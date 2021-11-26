ГОРОДОК НА ЛОВАТИ

ГОРОДОК НА ЛОВАТИ - древнерусское поселение, предшественник Великих Лук, южного форпоста Новгородской земли.

Расположено в урочище «Городок», у деревни Городище, в 4 км от Великих Лук (Россия). Раскопки Я. В. Станкевич (1954-1957 годы), В. М. Горюновой (1971-1972, 1975, 1977-1978 годы). В X - начале XI века торгово-ремесленный и административный центр на пути «из варяг в греки». Укреплённая часть по краю площадки застроена хозяйственными сооружениями и длинными домами столбовой конструкции с глиняно-каменными печами и предпечной ямой. Во 2-м строительном горизонте появились срубные постройки с печами-каменками. С напольной стороны к укреплённой части примыкала специализированная ремесленная зона (изучено более 30 построек со следами металлургии, металлообработки, ювелирного дела). Появление здесь к концу X века жилищ свидетельствует о возникновении посада. Среди находок - импортные изделия (в основном скандинавские и прибалтийские), оружие, детали весов, дирхемы и так далее. Лепная ке­ра­ми­ка принадлежит кривичам, до 30% круговой керамики имеет аналогии у славян южного побережья Балтийского моря. В начале XI века поселение погибло в пожаре.

В середине XI - начале XIII века в Городок на Ловати эскарпированы склоны и построена столбовая ограда, площадка свободно застроена избами с большими подпольями-хранилищами сельскохозяйственной продукции. Писало, стеклянные браслеты и перстень, изделия из серебра, с позолотой, серебряной насечкой, привозные амфоры характеризуют усадьбу высокого ранга. Керамика близка полоцкой и новгородской, позднее - псковской и северных районов Смоленского княжества. Основа хозяйства - зем­ле­де­лие , животноводство, промыслы, подсобное ремесло.

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