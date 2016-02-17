Нет в русской истории «трудных вопросов». Часть 1: варяги Начало цикла: Нет в русской истории «трудных вопросов»: на самом деле они и есть её костяк Первый «трудный вопрос» из историко-культурного стандарта: Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. На чтение: 1 минута

Начало цикла: Нет в русской истории «трудных вопросов»: на самом деле они и есть её костяк

Первый «трудный вопрос» из историко-культурного стандарта: Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе

Да, лет так 200-250 тому назад в стенах Петербургской академии наук были нешуточные дебаты «норманистов» и «антинорманистов» – т.е., тех, кто выводил историю племени русь из Скандинавии, и их противников. Трости ломались о головы спорщиков. Ломоносов как-то даже в каталажку загремел после такой оживлённой дискуссии. А потом Михайло Васильевич даже подружился с некоторыми оппонировавшими ему немцами-«норманистами». Вот таких боевитых иностранцев Академия приглашала к нам работать – готовых отстаивать свою точку зрения буквально не щадя живота своего.

Но только к сегодняшнему дню это напоминает затянувшийся спор остроконечников и тупоконечников из «Приключений Гулливера». Все аргументы обнародованы. Факты представлены. Можно подискутировать ещё по отдельным деталям (нужно признать, что дебаты «норманистов» и «антинорманистов» здорово обогатили историческую науку). Но в целом мы уже сейчас способны спокойно и беспристрастно объяснить, какую роль сыграли варяги в истории Древнерусского государства.

Итак, есть общее течение русской истории. Она начинается задолго до появления князя Рюрика, каких бы кровей он ни был. В том числе история – государственности: ведь первые объединения племён с соответствующими признаками державы возникают ещё в доваряжскую эпоху. Характерно, что «Повесть временных лет» неоднократно отмечает, что «примучивая» к дани ту или иную группу племён, князья сохраняют прежнюю налоговую систему. Что, как минимум, означает её более раннее происхождение.

И вот на определённом этапе в течение русской истории вливается ещё один приток. Абсурдно отрицать, что викинги добавили нам каплю пиратской крови. Наоборот, стоит гордиться тем, что среди наших предков были в том числе и они – смелые мореплаватели, купцы, первопроходцы.

Однако переоценивать роль скандинавских дружин в появлении Древнерусской державы тоже не стоит. Варяги буквально за пару поколений растворились в славянском море, забыли язык и своих богов, а детей называли уже местными именами. Да и их имена в свою очередь стали местными, – так, что уж и не отличить. Произошло слияние.

Это очевидные факты.

Причём спор-то идёт не о них. Под «трудным вопросом» понимается не недостаточность и противоречивость дошедших до нас «сертифицированных» сведений о Рюрике и варягах. Это как раз естественный предмет научных изысканий и научный дискуссий с целью установления истины. Отсюда, из таких дискуссиий, и возникает знание.

Но в широком, публицистическом обиходе под «трудным вопросом» по умолчанию понимается этническая принадлежность Рюрика и варягов. А это уже предмет не науки, а политических лозунгов: в Рюрике-скандинаве нуждается теория об исторической неполноценности русского народа и государства, в Рюрике-славянине – теория о русской расовой исключительности.

На самом деле сам факт такой постановки вопроса представляется нам ущербным и не имеющим отношения ни к науке, ни к образованию, ни к национальной гордости.

Наш правильный ответ на «трудный вопрос» о происхождении варягов предельно прост: а какая нам разница, кем был Рюрик – скандинавом, славянином или негром преклонных годов? Какая разница, сколько кровей и каких именно понамешали нам наши предки? Какие ни есть – все наши. Собственно, великим народом русские стали именно потому, что в основе их лежит симбиоз многих племён и культур. Так повелось с самого начала.

…Вот что пишет летопись про дружину князя Олега: «И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью». Этими словами уже с 6 класса средней школы и нужно начинать важный разговор о том, кто такие русские.

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