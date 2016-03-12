Древнерусская народность Древнерусская народность На чтение: 1 минута

Согласно взглядам, разделяемым большинством исследователей истории Древней Руси, это восточнославянская этническая общность (этнос), сформировавшаяся в X-XIII вв. в результате слияния 12 восточнославянских племенных союзов – словен (ильменских), кривичей (включая полочан), вятичей, радимичей, дреговичей, северян, полян, древлян, волынян, тиверцев, уличей и белых хорватов – и являвшаяся общим предком сформировавшихся в XIV – XVI вв. трех современных восточнославянских этносов – русских, украинцев и белорусов. В стройную концепцию вышеназванные тезисы превратились в 1940-х гг. благодаря работам ленинградского историка В.В. Мавродина.

Считается, что складыванию единой древнерусской народности способствовали:

– языковое единство тогдашних восточных славян (формирование на основе киевского койне единого, общерусского разговорного языка и единого же литературного языка, именуемого в науке древнерусским);

– единство материальной культуры восточных славян;

– единство традиций, обычаев, духовной культуры;

– достигнутое в конце IX – Х вв. политическое единство восточных славян (объединение всех восточнославянских союзов племен в границах Древнерусского государства);

– появление в конце Х в. у восточных славян единой религии – христианства в его восточном варианте (православия);

– наличие торговых связей между различными областями.

Всё это привело к формированию у восточных славян единого, общерусского этнического самосознания. На складывание такого самосознания указывают:

– постепенная замена племенных этнонимов общим этнонимом «русь» (так, для полян факт этой замены зафиксирован в летописи под 1043 г., для словен ильменских – под 1061 г.);

– наличие в XII – начале XIII вв. единого (русского) этнического самосознания у князей, бояр, духовенства и горожан. Так, черниговский игумен Даниил, приехавший в 1106 г. в Палестину, позиционирует себя как представителя не черниговцев, а «всей Русской земли». На княжеском съезде 1167 года князья – главы суверенных государств, образовавшихся после распада Древнерусского государства, провозглашают своей целью защитить «всю Русскую землю». Новгородский летописец при описании событий 1234 г. исходит из того, что Новгород – часть «Русской земли».

Резкое сокращение после монгольского нашествия на Русь связей между северо-западными и северо-восточными землями Древней Руси, с одной стороны, и южными и юго-западными, с другой, а также начавшееся во второй половине XIII в. включение сначала западных, а затем и юго-западных и южных земель Древней Руси в состав Литовского государства, – всё это привело к распаду древнерусской народности и началу формирования на основе древнерусской народности трёх современных восточнославянских этносов.

Литература

Лебединский М.Ю. К вопросу об истории древнерусской народности. М., 1997. Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности. М., 1971. Седов В.В. Древнерусская народность. Историко-археологическое исследование. М., 1999. Толочко П.П. Древнерусская народность: воображаемая или реальная? СПб., 2005.

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Обложка: В.М. Васнецов. Баян. 1910г.

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