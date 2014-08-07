Князь Олег умер от укуса змеи Развенчивая исторический миф: На чтение: 5 минут

Краткое описание

О смерти Вещего Олега от змеиного укуса сообщили первые русские летописцы: об этом говорится в Повести временных лет, а также в I Новгородской летописи. По преданию, волхвы предсказали князю гибель от собственного коня. Олег расстался с животным, а когда конь умер, вспомнил о предсказании и, посмеявшись над волхвами, приказал показать ему останки. Увидев кости коня, Олег поставил на его череп ногу, когда оттуда выползла ядовитая змея и смертельно ужалила князя.

Применение

Вторую жизнь мифу о гибели Олега от укуса змеи дало стихотворение А.С. Пушкина. Драматическая развязка «Песни о Вещем Олеге», ярко изложенная поэтом, сформировала стереотип, что смерть князя была именно такой.

Действительность

На легендарный характер летописного предания о смерти Олега указал еще российский историк XIX в. Н.М. Карамзин, назвавший «мнимое пророчество волхвов или кудесников» «явной народной басней, достойной замечания по своей древности».

Косвенно об этом свидетельствует появление аналогичного сюжета в средневековом исландском эпосе. Главный герой саги о викинге Орваре Одде, составленной в XIII веке по мотивам древних сказаний, погиб от укуса змеи на могиле собственного коня – такую смерть ему в детстве, когда будущему викингу было 12 лет, предсказала колдунья. Чтобы не дать свершиться предсказанию, Одд с другом убили коня, бросили в яму, а труп завалили камнями. Какой сюжет, об Олеге или об Одде, появился раньше, установить пока не удалось.

Установление точных обстоятельств гибели князя стало для ученых непростой задачей. Подробно рассказывая о том, как умирал Олег, летописи не дают исчерпывающих ответов на другие важные вопросы: где именно погиб Олег, и где он похоронен.

По версии Повести временных лет, его могила находится в Киеве на горе Щековице. Новгородская летопись сообщает, что князь был похоронен в Ладоге, но в то же время говорит, что он ушёл «за море».

Академик Б.А. Рыбаков в 1987 году объединил эти две версии и пришел к выводу, что князь большую часть жизни провел в Ладоге, некоторое время владел и киевским престолом, а после похода на Византию бесследно исчез, выпав из поля зрения русских летописцев.

В 2000 году исследователь А.А. Власов попытался оценить вероятность гибели Олега от укуса змеи, исходя из предположения, что летописное сказание может быть правдой. Изучив ареал обитания змей в возможных местах пребывания князя, он предположил, что если Олег в момент описываемых событий находился в районе Киева, он мог пострадать от укусов трех видов змей: гадюки обыкновенной, степной или лесостепной.

А.А. Власов выдвинул гипотезу, что роковой для Олега должна была оказаться встреча со степной гадюкой – по его мнению, княжеский конь, скорее всего, содержался в степном выгоне. В настоящее время эта змея в районе Киева не водится, ареал ее обитания находится гораздо южнее, но климатические условия X-XII веков были иными, и нахождение змеи в возможном месте гибели князя было вполне вероятным, отмечает исследователь.

Этот период был сухим и теплым, в летописях часто отмечались лесные пожары, засухи. То, как в «Повести временных лет» описывается растительность, также вполне располагало к присутствию этих змей в регионе. Кроме того, в тех краях в указанное время водились сурки, а ареал их обитания практически полностью совпадает с границами ареала гадюк.

Однако даже если предположить, что все эти обстоятельства действительно совпали именно таким образом, получить смертельный укус змеи в ногу князь мог с минимальной степенью вероятности. Для этого, утверждает А.А. Власов, необходимо, чтобы пострадавший был совершенно без обуви, а князья в то время, согласно археологическим данным, носили тяжелые и толстые сапоги, прокусить которые змее не под силу.

При этом, даже если бы гадюка каким-то образом смогла добраться до незащищенных частей тела Олега, ее укус — несмотря на все возможные проблемы со здоровьем – не мог оказаться смертельным.

Таким образом, даже при самом фантастическом стечении обстоятельств, если змея и укусила князя, это никак не могло стать причиной его гибели: в этом случае Олег мог умереть только от неправильного лечения, резюмирует А.А. Власов.

Исследователи-токсикологи предполагают, что наиболее опасным и зачастую роковым решением в таких случаях является попытка наложить на отечную после укуса конечность жгут: у пострадавшего может развиться «турникетный шок», отравление организма токсинами в результате длительного лишения пострадавшей части тела кровоснабжения.

Источники и литература

Власов А.А . Какая гадюка укусила Вещего Олега? // Степи Северной Евразии: Материалы II Международного симпозиума, 2000 год.

Карамзин Н.М. История государства российского. Том 1-12. М., 2004.

Поволоцкий А.Б. Военно-полевая медицина: первые 100 лет.

Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М., 1987.

Обложка: В.М. Васнецов. Олег у костей коня. Иллюстрация к "Песни о вещем Олеге" А.С.Пушкина. Акварель, Государственный Литературный музей, Москва. 1899 год.

Источник: https://ru.wikipedia.org