Псково-Печерский монастырь – святой и заколдованный Монастырь на протяжении полутора веков исправно нёс службу во славу Отечества. Его гарнизон и монахи обители отбивали атаки поляков, литовцев и шведов.

«…Одни говорят, что место заколдовано, другие - что место свято, но во всяком случае подвиги монахов достойны удивления» , – записал в дневнике участник осады Псково-Печерского монастыря войсками Стефана Батория Ян Пиотровский в 1581 году. Монашеская обитель, появившаяся, по преданию, в самом конце XIV века, была не только местом духовной силы, но и оборонным пунктом. Расположенная в 50 километрах западнее Пскова, она несколько раз оказывалась на передовой военных действий со шведами и поляками.

Священные пещеры

Первым монахом, поселившимся на территории будущего монастыря, считается преподобный Макар. Он и ещё несколько человек из Киево-Печерской лавры прибыли сюда в конце XIV века и поселились в пещерах, которые получили название «Богом зданные». Существовал ли Макар и действительно ли жили здесь монахи, сказать практически невозможно. Эти сведения дошли до нас лишь в агиографической литературе. Летописи же, в частности монастырская, сообщают, что через 100 лет здесь поселился священник Иоанн вместе с женой, до этого живший в Юрьеве (Тарту). Он самостоятельно выкопал пещеру, в которой устроил Успенскую церковь, освящённую в 1473 году. Она стала центром будущего монастыря, а сам Иоанн, после смерти жены постригшийся в монахи под именем Иона, – первым его настоятелем.

Тихая обитель таковой на самом деле не являлась. Бесконечные конфликты сначала Москвы, а потом и Московского княжества с Ливонией приводили к периодическим появлениям немцев в монастыре и его разграблению. После присоединения Псковской республики к Москве встал вопрос о постройке укреплений на территории монастыря. Летописи сообщают: «В лето 7027 [1519 год] <…> начаша Мисюрь Мунехин, великого князя дьяк псковский, да его подъячеи Ортюша Псковитин назирати убогое место, незнаемо никем же, под немецким рубежом» . Инспекция пришла к выводу о чрезвычайной стратегической важности обители. В монастыре были возведены деревянные стены.

«Каменным поясом» Псково-Печерский монастырь обзавёлся спустя несколько десятков лет при игумене Корнилии, с именем которого монахи связывают золотой век в истории обители. Используя монастырскую казну, значительно пополнившуюся за десятилетия существования обители, он построил хозяйственные сооружения, а также возвёл каменную стену. Строительство шло с 1558-го по 1565-й и было связано с началом Ливонской войны. Иван Грозный лично приказал укрепить монастырь и выделил для этой цели значительные средства. Сам же царь и лишил игумена жизни в 1570 году. Впоследствии Корнилий был причислен к лику святых.

Крепостные стены протяжённостью в 800 метров в высоту достигали 10 метров, а в толщину около 2 метров. Также были возведены башни высотой около 25 метров, до настоящего времени сохранилось 7 из 9. Менее чем через 20 лет Псково-Печерский монастырь принял настоящее боевое крещение.

Монахи против войск Стефана Батория

В августе 1581 года у стен Пскова появилась польская армия короля Стефана Батория. Началась одна из самых героических осад в истории России. Псковичи на протяжении многих месяцев не позволяли противнику овладеть городом. За Псково-Печерский монастырь тоже была битва: его защитники храбро отстояли обитель.

Спустя 2 месяца после начала осады Пскова поляки осознали угрозу, которую таил в себе монастырь. Отряды стрельцов, находившиеся там, часто совершали вылазки во вражеский лагерь. Против гарнизона обители из 200 стрельцов Баторий отправил венгерских и польских наёмников. В конце октября началась 2-месячная осада, во время которой нападавшим удалось даже пробить брешь в крепостной стене, однако в рукопашной схватке русским удалось одержать верх. Монахи также участвовали в обороне не только словом, но и делом, заряжая орудия, стрелявшие по польским наёмникам.

Баторий не смог овладеть ни монастырём, ни Псковом. Поляки удивлялись мужеству гарнизона и отдавали должное своему противнику. В 1582 году Речь Посполитая и Россия подписали мирный договор, и обитель на короткое время вернулась к мирной жизни.

Монастырь в годы Смуты

Спустя 10 лет, во время правления Фёдора Ивановича и Бориса Годунова, монастырь вновь подвергнется атаке. На сей раз к стенам обители подойдёт шведское войско. Источники не приводят подробностей нападения скандинавов, однако известно, что гарнизон не смог удержать монастырскую крепость: святыня была разграблена шведскими солдатами. Но буквально на следующий день к Псково-Печерскому монастырю подошла русская рать.

Настоящим испытанием для обители, как и для всей страны, стало Смутное время. Монастырь, связанный политически и экономически со Псковом, был вынужден поддерживать политику города. Поэтому гарнизон крепости сначала выступил против Василия Шуйского, а затем был вынужден признать власть Лжедмитрия III.

В это время монастырь подвергался атакам буквально со всех сторон. Уже в январе 1611 года к его стенам подошли отряды полковника Юзефа Лисовского, который после поражения «тушинского вора» перешёл на службу к польскому королю. Его атака была успешно отбита.

В марте под стенами крепости появились отряды гетмана Яна Ходкевича. Гарнизон, который составлял несколько сот человек, с большим трудом смог отбить это нападение. Солдаты Ходкевича ворвались в монастырь, однако не смогли подавить несколько очагов сопротивления. Разграбив то, что попало им под руку, они отступили. После этого нападения Псков отправил в Печерский монастырь подкрепление. Спустя неделю Ходкевич вновь подошёл к обители и начал классическую осаду с применением артиллерии. Однако на сей раз его отряды не смогли пробиться внутрь крепости. Летописец сообщает: «Стоял под Печорами [Ходкевич] 6 недель и 2 дни, и башни и город разбил, и 7 приступов было» . Осада, длившаяся 1,5 месяца, не привела к результатам.

Летом 1611 года гетман покинул северо-западные территории. Однако на его месте появился другой противник. Осенью 1611 и зимой 1612 года у монастыря шли бои между сторонниками Лжедмитрия III и скандинавами. Обе попытки взять крепость были безуспешными.

В 1613 году монастырь присягнул на верность Михаилу Романову. В следующем году у его стен вновь появился противник – на сей раз французские наёмники на службе у шведского короля. В феврале у обители появился отряд Пьера Делавиля и сходу начал штурмовать крепость, однако гарнизон отбил это нападение. В течение следующей недели французы дважды пытались прорваться внутрь монастыря, но каждый раз стрельцы и монахи не допускали прорыва. Шведский историк Юхан Видекинд писал об одном из штурмов: «Делавилль и Коробелл всерьез и храбро бросились на приступ, так что ворота отворились; но, бросившись на приступ, они не обратили внимания на опущенные решетчатые ворота. При этом несколько человек наших были убиты, между ними и брат Делавилля» .

После этого поражения шведы больше не пытались захватить монастырь. Однако в 1615-1616 годах скандинавы несколько раз подходили к Пскову. В боях за город проявил себя и гарнизон Псково-Печерского монастыря, участвуя в рейдах по тылам противника.

Последние страницы военной истории обители

В XVII веке монастырь продолжал выполнять военные функции. К его стенам подходили поляки во время Смоленской войны, а в 1655 году силы Речи Посполитой тщетно пытались взять крепость штурмом. В 1657 году у стен монастыря состоялся бой между шведами и русскими. В нём важную роль сыграл гарнизон крепости. Сражение окончилось победой отрядов Русского царства.

Последний этап богатой военной истории монастыря связан с Северной войной. Пётр Алексеевич, понимая важное стратегическое значение обители, лично многократно посещал монастырь и контролировал возведение новых укреплений. Так, по инициативе царя в 1701 году крепость приросла пятью бастионами и глубоким рвом.

Модернизация укреплений монастыря была проведена вовремя. В 1703 году около 2 тысяч шведов подошли к обители и попытались взять её штурмом. Однако гарнизон под командованием воеводы Ивана Назимова отбил нападение. В дальнейшем монастырь станет важным логистическим узлом для русских войск, действовавших в Прибалтике, а после подписания Ништадского мирного договора обитель перестанет быть военным объектом.

Обложка: https://