Упоминание Смоленска В Устюжском летописном своде под 863 годом говорится, как Аскольд и Дир испросились у Рюрика идти к Царьграду по Днепру, но не явились к Смоленску, потому что город был «велик и мног людьми». На чтение: 2 минуты

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ СМОЛЕНСКА

Датой основания Смоленска считается 863 год. Эту дату содержит Устюжский летописный свод, сохранивший следы смоленского летописания. Летопись рассказывает о том, как в этот год отряд варягов во главе с Аскольдом и Диром совершил поход из Новгорода на юг. Первым городом, который встретили варяги на Днепре, был Смоленск. Он, как сообщает летопись, управлялся старейшинами и был «велик и мног людьми». Аскольд и Дир не решились его взять и проплыли мимо. Они достигли Киева, где «увидели на горе город мал», который без труда подчинили себе.

СМОЛЕНСК - БОЛЬШОЙ, КИЕВ - МАЛЕНЬКИЙ

Асколд же и Дир испроситася у Рюрика ко Царюграду итьти с родом своим и поидоша из Новаграда на Днепр реку и по Днепру вниз мимо Смоленьск и не явистася в Смоленьску, зане град велик и мног людьми, и приплыста под горы Киевския и узреста на горе град мал и вопросиста ту сущих людеи: «чии есть градок сеи?»

ДРЕВНИЙ СМОЛЕНСК И ГНЁЗДОВО

В малоразработанной еще теме о древнерусских городах домонгольского времени городам Смоленской земли принадлежит особенно важное место. Здесь был расположен кривичский племенной центр Смоленск контролировавший важнейшую водную коммуникацию древности - Путь из варяг в греки. В IX-X вв. город был известен византийцам и скандинавам (а последние не только здесь торговали, но также и жили). Изучению древнейшей истории Смоленска способствует прекрасный комплекс археологических памятников в Гнёздове. История других смоленских центров также в особо благоприятных условиях: помимо кратких летописных сообщений и данных археологии здесь сохранился комплекс смоленских епископских грамот XII-XIII вв., который позволяет проследить развитие почти 50 местных центров от середины XI в. до второго десятилетия XIII в. и выяснить, какие и когда из них безусловно стали городами, а какие этого уровня еще не достигли.

Наши древнейшие летописи свидетельствуют, что Смоленск известен уже в IX в. В недатированной части «Повести временных лет» о нем говорится как о городе, существующем исстари. Под 863 г. в сравнительно поздней, Устюжской (Архангелогородской) летописи, сохранившей следы смоленского летописания, сообщается, что Смоленск «велик и мног людми» и управлялся старейшинами. Плывшие мимо Аскольд и Дир не решались его взять и довольствовались, видимо, захватом Полоцка и «маленького градка» Киева. Олег завоевал Смоленск и посадил там «муж свои», но для такой операции потребовалось войско из варягов, словен, мери, веси и кривичей (вероятно, псковских). С независимостью Смоленска было покончено, и летопись умолкает о нем на 1133 г. Только из труда Константина Багрянородного мы знаем о Смоленске X в.: отсюда сплавляют по Днепру однодревки, продают в Киеве для оснащения ладей и плавания по морю.

Итак, в воспоминаниях о древнейшем Смоленске, которыми пользовались летописцы, Смоленск отложился как крупный племенной центр кривичей - многолюдный город, управлявшийся старейшинами, имевший, можно думать, свое племенное святилище, обширный курганный некрополь и т. д. Однако 25-летние раскопки Смоленска Д. А. Авдусиным не обнаружили следов пребывания там человека в IX - начале XI в. Значит, в то время город находился где-то в другом месте поблизости: перенос городов - частое явление средневековья

Западнее современного города, по Днепру, расположен знаменитый громадный комплекс памятников у с. Гнездово, датируемый IX - началом XI в. Он состоит из небольшого городища, селища вокруг него (площадью в 16 га) и подковообразно окаймляющего их крупнейшего в мире курганного могильника (37,525 га) состоящего здесь сейчас из 2539 насыпей. Курганы тянутся также и дальше вдоль Днепра. Сохранилось всего 3 тыс. насыпей, в 1923 г. удалось проследить уничтоженные курганы, составляющие 1/5 существующих. Всего, следовательно, в районе Гнездова было не менее 5 тыс. курганов.

Что же собой представляет древнее население Гнездова? Прежде всего оно было в значительной мере полиэтничным. Помимо пяти десятков курганов с захоронениями норманнов (их было намного более, чем полагает Д. А. Авдусин, так как огромное количество погребений - особенно мужских - этнически неопределимы) и одного - финки с Верхнего Поволжья, в курганах найден ряд погребений с обрядом, напоминающим восточных балтов.

Занятия населения Гнездова с отчетливостью прослеживаются на материалах как из раскопанных курганов, так и из селища и городища. Остатки земледельческих орудий крайне редки, больше свидетельств о ремесле и торговле. Документированы специальности: кузнечное и слесарное дело, ювелирное, стеклоделательное, керамическое производства и др. Ювелиры Гнездова создавали свои изделия, по-видимому, в расчете на местный рынок: спектральный анализ их продукции выявил ряд местных особенностей сплавов, которые частично напоминают сплавы Скандинавии и Прибалтики, Это, возможно, свидетельствует о едином источнике сырья, попадавшего в Гнездово путем торговли. В разноэтничной среде мастеров появлялись изделия «смешанных типов».

Торговля играла в гнездовском поселении едва ли не первую роль: памятник расположен в начале пути из Днепра на Двину. Здесь найдено самое большое количество кладов (и отдельных находок) арабских монет на территории Смоленской земли, и их численность ежегодно возрастает, как и количества импортных вещей. В Гнездове, мы видели, особенно сильна была связь со Скандинавскими странами, а весь характер памятника, как недавно доказано, близок многим поселениям Скандинавии.

Все больше раздается голосов в пользу того, что Гнездовский комплекс - остатки первоначального Смоленска IX-X вв. Не обойдем и наименования «Гнездово». Оно встречается в документах сравнительно поздно, но вряд ли случайно, а в нашем толковании приобретает и особый смысл. «Название «Гнездово», - писал М. Н. Тихомиров, - связывается с понятием «гнезда», по-древнерусски, рода. Вероятно, такого происхождения и название одного из древнейших польских городов - Гнезно». Гнезно -столица древнепольского государства IX в. Гнездовский Смоленск - родоплеменной центр днепровских кривичей с громадным некрополем и может быть святилищем - был в представлении современных ему жителей тоже «гнездом» с названием Смоленск. После переноса Смоленска на современное место весь старый комплекс города стал именоваться Гнездом, и отсюда наименование деревни, которая ныне стоит на месте заброшенного древнего центра.