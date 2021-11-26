ЖИТИЕ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ

ЖИТИЕ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ - памятник древнерусской агиографии рубежа XV-XVI веков.

Опи­сы­ва­ет хри­сти­ан­ский под­виг свя­тых Зо­си­мы и Сав­ва­тия, ос­но­ва­те­лей Со­ло­вец­ко­го мо­на­сты­ря. Яв­ля­ет­ся дву­ча­ст­ным жи­ти­ем (пер­вая часть - жи­тие Сав­ва­тия, вто­рая - Зо­си­мы; за­вер­ша­ет­ся по­смерт­ны­ми чу­де­са­ми обо­их). Из­вест­но около 360 спи­сков. Со­став­ле­ние жи­тия бы­ло на­ча­то уче­ни­ком Зо­си­мы со­ло­вец­ким игу­ме­ном До­си­фе­ем. Пер­во­на­чаль­ная, до­шед­шая до нас ре­дак­ция бы­ла со­став­ле­на, ве­ро­ят­но, около 1503 года и яв­ля­ет­ся пло­дом со­вме­ст­но­го тру­да До­си­фея и бывшего ми­тро­по­ли­та Ки­ев­ско­го Спи­ри­до­на-Сав­вы; текст от­ли­ча­ет­ся со­че­та­ни­ем тра­ди­ци­он­ных для жи­тий «об­щих мест» и биб­лей­ских ци­тат с пред­мет­ной де­та­ли­за­ци­ей. Из­вест­но пре­ди­сло­вие к жи­тию, при­пи­сы­вае­мое Мак­си­му Гре­ку . В ре­дак­ти­ро­ва­нии опи­са­ния по­смерт­ных чу­дес, по-ви­ди­мо­му, при­ни­мал уча­стие со­ло­вец­кий игу­мен, позд­нее ми­тро­по­лит Мо­с­ков­ский и всея Ру­си Фи­липп.

Издания:

Ми­нее­ва С.В. Ру­ко­пис­ная тра­ди­ция Жи­тия преп. Зо­си­мы и Сав­ва­тия Со­ло­вец­ких (XVI–XVIII вв.). М., 2001. Т. 2:

Тек­сты; Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2005. Т. 13: XVI век.

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