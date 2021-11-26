СПАСОАНДРОНЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Монастырь в досоветский период

Сооружение монастыря относится к 1357 г. Его основание связано с визитом митрополита Алексия в Константинополь, в результате которого он чуть не погиб в ходе шторма. В память о чудесном спасении митрополита был воздвигнут монастырь. Один из притоков Яузы был назван Золотой Рожок в память о константинопольской бухте Золотой Рог.

Изначально монастырь создавался как митрополичий. Его наименование связано с учеником Сергия Радонежского игуменом Андроником Московским. В 1439 г. в монастыре появилась архимандиртия. Активно развивалось книжное дело. Неоднократно монастырь подвергался разорению и горел. В 1653 г. здесь томился протопоп Аввакум. В период нашествия наполеоновских войск монастырь в очередной раз был разорен и сгорел. В пожаре погиб монастырский архив, иконостас, обрушился барабан и глава Спасского собора.

Архитектура монастыря

Центральное место в архитектурном ансамбле монастыря занимает памятник раннемосковской архитектуры XV в. Белокаменный собор Спаса Нерукотворного. Это древнейший сохранившийся до наших дней московский храм вне территории Кремля. Росписью собора, среди прочих, занимался Андрей Рублев. Фрески собора практически утрачены.

Помимо собора к памятникам архитектуры монастырского комплекса можно отнести: Трапезную (1504-1506 гг.), покои настоятеля (1690 г.), ярусную церковь Архангела Михаила (1694-1739 гг.), Братский корпус (начало XVIII в.), здание духовного училища (1810-1814 гг.), каменные стены и башни XVII – XVIII столетий и родовую усыпальницу Лопухиных.

Монастырь в советские годы

После утверждения Советской власти монастырь был официально закрыт. Произошло это в 1918 г. До 1922 г. территория использовалась ВЧК под концлагерь. В 1922 – 1928 гг. здесь находилась колония для беспризорников. Затем место было передано рабочим завода «Серп и молот».

Произошли серьезные изменения в архитектуре монастыря. В 1920-е – 1930-е гг. были уничтожены колокольня и некрополь с могилой Андрея Рублева.

Возрождение монастыря

Огромная заслуга в музеефикации монастыря и спасении его от полного уничтожения принадлежит выдающемуся реставратору П.Д. Барановскому. После окончания Великой Отечественной войны началось постепенно восстановление монастыря. Готовясь к празднованию 800-летия Москвы, в 1947 г. председатель Совета министров СССР И.В. Сталин подписал постановление, согласно которому в монастыре организовывался историко-архитектурный заповедник имени Андрея Рублева. Однако официальное открытие музея состоялось лишь в 1960 г. в ознаменование 600-летия Андрея Рублева.

В настоящее время на территории монастыря располагается Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

В 1989 г. в Спасском соборе возобновились богослужения.