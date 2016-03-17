Варяги: что о них пишут в учебниках. Исторический канон и «трудный вопрос» № 1 (Б) Начало: Варяги: что об этом нужно знать…В предыдущей статье мы с вами сформулировали содержание данного «трудного вопроса», опираясь на научно-сертифицированное его толкование в современной историографии. На чтение: 10 минут

Начало: Варяги: что об этом нужно знать…

В предыдущей статье мы с вами сформулировали содержание данного «трудного вопроса», опираясь на научно-сертифицированное его толкование в современной историографии.

Посмотрим теперь, как подаётся самый первый «трудный вопрос» Историко-культурного стандарта ( «Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе») в основных на сегодняшний день учебниках для 6-го класса средней школы, где впервые изучается соответствующая тема. Это, напомним:

1) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времён до конца XVI века и

2) Пчёлов Е.В. История России с древнейших времен до конца XVI века.

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Оба учебника рассказывают о складывании Древнерусского государства и варягах на современном научном уровне. Не упоминая о племенных княжениях (что вполне оправданно: в 6-м классе вряд ли стоит разбирать такие тонкости, как «переходная ступень от догосударственных форм политической организации к государству»), они повествуют:

– и о появлении в IX веке «Новгородского» и «Киевского» государств (не употребляя, правда, эти названия),

– и о том, как эти государства возглавили варяги,

– и о том, кто такие эти варяги (это скандинавы),

– и, наконец, о том, как оба государства были объединены в одно, Древнерусское.

Однако в обоих учебниках оказалось смазанным одно важнейшее положение. А именно: то, что и «Киевское», и «Новгородское» государство были созданы не варягами, а восточными славянами , что варяги возглавили их отнюдь не с момента их возникновения .

Относительно «Новгородского» это вытекает из сообщения «Повести временных лет» о том, что, изгнав после 859 года бравших с них дань варягов, словене (ильменские) и кривичи «стали сами собой владеть» – и только в 862-м пригласили других варягов. На территории же «Киевского» государства (Русского каганата) присутствие скандинавов в IX в. археологически вообще не прослеживается – что заставляет усомниться в основании этого государства именно ими.

Правда, Данилов и Косулина дают здесь абсолютно адекватную формулировку: «В IX веке сложились два крупных восточнославянских объединения, в которых правили приглашённые князья» . Однако перед этим они фактически наталкивают читателя на вывод, согласно которому, Рюрик, Аскольд и Дир – это «первые русские князья» («до сих пор историки не могут прийти к единому мнению по поводу происхождения первых русских князей и самого слова «русь»» ).

Да, эти князья звали себя «русью», и в этом смысле их можно назвать русскими. Но шестиклассник привык к современному значению слова «русский», к тому, что русские – это современный славянский этнос, потомок восточных славян. Русские и восточные славяне для него – одно и то же. И шестиклассник вполне логично решит, что скандинавы Рюрик, Аскольд и Дир – это первые князья восточных славян , что до них государственности у восточных славян не было!

Не стоило также в школьном учебнике делать реверанс в сторону тех, кто считает варягов западными славянами – упоминая о существовании этой версии. А также упоминать в учебнике Данилова и Косулиной о версии, согласно которой, русь, русы – это этнос южного происхождения. «Западнославянскую» версию в наши 2010-е годы уже можно считать окончательно развенчанной, а версия о южном происхождении руси никогда не была сколько-нибудь убедительно обоснована. В учебнике для 10-го класса – помогающем осмыслить то, что изучено в 6-9-м, – рассказ об этих версиях нужен, но шестиклассника по возможности следует знакомить с одной, наиболее обоснованной точкой зрения . В данном случае такая возможность налицо.

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Есть замечания и дидактического плана. В учебнике Пчёлова материал, думается, лучше было бы скомпоновать несколько иначе. Автор кратко и ясно сообщает ученику самое главное: «Уже в IX веке на территории некоторых восточнославянских племен существовали княжества. Постепенно эти княжества объединились в Древнерусское государство». Казалось бы, дальше последует конкретизирующий это положение тезис о том, что «двумя центрами, откуда началось [Древнерусское. – А. С. ] государство, были Новгородская земля – на севере и Киев – на юге». И такой тезис действительно следует. А за ним, как и диктует логика изложения, – рассказ о призвании варягов в «Новгородское» государство и об Аскольде и Дире.

Однако перед тезисом о «двух центрах» вклинивается подробный рассказ о варягах, о том, кто это такие, об их деятельности в землях восточных славян, – и, далее, о том, почему не стоит считать (как это делали раньше), что государственность у восточных славян появилась в 862 году. Написано толково, внятно – но всё-таки о варягах лучше было бы рассказать ниже, после сообщений о существовании «Новгородского» и «Киевского» государств и о том, что значительную роль в их истории сыграли варяги. Тогда и текст о варягах будет читаться с бóльшим вниманием (школьнику уже будет ясно, при чём тут они), и «принципиальная схема» образования Древнерусского государства лучше запомнится. Потому что оба тезиса, выделенные нами выше жирным шрифтом, – тезисы, которые и образуют эту схему, – будут стоять рядом.

А о том, почему основание княжеской династии не равнозначно созданию государственности, лучше было бы объяснить ещё ниже, после изложения рассказа «Повести временных лет» о призвании варягов. Это особый вопрос, и им лучше заняться после того, как выяснен предыдущий – как образовалось Древнерусское государство.

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Итак, действующие учебники не без шероховатостей, но достаточно близко к современным представлениям об этом периоде истории, отвечают на первый из «трудных вопросов», чем убеждают нас в том, что он-то как раз и не самый сложный для восприятия школьниками.

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Значение слов и понятий: Древнерусская народность , Древнерусское государство , Варяги , Рюрик , Норманская теория , Великий Новгород

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