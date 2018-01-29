Почему Афанасий Никитин за три моря пошел? Среди многих странствий, совершенных нашими предками в далекие времена, выделяется путешествие Афанасия Никитина в Индию. Сейчас примерно семь часов лету из Шереметьево или Домодедово – и вы на прекрасных песчаных пляжах Гоа или в предгорьях Гималаев. А во времена Никитина, в XV веке, до удивительной страны с молочными реками и кисельными берегами, где на земле лежат нетронутыми изумруды, жемчуг, алмазы и золото, годами искали дорогу лучшие первопроходцы мира. В 1492 году Колумб открыл свою «Индию» (оказавшуюся Америкой), но очень скоро, в 1498 году, Васко да Гама все-таки добрался до настоящей Индии. Но наши и здесь опередили европейцев – и не...

Среди многих странствий, совершенных нашими предками в далекие времена, выделяется путешествие Афанасия Никитина в Индию. Сейчас примерно семь часов лету из Шереметьево или Домодедово – и вы на прекрасных песчаных пляжах Гоа или в предгорьях Гималаев. А во времена Никитина, в XV веке, до удивительной страны с молочными реками и кисельными берегами, где на земле лежат нетронутыми изумруды, жемчуг, алмазы и золото, годами искали дорогу лучшие первопроходцы мира.

В 1492 году Колумб открыл свою «Индию» (оказавшуюся Америкой), но очень скоро, в 1498 году, Васко да Гама все-таки добрался до настоящей Индии. Но наши и здесь опередили европейцев – и не на год или два, а на целых тридцать лет.

В 1468 году тверской купец Афанасий Никитин, не слишком богатый, но весьма энергичный, уехал из Москвы. Он стал путешественником поневоле: при спуске Волге до Астрахани один корабль разбился, другой ограбили разбойники. Обратного пути у Афанасия не было – товара не осталось, а за потерю ему грозила долговая яма…

Купец отправился на разведку в чужие страны, надеясь на судьбу и свою предприимчивость. Посуху он добрался до Дербента.

По прибытии в Дербент Афанасий бил челом московскому послу, подьячему Василию Папину, и послу ширваншаха Хасан-беку, чтобы они поспособствовали освобождению пленённых от кайтаков. Хасан-бек ездил к Булат-беку просить. По просьбе Булат-бека ширваншах послал к своему шурину, князю кайтаков Халил-беку, письмо, по которому пленных освободили. Потом Афанасий и другие русские ездили к ширваншаху в ставку с просьбой профинансировать их возвращение на Русь, но он в просьбе отказал. Затем Никитин писал: «А я пошёл в Дербент, а из Дербента в Баку».

Обманувшись в надеждах относительно торговых выгод, Никитин отправился в Персию, а оттуда через Ормуз и Маскат в Индию, взяв с собой жеребца на продажу. Перепродажа этого жеребца в конце концов обошлась ему в убыток: наложил на нём 68 футунов, то есть «остался в накладе».

Затем, пройдя Персию, по морю он попал в Индию. Здесь Никитин прикинулся странствующим дервишем (мусульманский монах), подолгу останавливался в каждом городе и все впечатления о быте и нравах населения записывал в свои путевые тетради.

Также он описывает один из эпизодов, случившихся на севере страны:

«В Чунере хан взял у меня жеребца и, узнавши, что я не бусурманин, а русский, стал говорить: «И жеребца отдам, и тысячу золотых дам, стань только в нашу веру магометанскую; а не станешь в нашу веру, то и жеребца возьму, и тысячу золотых на голове твоей возьму» — и сроку дал 4 дни, в госпожинки на Спасов день. Но Господь Бог смиловался на свой честный праздник, не отнял от меня, грешного, своей милости, не повелел погибнуть в Чунере с нечестивыми; накануне Спасова дни приехал Магмет Хоросанец; я к нему с челобитьем, чтоб похлопотал обо мне, и он поехал к хану и отпросил меня, чтоб в свою веру меня не обращали, и жеребца моего у хана взял. Таково Господне чудо на Спасов день! Братья русские христиане! Кто хочет идти в Индейскую землю, тот оставь веру свою на Руси, закричи: Магомет! — и ступай в Индостанскую землю.»

В Индии Афанасий провел три года, а затем через Африку (Сомали), турецкие земли Трабзона (Трапезунд) и Черное море он вернулся в Россию. Но, не доехав до дома, заболел и около 1475 года умер.

От Никитина остались его путевые записки («тетради»): их сохранили и доставили в Москву купцы, с которыми путешественник возвращался на родину. В Москве эти записи были включены в летопись. В дальнейшем ценный материал стал знаменитым «Хождением за три моря». Это памятник не только литературный, исторический и географический, но и памятник мужеству русского человека.

В начале XIX века путевые записи Никитина были обнаружены Николаем Михайловичем Карамзиным в архиве Троице-Сергиева монастыря в составе Троицкого сборника. Первоначально Карамзин опубликовал отрывки в примечаниях к VI тому «Истории государства Российского» в 1818 году, а полное издание «Хождений за три моря» выпустил русский историк П. М. Строев в 1821 году.