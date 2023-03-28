Троице-Сергиева лавра: наследие Сергия Радонежского История Троице-Сергиева монастыря тесно связана с судьбой России. Стены обители помнят царей,императоров и подвиги русских ратников. На чтение: 2 минуты

История Троице-Сергиева монастыря тесно связана с судьбой России. Стены обители помнят царей,императоров и подвиги русских ратников.

«Уразумели все чудотворца молитвы и попечение, и нагие уже не боялись доспехов свечения. И хотевшие дом Пресвятой Троицы горделиво низложить осадою всегда, обагряемые кровью, убегали от немощных, побеждаемые засадою. А ожидающие принять различные муки в руки свои взяли крепкие луки. И бывшие у жерновов на помоле ленивыми внезапно стали удалыми стрелками в противников» , – описывал Авраамий Палицын события осады Троице-Сергиева монастыря в период Смутного времени. Монашеская обитель, основанная преподобным Сергием Радонежским в XIV веке, до сих пор является самым известным русским монастырём, а её история тесно переплетена с историей России.

Скит Сергия Радонежского

В XIV веке русское православное монашество переживало тёмные времена. Разрушительное нашествие монголов превратило большинство обителей в руины: они были разграблены чужеземцами. В некоторых из них ещё теплилась жизнь, а вместо остальных надо было строить новые.

Предположительной датой основания Троице-Сергиева монастыря считается 1342 год. Незадолго до этого преподобный Сергий Радонежский принял монашество и уединился в пустыни неподалёку от Москвы. Вскоре к нему присоединились другие, и поселение превратилось в обитель.

Первым игуменом монастыря стал Митрофан – один из клириков, которых пригласил Сергий Радонежский на место будущего обители ещё до своего пострига в монахи. После смерти Митрофана общину возглавил сам преподобный.

Первоначально все постройки на территории были деревянные. Со временем монастырь расширялся, прирастал новыми сооружениями, старые деревянные здания заменялись каменными. Большую роль в обновлении монастыря сыграли сербские мастера, прибывшие на Русь после завоевания Сербии Османской империей. Именно они возвели Троицкий храм, главную обитель и самое старое каменное сооружение монастыря, сохранившееся до наших дней.

Троице-Сергиев монастырь постепенно превращался в неприступную крепость. Уже в XVI столетии обитель подтвердила это звание. Укрепления были передовыми для своего времени: высота стены составляла 6 метров, толщина – 3,5. По периметру возвели 12 башен, с которых просматривались все подступы к обители. На вооружении гарнизона находилось около сотни пушек.

Монахи за единую Русь

Община монастыря стремительно пополнялась новыми монахами: Троице-Сергиева обитель становилась одним из самых известных религиозных центров. Сергий Радонежский наряду с духовными вопросами занимался и мирскими проблемами. Он был противником междоусобиц, лично выступал посредником при разрешении княжеских конфликтов. Перед Куликовской битвой московский князь Дмитрий Иванович отправился в Троице-Сергиев монастырь и попросил благословения у его настоятеля.

После смерти Сергия многие его ученики покинули монастырь и разъехались по всей русской земле. Это стало началом второго периода возрождения русского монашества (первый случился после образования Киево-Печерского монастыря). За 1,5 века появилось множество новых обителей.

Монахи поддерживали политику Москвы по объединению русских земель и помогали решать внутренниеконфликты в правящей династии. Во время междоусобной войны, разгоревшейся в княжестве в первой половине XV века, монастырь попытался примирить Василия II и Дмитрия Шемяку. Князья, а впоследствии и цари жаловали монастырю земли, выделяли средства для постройки новых зданий, крестили своих детей. Троице-Сергиева обитель подтверждала статус духовного центра Руси.

Смутное время

Во времена Смуты обитель, основанная Сергием Радонежским, выдержала долгую осаду, которую организовали силы Лжедмитрия II и поддержавшие их польские отряды. Троице-Сергиев монастырь занимал важное стратегическое положение. Получение контроля над ним позволило бы силам самозванца окончательно блокировать Москву. Но усилиями гарнизона и монахов бесконечные атаки врага были отбиты. Войска под руководством польского гетмана Яна Сапеги трижды пытались взять монастырь штурмом, однако раз за разом защитники одерживали верх. Боевой дух гарнизона не сломили ни болезни, ни голод.

На последнем этапе осады тушинцы и поляки рассорились. Многие православные, поддерживавшие самозванца, расценили неудачи как знак: нападение на обитель Сергия Радонежского есть грех. Численность осаждавших стала постепенно уменьшаться, а осенью 1609 года под Москвой появились отряды Михаила Скопина-Шуйского. Сапеге пришлось в начале следующего года снять осаду, и он сам оказался в кольце. С обеих сторон погибли тысячи человек, но святыня была защищена.

В годы Семибоярщины и оккупации столицы поляками монастырь поддерживал создание земских ополчений и выделял крупные денежные средства на их содержание. В 1618 году противник последний раз появился у стен монастыря, но до осады и открытого столкновения дело не дошло.

Дальнейшая судьба обители

Наступило мирное время. Обитель восстанавливалась после разрушений, причинённых войной. В XVI веке на территории Троице-Сергиева монастыря появились новые каменные здания, а хозяйственные угодья превышали в размерах владения и царя, и патриарха. Имелся у обители и собственный кирпичный завод. В 1708 году Пётр I укрепил оборонительные сооружения, приказав возвести бастионы и выкопать рвы, опасаясь возможного проникновения отрядов Карла XII в столицу.

В советское время духовная деятельность на территории Троицко-Сергиева монастыря была запрещена. Здания отдали под хозяйственные нужды, а колокола отправили на переплавку. В 1930-е начались работы по реставрации памятников архитектуры, а сам монастырский ансамбль превратился в музей-заповедник. В 1946 году на его территории возродилась монашеская жизнь. Сейчас в Троице-Сергиевой обители проживает около 200 монахов.