Русский «Северный Афон» Валаамский монастырь считают православной жемчужиной северо-западной России. Её история богата на драматические события – несколько раз обитель была разорена иностранными захватчиками, а в XX веке она более чем 20 лет находилась на территории другого государства.

Валаамский монастырь считают православной жемчужиной северо-западной России. Её история богата на драматические события – несколько раз обитель была разорена иностранными захватчиками, а в XX веке она более чем 20 лет находилась на территории другого государства.

«В Новгородской области есть озеро, глаголемое Нево, на нем же остров, нарицаемый Валаам и тамо монастырь Преображения Господня. Иноцы же того монастыря зело подвижное имут житие, днем и нощию в Богоугождении труждающеся: пищу же имут от труда рук своих…».

Валаамский монастырь по сей день является одним из самых известных и популярных у паломников обителей России. Благодаря уникальной гармонии природы и архитектуры, особой атмосфере архипелага и его богатой духовной истории это место получило название «Северный Афон» по аналогии с православной греческой святыней.

Когда был основан Валаамский монастырь?

В научной и публицистической литературе до сих пор существует несколько гипотез относительно времени основания монастыря. Путаница в установлении истины заключается в том, что документы, посвящённые ранней истории обители, были фактически уничтожены из-за драматических событий, происходивших в прошлом обители.

По преданию, первым Валаам приметил ещё Андрей Первозванный. Согласно ему, апостол в своих путешествиях добрался до далёкого Ладожского озера и поставил на одном из островов архипелага крест. Конечно, это всего лишь предание, но такой рассказ повышал престиж обители по сравнению с другими русскими монастырями.

Первая версия, посвящённая возникновению монастыря, относит нас к X или XI веку. Согласно ей, появление обители связано с фигурами преподобных Германа и Сергия Валаамских. В первые десятилетия после принятия на Руси христианства эти монахи (которые, по сообщениям источников, были выходцами из Греции) обосновались на Валаамских островах и распространяли слово Божие среди карельских племён, зависимых от Великого Новгорода. Точные даты жизни этих религиозных деятелей неизвестны, однако в летописных источниках встречается информация об обретении их мощей во второй половине XII века.

В это же время, судя по всему, Валаамская обитель подвергается первым атакам шведов, которые вступили в конфронтацию с Новгородом за обладание Карельским перешейком. Мощи после разорения монастыря переносят в столицу княжества, после чего вновь возвращают на архипелаг, когда опасность со стороны скандинавов миновала. Однако путаница в летописных сообщениях (некоторые упоминания о Германе и Сергии относятся уже к XIV веку) и отсутствие параллельных источников сделали наиболее популярной другую версию датировки появления монастыря.

По ней Валаамская обитель появилась в XIV или начале XV века, в период возрождения монастырской жизни после татаро-монгольского нашествия. Источников о ранней истории монастыря практически нет. Более-менее жизнь обители перестаёт быть «терра инкогнита» для исследователей начиная с рубежа XV-XVI веков. Известно, что монастырь владел более чем сотней дворов по всему региону, а на самом архипелаге проживали сотни монахов.

После присоединения Новгородской земли к Московскому княжеству Валаамский монастырь получил значительные льготы. В начале XVI столетия игуменов обители освободили от поборов в пользу наместников. Князья понимали важное значение, которое играл монастырь на пограничных территориях, поэтому поддерживали хозяйство монастыря и стремились лишний раз не огорчать клириков.

В это же время Валаам становится достаточно крупным духовным и книжным центром Северо-Запада России, что отражается в многочисленных житиях святых, чья биография была связана с монашеской обителью на Ладоге.

Смутное время монастыря

Конец XVI века ознаменовался для Валаама большими испытаниями – впрочем, как и для всей страны. Пограничная обитель стала мишенью для отрядов противников России. В 1578 году на архипелаге появляются шведы. Они разорили монастырь и убили часть монахов, после чего отошли на свою территорию. Удар оказался серьёзным. Спустя несколько лет в обители, не успевшей восстановиться, начались эпидемии болезней. Под новыми ударами шведов оставшиеся в живых монахи покинули архипелаг и перебрались в Тихвин.

После Тявзинского мирного договора 1595 года духовная жизнь на Валааме была восстановлена. Непосредственное участие в этом принял царь Фёдор Иоаннович, выделивший средства на отстройку монастыря из казны. Восстановительные работы продолжались и в период правления Бориса Годунова – до начала Смутного времени.

В 1609 году царь Василий Шуйский заключил со шведами договор, по которому в обмен на помощь в борьбе с поляками скандинавам передавался Корельский уезд. В связи с этим государь издал указ, по которому монастырь должен был быть эвакуирован. В 1611 году остатки Валаамского монастыря подверглись очередному разорению, а монахи сначала ушли в Ладогу, а затем братия рассеялась по обителям Северо-Запада. Почти на столетие духовная жизнь на архипелаге, ставшем частью Шведского королевства, замерла.

Возвращение и возвышение

В ходе Великой Северной войны русские войска вернули утраченные территории на Северо-Западе – в том числе и Валаамские острова на Ладожском озере. Церковные деятели незамедлительно обратились к царю с просьбой помочь в возобновлении монастыря. Эта просьба была удовлетворена. Уже в 1715 году, за шесть лет до окончания войны со Швецией, был издан указ о восстановлении Валаамского монастыря. На островах появились первые деревянные постройки, сюда постепенно возвращались монахи.

Однако восстановление шло долго. Деревянные строения страдали от частых пожаров, а численность монахов на протяжении первой половины XVIII века не превышало и нескольких десятков. Ситуация изменилась в конце столетия, когда главой монастыря стал игумен Назарий. При нём в обители развернулось масштабное каменное строительство, средства на которое давали как частные лица, так и императрица Екатерина Великая.

В следующем веке монастырь продолжал расширяться, чему способствовало внимание со стороны монарших особ. В 1819 году на островах побывал Александр I. Он остался под большим впечатлением от поездки, после которой перевёл Валаамский монастырь в разряд первоклассных, поставив его на одну ступень с самыми известными обителями России. Это придало серьёзный импульс как расширению монашеской братии, так и появлению новых каменных построек как хозяйственного, так и религиозного характера. Вплоть до начала XX века российские императоры часто гостили в монастыре.

Финляндский православный монастырь

Новые испытания обрушились на монастырь после революции 1917 года. Тем не менее, их нельзя сравнить с тем, что пережили другие российские обители. Валаам оказался на территории получившей независимость Финляндии, что позволило сохранить духовную жизнь монастыря.

В лютеранской стране Валаамский монастырь стал оплотом православия, которое исповедовало карельское население востока Финляндии. Переход под новую юрисдикцию стал причиной серьёзного конфликта внутри обители. В 1923 году на поместном соборе Финляндской православной церкви, получившей автокефалию, было решено провести перевод календаря с юлианского на григорианский стиль. Это вызвало так называемый «календарный раскол» - многие монахи отказались подчиняться этому решению. Недовольные были удалены из монастыря. Часть из них вернулась в Россию, где через некоторое время подверглись репрессиям.

Монастырь во второй раз был возвращён после Зимней войны. Конечно, о продолжении его деятельности не могло быть и речи. Монахи эвакуировались внутрь Финляндии, где открыли Ново-Валаамский монастырь, который существует и по сей день. На островах же появилась школа юнг, которая просуществовала недолго – уже осенью 1941 года финны вновь заняли архипелаг. Советские войска освободили его спустя три года.

В 1989 году, после долгого перерыва, духовная жизнь на Валааме была возрождена. Монастырь продолжил вековые традиции и остаётся одним из главных мест притяжения православных паломников и туристов и по сей день.