., тогда как в немецком их область населения будет называться "Вагер" от латинской формы "Вагрия". У самих ободритов в XI - XII вв. в западном диалекте варины называются "ваиры/ ваигры/ вагиры", тогда как в восточной - "варинове".

Под 845 г. во франкских анналах упоминается "король ободритов" Рорик, который сменил своего предшественника Гостомысла, убитого франками в 844 г. за мятеж против империи. В Никоновской летописи тоже упоминается Гостомысл как предшественник Рюрика, но в данном случае он предстаёт новгородским старейшиной, который и выступил от имени приглашающих князя племён. В 845 г. ободритский князь Рорик поднял новое восстание, но восточнофранкский король Людвиг II подавил его, а в знак своей покорности Рорик даже был вынужден принять христианство, что скорее всего было лишь формальностью. Отождествление с современником этого Рорика франкским герцогом Рориком Ютландским, являвшимся родным братом короля Ютландской Англии, не подтверждается: составители франкских анналов и немецких хроник уделяли большое внимание титулатуре тех, о ком они пишут, поэтому франкский герцог и "король язычников" здесь сильно различаются.

У словен ильменских Рюрик появляется примерно в начале 860-х гг. со своими родичами (Синеус по летописи: sine us - "с родом" (швед.)) и верной дружиной (летописный Трувор = швед. tru war "верные воины"). Согласно данным Никоновской летописи Рюрик правил в Новгороде жёстко и вызвал народное восстание под руководством некоего Вадима Храброго, однако восстание закончилось неудачно, и в дальнейшем много новгородцев бежало от гнева своего варяжского князя в Киев.

Как свидетельствует Повесть временных лет, Рюрик проплывал по Днепру мимо Киева и заинтересовался, чей это город. Ему рассказали легенду об основателях Кие, Щеке и Хориве, и что местное население (поляне) платит дань хазарам. Далее говорится, что Аскольд и Дир "остались в граде сем", а кроме того собрались многие варяги (здесь "Варяги", а не "Варязи", т.е. рука новгородского переписчика) и "начаста владе Полотьскою землею", а Рюрик вернулся в Новгород. Из этого фрагмента видно, что Аскольд и Дир являлись местными киевскими князьями, и они остались и дальше править городом, несмотря на появление у его стен Рюрика, ведь до этого новгородский князь "раздая мужем своим грады" (Полоцк, Ростов, Белоозеро). Видимо, Рюрик ездил укрепить власть своего варяжского ближника в Полоцке, а в другой раз возможно решил посмотреть и на Киев, где правили два родных брата, потомки Кия.

Правление Олега

В 879 г. Рюрик умирает, и власть переходит его малолетнему сыну Игорю, регентом при котором становится действительный (в отличие от легендарных Синеуса и Трувора) родич Рюрика Олег . Регент решает объединить земли разных славиний под властью рода Рюрика. Ведь сам Рюрик смог установить свою власть лишь в городах, наиболее близких от Новгорода. Олег сначала "прия" главный город кривичей Смоленск и ставит там своих мужей-варягов, затем "взя Любець" и, наконец, достигает Киева. Под Киевом он действует хитростью, ведь город явно был хорошо укреплён. Олег прачит свою дружину, а сам с остатком ближников на нескольких ладьях под торговым флагом подходит к городу и заявляет, что сам является купцом-варягом и плывёт в Царьград, но имеет послание для князей от Олега и Игоря. Аскольд и Дир встретились с Олегом под городом, но тот указал на Игоря, что именно он является истинным князем и выскочившие из засады дружинники Олега убили киевских князей-братьев. Олег теперь сам стал княжить в Киеве, а сам город повелел называть "матерью городов Русских", т.к. отсюда (видимо, когда-то) русью стали называться славяне и варяги. Таким образом, в Киеве, столице полян-руси, произошла смена династии: Рюриковичи пришли к власти вместо Киевичей. Но, понимая значение этого города в истории славян и варягов, завоеватель города Олег решил сохранить первенствующее для всех славян и варягов значение этого города в создаваемом им большом государстве.

Далее Олег и дальше покорял различные славинии, а также финно-угорские племена. Наибольшим успехом Олега во внешней политике следует считать успешные походы объединённого русского войска на Царьград и заключение договора с Византией 911 г. Однако после этого Олег уходит с византийской добычей на Ладогу, где были варяжские поселения ещё со времён призвания Рюрика, а оттуда отправляется "за море" - явно на свою родину на Рюген или в Вагрию, куда везёт часть добычи. Место смерти его фиксируется в Ладоге. Очевидно, что Олег решил передать всю власть повзрослевшему уже сыну Рюрика. При этом есть версия, что сын Олега после получения всей власти Игорем бежал в Моравию и там смог стать в 940 г. последним князем этого государства.

Княжение Игоря

Первым киевским князем новой династии считается Игорь, сын Рюрика, поэтому в некоторых поздних летописях генеалогия великих князей из династии Рюриковичей начиналась не с самого Рюрика, а именно с его сына Игоря, именовавшегося даже Игорь Старый. Ведь его политическим предшественником был киевский князь Аскольд (Осколд) прошлой династии.

Русские князья сохраняли связь с Вагрией, посылая туда за варяжскими дружинами. Возможно, что и сами варяги/ варины приплывали на Русь для службы у киевского князя. В конце 930-х в летописях упоминается варяжский отряд на службе у князя Игоря под началом воеводы Свенельда. На содержание варягов Игорь определил дань с древлян и уличей, однако эти славинии не захотели платить дань и начали войну с Киевом. Город Пресечен в земле уличей смог три года сопротивляться киевскому князю, но всё-таки тот "примучи Уличи" и "възложи на ня дань и вдасть Свенделду", т.е. содержание варяжской дружины этими славиниями было возобновлено.

Однако в 942 г. после поражения от ромеев Игорь всю дань, полученную с древлян, передал Свенельду для варяжской дружины. Из-за этого возмутились его киевские дружинники: "Се дал еси единому мужеви много". Поэтому о варягах говорили: "Отроци Свенельжи изоделися суть оружием и пърты, а мы нази". Киевляне требовали от князя и с ними поделиться такой же данью.

Договор 944 г. упрочил позиции Руси по отношению к Византии, поэтому теперь князь Игорь решил вернуться к полюдью. Полюдье представляло собой объезд признававших власть русского князя земель, которые должны были платить дань и кормить князя и его ближников. Это действо начиналось в Киеве поздней осенью и двигалось "по солонь", а завершалось уже весной тоже в Киеве. В полюдье участвовали и варяги в составе княжеской дружины. Этот обычай был потом известен и в Южной Швеции, куда его "экспортировали" с Киевской Руси варяги и назывался "poluta".

Изменение роли варягов в Киевской Руси

Вместе с тем, на Руси со временем, когда Рюриковичи объединили под своей властью Новгород и Киев, варяжская дружина, имевшая уже и скандинавов в своём составе, стала восприниматься скорее как наёмное войско. В этот период наёмные варяги участвуют и в политических убийствах: в 980 г. ими был заколот князь Ярополк, а в 1015 г. варяги убивают Глеба. Уже в Русской Правде 1016 г. Ярослава Мудрого варяги означают именно наёмников вообще на службе князя и на основе этого выделяются в отдельную категорию, являвшуюся неполноправной в отношении русского населения. Поэтому избавление от таких наёмников сначала князем Владимиром, а окончательно при потомках Ярослава Мудрого является показателем того, что компактная варяжская боевая единица уже не вписывалась в устройство централизованного обширного государства.