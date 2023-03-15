Соловецкий монастырь – ключ к русскому Северу Монашеская обитель, находящаяся на Севере России, с самого своего основания стала важным военным стратегическим пунктом. Монахи, которые служили в монастыре, оборонялись и от чужаков, и от соотечественников.

Монашеская обитель, находящаяся на Севере России, с самого своего основания стала важным военным стратегическим пунктом. Монахи, которые служили в монастыре, оборонялись и от чужаков, и от соотечественников.

«По указу государя Царя и Великого князя Фёдора Иоанновича построена кругом монастыря доселе существующая каменная крепость для защиты обители от нападения иноплеменников на монастырскую сумму, собранную с береговых монастырских вотчин» , – гласит каменная плита на стене Соловецкого монастыря. Расположенная на островах Белого моря обитель монахов активно участвовала в обороне северного побережья России на протяжении многих веков.

Первые иноки и основание монастыря

Русский Север всегда притягивал отшельников, искавших уединения для спокойного общения с богом. Соловецкие острова стали для этого идеальным местом. Первые монахи оказались здесь в XV веке. Основателями монастыря считаются иноки Савватий, Герман и Зосима. Первые два прибыли на острова в 1429 году, а с появлением Зосимы на Соловках начали строить первые деревянные церкви.

Каменные постройки и в целом возвышение Соловецкого монастыря связывают с деятельностью игумена Филиппа Колычева. Набожный царь Иван Грозный выделял большие средства из казны на поддержку монашеских обителей, и Соловки не были исключением. На эти пожертвования Филипп возвёл первые каменные церкви. Деньги также были пущены на сельское хозяйство. Соловецкий монастырь получал большие доходы от производства соли. Близлежащие берега были оборудованы под ведение сельского хозяйства. Монастырь стал одним из крупнейших центров хозяйственной жизни Севера.

Противостояние со Швецией и начало Ливонской войны стали главными причинами, чтобы начать возводить укрепления на территории монастыря, тем более что Соловецкие острова имели важное стратегическое значение для севера России. В 1571 году монахи заметили в море шведские корабли, и стало понятно: в случае вражеского нападения монастырь не сможет оказать сопротивление. Поэтому в 1578 году Иван Грозный по просьбе игумена Варлаама отправил на Соловки стрелецкий отряд во главе с воеводой Михаилом Озеровым. Солдаты возвели первые деревянные укрепления. Но было очевидно, что требуются более серьёзныеоборонительные сооружения.

В 1582 году при игумене Иакове началось возведение каменной крепости. Строительство шло долгие 14 лет. Укрепления состояли из необработанных валунов протяжённостью чуть больше километра. В высоту стены достигали 11 метров. По краям пятиугольной крепости разместили круглые башни. Окончательно укрепления были готовы лишь в первой половине XVII века. Согласно описи конца XVI века на вооружении крепости находилось 68 орудий.

Ливонская война и Смутное время

Сама монастырская крепость не принимала прямого участия в войнах конца XVI – начала XVII веков, однако территории посадов, принадлежавших монахам, часто подвергались разорению. Особенно сильно страдал Сумский острог, расположенный на побережье Белого моря. После набегов шведов во время Ливонской войны на деньги обители была возведена деревянная крепость. Во время Смуты, в 1613 году, она помогла отбить атаку казаков и литовцев.

Сам же монастырь казался настолько неприступным, что противник не решался организовать его осаду. В 1611 году после начала шведской интервенции к монастырю подошёл отряд Андерса Стюарта и Кнута Хоканссена численностью в 1500 человек. Убедившись, что штурм крепости ничего не даст, скандинавы ограничились разорением монастырских посадов.

После заключения Столбовского мира военное значение монастыря серьёзно возросло: крепость защищала единственный выход к морю. Москва уделяла большое внимание поддержанию укреплений в хорошем состоянии, а монахи готовились к военной службе. Соловецкий игумен фактически превратился в воеводу: ему предписывалось руководить обороной в случае нападения врага.

Первые серьёзные военные испытания выпали на долю Соловецкого монастыря не во время вражескоговторжения, а в период внутренних смут в Русском государстве XVII века.

«Соловецкое сидение»

Религиозная реформа патриарха Никона, проведённая в середине XVII века, в годы правления Алексея Михайловича привела к серьёзному расколу. Не все были согласны с изменениями, которые предложил главаРусской православной церкви. Противники новой политики, названные впоследствии «старообрядцами», подвергались серьёзным преследованиям. Неповиновение каралось жестоко, вплоть до смертной казни.

В эти годы Соловецкий монастырь впервые стал ареной военных действий. В 1657 году монахи отказались проводить обряды по новым служебным книгам, присланным из Москвы, а в 1667 году в обитель прибыл новый настоятель, который был изгнан священнослужителями. В связи с этим монастырю объявили анафему, а в следующем году на подавление несогласных отправили войска.

«Соловецкое сидение» длилось долгие 8 лет. В первые годы царские войска, численность которых не достигала и тысячи человек, лишь периодически подходили к обители. Стрельцы временно блокировали крепость, не давая подвозить монахам провизию из посадов, а зиму они проводили в Сумском остроге. Сказывалось желание царя разрешить ситуацию с помощью переговоров. Несмотря на это, защитники монастыря на контакты с осаждавшими не шли. Ситуация изменилась в 1673 году, когда главой отряда был назначен Иван Мещеринов. Получив подкрепления, воевода обстрелял монастырские стены из пушек.

Активная фаза противостояния, сопровождавшаяся постоянным увеличением численности царских войск, длилась ещё 3 года. За это время стрельцы предпринимали несколько штурмов, нещадно осаждали монастырь, но монахи не сдавались. Взять укрепления удалось лишь после того, как перебежчик сообщил о слабом месте в одной из башен. Из 500 защитников монастыря в живых осталось лишь 60, большая часть из которых впоследствии была казнена.

После подавления восстания монастырь продолжал выполнять свою роль укреплённого форпоста на севере России. Дальнейшие события лишь упрочили его значение.

Монастырь XVIII-XX веках

В годы Северной войны вновь возникла опасность вражеского нападения на монастырь. Пётр I, посещавший монастырь во время поездки в Архангельск ещё в конце XVII века, питал к обители тёплые чувства. В 1702 году он приехал в монастырь и выделил монахам 500 пудов пороха на случай шведского нападения. Помимо этого, он попросил у священнослужителей благословения на ратные подвиги. Видимо, оно помогло, поскольку вскоре после этого визита русские войска «раскололи орешек» – взяли крепость Нотебург.

В конце XVIII века во время очередной схватки со Швецией крепость была усилена, а в эпоху наполеоновских войн, в период недолгого союза Александра I и Наполеона, к Соловецкому монастырю подошла британская эскадра. На этот раз гости из Туманного Альбиона не предприняли серьёзных действий против обители, в отличие от событий Крымской войны. Тогда монахи успешно отбили несколько нападений англичан.

Всё же британцы смогли войти в Соловецкий монастырь. Это произошло в годы Гражданской войны, когда север России подвергся интервенции держав Антанты. XX век стал тяжёлым периодом в судьбе обители. В 1920 году монастырь был ликвидирован. На его месте организовали лагерь особого назначения, в котором было много репрессированных по политическим статьям. Во время Великой Отечественной войны на Соловках организовали школу для юнг, а во второй половине XX столетия монастырь стал заповедником. Он существует и по сей день.