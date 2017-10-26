Что означает название «Русь»? Россия, Русь, Древнерусское государство, Киевская Русь – привычные и родные нашему слуху названия. Но почему русских людей называют «русскими», откуда взялся термин «русь» и что он обозначал? Ученые не пришли к единому мнению до сих пор. Сегодня, дорогой читатель, мы изложим несколько наиболее любопытных, по мнению автора, версий с разной степенью доказательной базы, которые предлагают историки и лингвисты, отвечая на поставленный вопрос. …Приходится констатировать, что происхождение имени «Русь» продолжает оставаться столь же загадочным, как и двести лет назад.И. Н. Данилевский Версия речная Долгое время «классической» точкой зрения на происхождение термина «русь» считалась версия, связанная с названием реки Рось, и вообще... На чтение: 10 минут

Россия, Русь, Древнерусское государство, Киевская Русь – привычные и родные нашему слуху названия. Но почему русских людей называют «русскими», откуда взялся термин «русь» и что он обозначал? Ученые не пришли к единому мнению до сих пор. Сегодня, дорогой читатель, мы изложим несколько наиболее любопытных, по мнению автора, версий с разной степенью доказательной базы, которые предлагают историки и лингвисты, отвечая на поставленный вопрос.

…Приходится констатировать, что происхождение имени «Русь» продолжает оставаться столь же загадочным, как и двести лет назад. И. Н. Данилевский

Версия речная

Долгое время «классической» точкой зрения на происхождение термина «русь» считалась версия, связанная с названием реки Рось, и вообще то, что условно назовем «речной тематикой». Версия эта получила распространение еще в XIX веке. Был выдвинут тезис о том, что в праславянском языке реки назывались «руса». Вывод напрашивается красивый. Но это славянское слово сохранилось в языковой памяти только в русском языке в слове «русло». «Речная тематика» получила развитие в названиях топонимов – например, река Рось (правый приток Днепра) с впадающими в нее Роськой и Росавой. А поскольку восточные славяне селились вдоль рек, то пришедшие варяги так их и прозвали – «русь». В данном случае термин, служащий для обозначения этноса, со временем перерос в термин, обозначающий территорию (страну), где этот этнос проживал. Однако эта версия оказалась не вполне состоятельной (хотя некоторые продолжают придерживаться ее), поскольку лингвисты, указывая на особенности законов развития языка, утверждают, что переход звука «о» в звук «у» практически невозможен. Прибавим к этому и то, что летописцы XI–XIII веков включали в состав Русской земли, правда в узком смысле, вполне конкретные города. А в скандинавских источниках термин «русь» вообще не фигурирует.

Версии иностранные

Михаил Ломоносов был убежден в истинности гипотезы, согласно которой термин «русь» эволюционировал из названий воинственных сарматских племен роксоланов и росомонов, а сами русы были их потомками. Также предпринимались попытки найти корни в крымских топонимах, которые остались от германских племен готов: Россотар, Рукуст и др. Проблема в том, что не только лингвисты не могут без натяжек связать эти названия с «русью», но и письменных исторических источников, которые могли бы подкрепить эту версию, нет. Аналогичная проблема обстоит с финно-угорским словом ruotsi (славяне проживали рядом с финно-уграми), этимологию которого лингвисты не могут убедительно объяснить.

Существует любопытная версия, согласно которой участники походов, представлявшие собой скандинавские интернациональные объединения гребцов, именовали себя robs (некий жаргонизм). Вот славяне совместно с финно-уграми переименовали их на свой лад – «русь». Но и тут нет никаких крепких доказательств.

Версия социальная

Это относительно молодая и популярная версия. Ее сторонники не рассматривают понятие «русь» в качестве этнонима, но предлагают исходить из функции обозначения определенной социальной группы. В письменных источниках ясно проглядывается отличие «руси» от «людей». Если вспомнить понятие «полюдье» – процесс сбора дани/налога, – то получается, что «люди» – это те, с кого дань собирают, а «русь» – те, кто эту дань собирает. Любопытно, что в современном языке мы употребляем слово «человек» исключительно в единственном числе, а в качестве множественного используем слово «люди», хотя закономерно предположить, что логично говорить «человеки». Финно-угры долгое время применяли названия со словом «русь», чтобы обозначать народы, собиравшие с них дань, а также собственную знать. А среди самих финно-угров образовалась народность с названием ljudi («люди»).

Но и эта версия, при всех своих достоинствах, позволяющих согласовать большинство противоречий в ранних письменных источниках, имеет недочеты, а именно она не объясняет, почему в некоторых текстах «русь» стоит в одном ряду с другими словами, обозначающими названия этносов.

В заключение добавим, что если историки так и не смогут прийти к единому мнению о происхождении термина «русь», то это никак не скажется на нашей любви к Отечеству.