Рюрик Рюрик. Летописный основатель династии русских государей, правивших страной до 1598 г., а также всех русских князей, называемых Рюриковичами. Годы жизни: (неизвестно – 879). Место рождения: неизвестно. Правление: 862-869 гг.

Рюрик. Летописный основатель династии русских государей, правивших страной до 1598 г., а также всех русских князей, называемых Рюриковичами.

Годы жизни: (неизвестно – 879).

Место рождения: неизвестно

Правление: 862-869 гг.

Семья. Сын Игорь (ок. 878-945) – великий князь киевский (912-945)

Происхождение и биография

Вопросы о происхождении Рюрика и его роли в формировании Древнерусского государства составляют один из центральных споров между сторонниками и противниками норманской теории.

Происхождение Рюрика до сих пор вызывает у исследователей ожесточённые споры. Часть из них уверена, что он был скандинавским конунгом, другие считают его славянином балтийского происхождения. Некоторые исследователи склонны отождествлять его с датским конунгом Рёриком Ютландским – согласно датским источникам, представителем семьи Скиольдунгов, владевшей в 837–850 городом Дореснадом во Фрисландии. Со своей дружиной Рёрик совершал набеги в Германию, Францию Англию и Швецию вплоть до 860, когда был «призван из-за моря от немцев» (так сообщает летопись) и обосновался в «городе славян» – Ладоге, откуда и пришёл в Новгород.

Важнейшим письменным источником, содержащем сведения о биографии Рюрика, является Повесть временных лет, которая сообщает следующее: «В 862 г. представители племен чуди, словен, кривичей и веси пригласили к себе на княжение главу варяжского племени русь – Рюрика со всем его родом». Необходимость в таком приглашении заключалась в том, что в формирующемся союзе племен все время шли споры о том, кто его будет возглавлять: представители словен, кривичей, чуди или веси? Пришлый человек, имеющий опыт государственного управления, показался всем самой подходящей для этого поста кандидатурой.

В том же 862 г. Рюрик со всеми родственниками прибыл в земли славян и занялся в первую очередь их охраной от набегов других варягов. Для этого в устье Волхова он построил город-крепость Ладогу и сам в нём остался. Младших братьев он послал в другие пограничные пункты: Синеуса на Белоозеро, Трувора – в Изборск. Через два года Синеус и Трувор умерли, и Рюрику пришлось править одному. В соответствии с гипотезой, выдвинутой в XVIII веке Г.Ф. Миллером и поддержанной впоследствии советским академиком Б.А. Рыбаковым, сведения о братьях Рюрика являются результатом ошибочного перевода со шведского. По это версии в действительности имя «Синеус» представляет собой искажённое «свой род» (швед. sine hus), а «Трувор» — «верная дружина» (швед. thru varing). Впрочем, работы современных лингвистов указывают на научную несостоятельность такого перевода.

Согласно летописному преданию, в качестве помощников Рюрик стал использовать своих мужей – представителей знати. Одного послал в Полоцк, другого – в Ростов, третьего – на Белоозеро. В это же время в Киев отправились Аскольд и Дир. В задачу посланцев Рюрика входили оборонные функции (от варягов и хазар) сбор пошлин с купцов, проплывавших по рекам (Волхову, Вытегре, Днепру, Западной Двине и т.д.), и дани с местного населения. Сам Рюрик через некоторое время переселился в район Новгорода, где собирались старейшины племен (об этом напоминают названия новгородских концов: славенский, неревский – меревский и людин – чудин). Бывшая резиденция Рюрика сейчас называется Рюриково городище, в свою очередь Новгород как город возник позднее. В 879 г. Рюрик скончался, передав власть родственнику Олегу, поскольку его сын Игорь был совсем мал.

Итоги деятельности

Таким образом, князь Рюрик, если следовать летописному преданию, заложил основы русской государственности, возглавив племенной союз словен, кривичей, мери и веси. Он обозначил территорию, на которой проживали эти племена, стал её охранять, собирать дань с местного населения и пошлины с тех, кто проплывал по рекам – главным путевым артериям того времени.

Художественный образ

Первый памятник Рюрику (вместе с князем Олегом) открыт осенью 2015 г. в Старой Ладоге. В советском и российском кино Рюрик как персонаж не отражался никогда.

Литература

Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е.А. Мельниковой. М., 1999.

Клейн Л.С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. СПб., 2009.

Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб., 2005.

Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси IX-XI веков. Смоленск; М., 1995.

Пчёлов Е.В. Рюрик. М., 2010.

Франклин С., Шепард Д. Начало Руси. 750-1200. СПб., 2009.

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