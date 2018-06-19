Краткий курс истории. Троице-Сергиева лавра 19 июня (н. ст.) 1744 года Троице-Сергиев монастырь получил звание лавры...

В 1337 году Сергий Радонежский основал среди густых лесов обитель, посвятив ее Святой Троице. Вслед за слухами о большом праведнике в монастырь потянулись другие иноки. Именно к Сергию приехал за благословением московский князь Дмитрий Донской перед Куликовской битвой. О. Сергий предрек ему победу и отправил с князем двух воинов- иноков – тех самых Пересвета и Ослябю. Это был не единственный случай, когда к подвижнику приезжали за советом князья. Тем не менее Сергий отказался стать митрополитом всея Руси, но навсегда снискал славу основателя российского старчества и духовного лидера собирания земель русских.

19 июня (н. ст.) 1744 года по указу императрицы Елизаветы I Троице-Сергиев монастырь получил звание лавры.

Лавры и киновии

Во времена зарождения и становления христианского монашества (примерно IV–VI века) монастыри разделялись по форме жительства и впоследствии стали развиваться как две традиции. Существовали лавры – особножительные монастыри, где каждый насельник обеспечивал себя самостоятельно, зарабатывая деньги с продажи продуктов своего ремесленного труда и т.п., при этом организуя совместное устройство общих потребностей (богослужения, праздничные трапезы и т. п.). Были и киновии – закрытые монастыри внутри стен, отличавшиеся от лавр общежитийным устройством, то есть своеобразные монашеские коммуны с отсутствием частного имущества.

Лавры на Руси

Русское монашество выросло из византийской монашеской традиции. Но стоит отметить, что на Русь монашество пришло с Афона, где существовали разные формы монастырей. Кроме того, жизнь всякого монастыря определяется его уставом и синодиком (помянником). На Русь все уставы приходили из Византии (это был длительный процесс), но приспосабливались под местные монашеские традиции. В результате всего этого на Руси монастырские уклады стали существовать в промежуточных формах, тяготея к общежительной и отшельнической традициям, а процесс их унификации стал постепенно осуществляться после эпохи Петра Великого . Жизнь монахов была строго ограничена, но в этих рамках можно было себе позволить некоторые вольности. Например, до революции 1917 года в некоторых монастырях у монахов имелось свое имущество.

Знаменитая обитель

Общеизвестно, что Свято-Троицкая Сергиева лавра, или обитель Живоначальной Троицы, как она первоначально называлась, была основана преподобным Сергием Радонежским и его старшим братом Стефаном в 1337 году неподалеку от Москвы. При Сергии Радонежском основанный им монастырь был именно лаврой в традиционном понимании устройства. В течение многих веков этот монастырь был одним из самых почитаемых на Руси, привлекавшим тысячи и тысячи паломников. Таковой обитель остается до сих пор. Впрочем, звание лавры, полученное Троице-Сергиевой обителью в 1744 году, отнюдь не указывало на лаврский уклад жизни монастыря, а отражало его особый статус среди всех русских монастырей. То же касается лаврского именования и других русских монастырей, таких как Киево-Печерская и Александро-Невская лавры.