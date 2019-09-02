Щит на вратах Царьграда. Византийский триумф Олега Вещего 2 сентября 911 года заключен первый письменный договор между Киевской Русью и Византией, и в знак успешного завершения военного похода князь Олег приказывает прибить щит к вратам Царьграда На чтение: 10 минут

2 сентября 911 года заключен первый письменный договор между Киевской Русью и Византией, и в знак успешного завершения военного похода князь Олег приказывает прибить щит к вратам Царьграда

Враг или союзник?

Отношения с Византийской империей являлись важным элементом внешней политики Руси еще в IX веке. В то время греки пытались начать христианизацию молодого Древнерусского государства, правда, значительных успехов добиться не смогли. Один из первых набегов на Константинополь случился в 860 году – за два года до призвания варягов на княжение в Новгороде. С тех пор на протяжении почти полувека византийцы стремились сохранить дружественные отношения с воинственным соседом и вести торговлю, пусть и в довольно ограниченном объеме.

Именно нежелание расширять торговые льготы, а также пренебрежительное отношение православных византийцев к русам-язычникам послужило поводом для военной кампании 907 года. Грядущим походом князь Олег стремился закрепить статус пути «из варяг в греки» как самой надежной торговой магистрали Восточной Европы.

Момент для наступления был выбран очень удачно: Византийская империя как раз находилась в состоянии конфликта с Арабским халифатом. В 906 году византийский полководец Андроник восстал против императора Льва VI, а затем перешел на сторону арабов. На Руси к предстоящему выступлению готовились с особой тщательностью и даже прибегали к использованию средств разведки (иначе откуда Олегу было знать, что византийцы побоятся воевать с двумя соперниками одновременно). Начало похода запланировали на первую половину лета, когда море наиболее спокойное. Так же поступали в 860 и 941 годах.

Корабли на колесах

Князь Олег, прозванный Вещим, правил на Руси тридцать лет и три года. Поход на Византию стал его самым масштабным и ярким деянием, сравнимым разве что с объединением Киева и Новгорода. Если верить «Повести временных лет» , то войско Олега отличалось невероятными размерами и включало в себя представителей почти всех восточнославянских и финно-угорских племен Древней Руси, и даже тех, с кем он воевал (например, тиверцев). Нестор-летописец утверждал, что в поход снарядили 2000 кораблей, на каждом из которых находилось по 40 человек (число практически невозможное).

Олег двинулся на греков «на конях и кораблях». По всей видимости, конное войско двигалось до черноморского побережья, спуская корабли по Днепру, а затем пересело на корабли. Когда греки преградили врагу путь по Босфору, князь приказал поставить ладьи на катки и перебросить их в бухту Золотой Рог, откуда Царьград был более уязвим. Согласно летописи, вид «кораблей на колесах», не знающих преград, настолько поразил византийцев, что те сразу задумались о переговорах.

Откуда же возник образ этих кораблей? Удивительно, но о нем упоминается как в самых разных мифологических, так и в серьезных военных трактатах. Подобные корабли даже использовались на карнавальных шествиях в Европе вплоть до Нового времени. Существовали ли они на самом деле? Безусловно, да. Например, античный автор Юлий Фронтин в своем произведении «Стратагемы», посвященном военным хитростям, рассказывает о том, как полководец Спарты по имени Лисандр оказался осажденным в афинской гавани и спас свои корабли, подложив под них катки и переправив в ближайший порт по суше. Двигались они при этом на всех парусах, подгоняемые ветром. Весьма впечатляющее зрелище!

Но вернемся к походу 907 года. Даже если ладьи Олега и не шли под парусами как древнеримские, у варягов имелся опыт перетаскивания их волоком. Например, только так можно было переместить корабли от Ловати до Днепра. Так что для варягов это было обычным делом, а византийцев, забывших, по всей видимости, античные премудрости, зрелище повергло в ужас. И все же греческое коварство возобладало над страхом: послы Льва VI попросили Олега о пощаде и вынесли ему дары, пищу и вино... разумеется, отравленные. Когда мудрый князь отказался от подношений, среди местных жителей прошел слух, что вовсе не Олег, а сам святой Дмитрий (покровитель Фессалоник, которым Константинополь отказался помогать в войне с арабами) послан им за многочисленные грехи.

Византийцам пришлось сдаться и принять условия русского князя. Олег потребовал у императора выплаты по 12 гривен на ладью, дань для Киева, Чернигова, Переяславля, Полоцка, Ростова и Любеча. Кроме того, русским воинам было разрешено брать сколько угодно съестных припасов, мыться в банях Царьграда, а для обратного пути – запасаться у византийцев парусами, якорями и канатами.

Мир и любовь

Через четыре года после триумфального похода Олег решает закрепить свой успех заключением договора с императором Львом VI и его братом Александром. В 911 году посланники князя вновь прибывают в Константинополь, но уже с мирными целями.

Договор Руси с Византией – самый ранний подлинный документ нашей истории. Древнерусский текст, известный сегодня, представляет собой перевод греческого оригинала и включен в «Повесть временных лет». Любопытно, что византийцы никак не упомянули в своих источниках предшествующий мирному соглашению поход 907 года. Возможно, напрямую сообщать о своем поражении, тем более молодому и малоизвестному государству, каковым в тот момент являлась Русь, греческим хроникерам было неприятно. Как бы то ни было, в 911 году подписание документа состоялось. Обе стороны давали присягу: византийцы – по христианскому обряду, русы – по языческому, упоминая в клятвах Перуна и Велеса. После заключения договора Лев VI преподнес русскому посольству дары, организовал «экскурсию» по храмам и с честью отпустил домой.

Согласно новым и более выгодным для Руси условиям, купцы могли прибывать в Царьград по 50 человек (правда, без оружия и в сопровождении местного чиновника), в течение полугода заниматься торговлей и жить на содержании казны. Помимо экономической сферы, договор касался и юридических аспектов, определяя меру наказания за различные преступления (убийство, воровство, грабеж, побои). Важно, что впервые Русь и Византия выступили в качестве равноправных государств, жители которых несли одинаковую ответственность за совершенные ими проступки в отношении друг друга. Кроме того, две страны образовали военный союз, обязуясь действовать сообща в случае опасности. Многие русские воины отправились служить в Византию в качестве наемников.

Для чего нужен щит над вратами Царьграда?

Из всей истории военных успехов Олега самым известным, пожалуй, является эпизод со щитом, прибитым по приказу князя к городским воротам Константинополя. Обычно этот символический жест ассоциируется с фактом безоговорочной победы и подчинения соперника, однако существуют и другие версии.

Дело в том, что в XI–XII веках, когда создавалась «Повесть временных лет», слово «победа» использовалось еще и в значениях «защита» или «покровительство». Прибивая щит к вратам Царьграда, Олег не унижал новоиспеченного союзника, а демонстрировал, что больше не имеет намерений воевать и хочет прекратить брань. Князь показал, что столица Византийской империи отныне находится под защитой русских воинов, которые не допустят разорительных набегов и восстаний. Подобная трактовка знаменитого жеста позволяет по-новому взглянуть на политику и личность князя Олега, который неслучайно остался в народной памяти с прозвищем «Вещий», а значит, мудрый и дальновидный.

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