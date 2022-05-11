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Лектор: Матасова Татьяна Александровна. Российский историк, доцент кафедры истории России до начала XIX века Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук.

Книгопечатание и издательская деятельность - индикатор технического прогресса эпохи позднего средневековья. Исторически, Русскому Государству в 15 веке, для укрепления централизации страны и царской власти, было необходимо идти в ногу с современными тенденциями, развивать типографскую деятельность, документооборот, бюрократию и обывательское книгопечатание на пороге раннего Нового времени. Как русское книгопечатание откликнулось в историческом сеттинге Западной Европы?

Лекторий «Исторический субботы»