НИКИТИН АФАНАСИЙ

НИКИТИН АФАНАСИЙ - Афа­на­сий сын Ни­ки­тин, твер­ской ку­пец, пер­вый рус­ский пу­те­ше­ст­вен­ник в Ин­дию , ав­тор «Хо­же­ния за три мо­ря» («Хо­же­ние...»).

О био­гра­фии А. Никитина до его пу­те­ше­ст­вия в Ин­дию из­вест­но ма­ло. По всей ви­ди­мо­сти, он за­ни­мал­ся ме­ж­ду­народной тор­гов­лей, т. к. по­се­щал Ос­ман­скую им­пе­рию, Мол­дав­ское княжество, Великое княжество Ли­тов­ское и др. стра­ны.

О пу­те­ше­ст­вии А. Никитина из­вест­но главным образом из «Хо­же­ния...», ко­то­рое не со­дер­жит ни од­ной аб­со­лют­ной ка­лен­дар­ной да­ты, в свя­зи с чем при ус­та­нов­ле­нии хро­но­ло­гии со­бы­тий ис­сле­до­ва­те­ли ори­ен­ти­ро­ва­лись на ряд кос­вен­ных ука­за­ний. В 1856 году И.И. Срез­нев­ский пред­ло­жил да­ти­ро­вать пу­те­ше­ст­вие А. Никитина 1466-1472 годы (эта да­ти­ров­ка бо­лее чем на 100 лет ста­ла гос­под­ствую­щей). В 1978 году на ос­но­ве ана­ли­за восточных ис­точ­ни­ков и русских ма­те­риа­лов, со­пос­тав­ле­ния ис­то­рических и ка­лен­дар­ных дан­ных Л.С. Се­мё­нов оп­ре­де­лил, что А. Никитин на­хо­дил­ся в Ин­дии в 1471-1474 годы, а вы­ехал из русских зе­мель в 1468 году.

Двигаясь вниз по Вол­ге, А. Никитин ос­та­но­вил­ся в Тро­иц­ком Ма­карь­е­ве Ка­ля­зи­не монастыре, за­тем про­сле­до­вал че­рез Уг­лич, Ко­ст­ро­му, Плёс в Ниж­ний Нов­го­род. Там А. Никитин вме­сте с 6 твер­ски­ми куп­ца­ми до­ж­дал­ся при­ез­да из Мо­ск­вы по­сла Шир­ва­на Ха­сан-бе­ка, с ко­то­рым про­сле­до­вал даль­ше на юг. Под Хад­жи-Тар­ха­ном (ны­не Ас­т­ра­хань) ка­ра­ван из двух су­дов (по­соль­ско­го и ку­пе­че­ско­го) был ог­раб­лен та­та­ра­ми.

Же­ла­ние по­пра­вить свои де­ла с по­мо­щью по­сред­ни­че­ской тор­гов­ли за­ста­ви­ло А. Никитина ис­кать но­вые рын­ки. Че­рез Дер­бент и Ба­ку А. Никитин по­пал в Пер­сию, пе­ре­сёк всю стра­ну - от Ча­па­ку­ра (где А. Никитин про­вёл пол­го­да) на южном по­бе­ре­жье Кас­пия че­рез Са­ри, Амоль, Ка­шан, Йезд до Ор­му­за (на бе­ре­гу Пер­сид­ско­го залива Ин­дий­ско­го океана). Ус­лы­шав от му­сульманских куп­цов рас­ска­зы о ска­зоч­но бо­га­той Ин­дии, А. Никитин от­пра­вил­ся в пла­ва­ние по Ин­дий­ско­му океану.

Че­рез 6 недель, в на­ча­ле ию­ня 1471 года, А. Никитин со­шёл на бе­рег в индийском пор­ту Ча­ул. В том же го­ду А. Никитин по­се­тил го­ро­да Па­ли, Ум­ри, Джун­нар и при­был в сто­ли­цу Бах­ма­ний­ско­го сул­та­на­та г. Би­дар. Из Би­да­ра он со­вер­шил по­езд­ку в Ку­лон­гир, Гул­бар­гу и Аланд, за­тем вер­нул­ся в Би­дар. В 1472 году А. Никитин, сбли­зив­ший­ся с ин­ду­са­ми, со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие к их свя­щен­но­му хра­му в Пар­ва­ти. По мне­нию боль­шин­ст­ва ис­сле­до­ва­те­лей, А. Никитин су­мел со­хра­нить в Ин­дии пра­во­слав­ную ве­ру, но не­ко­то­рые учё­ные (напр., американская ис­сле­до­ва­тель­ни­ца Г.Д. Лен­хофф) пред­по­ла­га­ют, что А. Никитин был вы­ну­ж­ден перейти в му­суль­ман­ст­во (это ма­ло­ве­ро­ят­но, хо­тя в це­лях безо­пас­но­сти А. Никитин пред­став­лял­ся в Ин­дии му­сульманским име­нем Юсуф Хо­ро­са­ни). В апреле 1473 года А. Никитин по­ки­нул Би­дар и, по­се­тив Гул­бар­гу, Кал­лур (где про­жил 5 месецев), Рай­чур и Ко­ил­кон­ду, вновь че­рез Гул­бар­гу и Аланд от­пра­вил­ся на западное по­бе­ре­жье Ин­дии, в порт Даб­хол.

В январе 1474 года от­плыл из Даб­хо­ла в Ор­муз, но из-за по­год­ных ус­ло­вий ко­рабль ока­зал­ся у бе­ре­гов Восточной Аф­ри­ки (в «зем­ле Эфи­оп­ской»; тер­ри­то­рия совр. Со­ма­ли) и лишь за­тем че­рез Мас­кат до­б­рал­ся до Ор­му­за. От­ту­да че­рез персидские го­ро­да Лар, Ши­раз, Йезд, Ис­фа­хан, Ка­шан, Кум, Са­ва (Са­ве), Сул­та­ния (Соль­та­ние), Теб­риз и тер­ри­то­рию Ос­ман­ской империи. А. Никитин до­би­рал­ся к пор­ту Тра­пе­зунд (Траб­зон) на Чёр­ном мо­ре. В Тра­пе­зун­де турецкий па­ша при­ка­зал кон­фи­ско­вать у А. Никитина то­ва­ры (по-ви­ди­мо­му, дра­го­цен­ные кам­ни), при­ве­зён­ные из Ин­дии. В но­ябре 1474 года А. Никитин до­п­лыл из Тра­пе­зун­да до Каф­фы (ны­не Фео­до­сия), где зи­мой 1474/1775 года, ско­рее все­го, со­ста­вил на ос­но­ве пу­те­вых за­ме­ток и вос­по­ми­на­ний «Хо­же­ние...», пред­на­зна­чав­шее­ся главным образом для ку­печеской ау­ди­тории.

Умер вес­ной 1475 году по пу­ти на роди­ну, не до­б­рав­шись до Смо­лен­ска. Ру­ко­пись со­чи­не­ния А. Никитина бы­ла дос­тав­ле­на в Мо­ск­ву дья­ку Каз­ны В. Ма­мы­ре­ву русскими куп­ца­ми, ехав­ши­ми вме­сте с А. Никитиным из Каф­фы.

Текст «Хо­же­ния...» со­хра­нил­ся в 7 спи­сках конца XV-XVII веков, при­над­ле­жа­щих к 3 из­во­дам (ре­дак­ци­ям): Ле­то­пис­но­му (Ар­хив­ский спи­сок Со­фий­ской 2-й ле­то­пи­си, первая треть XVI века; Эт­те­ров спи­сок Львов­ской ле­то­пи­си, середина XVI века; Вос­кре­сен­ский спи­сок, середина XVI века); Тро­иц­ко­му (Ер­мо­лин­ско­му) (ру­ко­пись из сбор­ни­ка Трои­це-Сер­гие­ва монастыря конца XV века; фраг­мен­ты тек­ста в сбор­ни­ке конца XV века, РГБ); Су­ха­нов­ско­му (сбор­ник с хро­но­гра­фом, середина XVII века; сбор­ная ру­ко­пись из со­б­ра­ния В.М. Ун­доль­ско­го, середина XVII века).

Од­ни ис­сле­до­ва­те­ли (А.И. Ан­д­ре­ев, Я.С. Лу­рье, С.Н. Кис­те­рев и др.) счи­та­ют бо­лее близ­ким к про­то­гра­фу «Хо­же­ния...» Ле­то­пис­ный из­вод, в осо­бен­но­сти от­но­ся­щий­ся к не­му Эт­те­ров спи­сок Львов­ской ле­то­пи­си; дру­гие (К.Н. Сер­би­на, В.Б. Пер­хав­ко и др.) от­да­ют пред­поч­те­ние Тро­иц­ко­му из­во­ду, в ко­то­ром хо­ро­шо за­мет­на литературная прав­ка его ре­дак­то­ра, но вме­сте с тем со­хра­ни­лась важ­ней­шая ин­фор­ма­ция, от­сут­ст­вую­щая в Ле­то­пис­ном из­во­де. Ле­то­пис­ный и Тро­иц­кий (Ер­мо­лин­ский) из­во­ды вос­хо­дят к двум различным спи­скам конца XV века, сде­лан­ным с ори­ги­на­ла «Хо­же­ния...», хра­нив­ше­го­ся в Каз­не. В XVII веке на ос­но­ве Тро­иц­ко­го (Ер­мо­лин­ско­го) из­во­да был соз­дан Су­ха­нов­ский из­вод. Впер­вые вни­ма­ние ис­сле­до­ва­те­лей к «Хо­же­нию...» при­влёк в 1817 году Н.М. Ка­рам­зин; в 1821 году П.М. Стро­ев опуб­ли­ко­вал его пол­ный текст. Пер­вое отдельное на­учное из­да­ние па­мят­ни­ка вы­шло в 1948 году. «Хо­же­ние...» А. Никитина пе­ре­ве­де­но на английский, итал., нем., чеш. и др. язы­ки.

В «Хо­же­нии...» А. Никитин опи­сал осо­бен­но­сти кли­ма­та Ин­дии (в ча­ст­но­сти, се­зон до­ж­дей) и не­обыч­ные для русского че­ло­ве­ка сро­ки сельско-хозяйственных ра­бот, зна­че­ние бы­ков в хо­зяй­ст­ве ин­ду­сов. Боль­шое вни­ма­ние А. Никитин уде­лил ар­хи­тек­ту­ре и ук­ре­п­ле­ни­ям индийских го­ро­дов; силь­ное впе­чат­ле­ние про­из­вёл на не­го дво­рец сул­та­на в Би­да­ре, бо­га­то ор­на­мен­ти­ро­ван­ный резь­бой по кам­ню. А. Никитин яр­ко опи­сал об­щественный строй, со­ци­аль­ные от­но­ше­ния, ве­ро­ва­ния, быт и обы­чаи на­ро­дов Бах­ма­ний­ско­го сул­та­на­та в Центр. Ин­дии. По­ка­зал при­су­щие средне-вековому индийскому об­ще­ст­ву со­ци­аль­ные кон­тра­сты: бо­гат­ст­во зна­ти и бед­ность ни­зов, кас­то­вость и не­од­но­род­ность на­се­ле­ния. Не­ма­ло вни­ма­ния в «Хо­же­нии...» уде­ле­но ус­ло­ви­ям тор­гов­ли и це­нам на то­ва­ры. На­ря­ду с ре­аль­ной ин­фор­ма­ци­ей, А. Никитин за­пи­сы­вал и све­де­ния ле­ген­дар­но­го ха­рак­те­ра. Для ми­ро­воз­зре­ния А. Никитина ха­рак­тер­ны ве­ро­тер­пи­мость, ши­ро­та взгля­дов, го­ря­чая лю­бовь к ро­ди­не. Отдельными чер­та­ми близ­кое па­лом­ни­че­ским «хо­же­ни­ям» (пе­реч­ни гео­гра­фических пунк­тов и рас­стоя­ний ме­ж­ду ни­ми, тра­диц. фор­му­лы: «зем­ля обиль­на вель­ми» и др.) про­из­ве­де­ние А. никитина от­ли­ча­ет глу­бо­ко лич­ный ха­рак­тер по­ве­ст­во­ва­ния; это пу­те­вой днев­ник, пе­ре­даю­щий пе­ре­жи­ва­ния и на­строе­ния ав­то­ра. Лек­си­ка «Хо­же­ния...» в зна­чительной ме­ре от­ра­жа­ет народную речь, вме­сте с тем в тек­сте встре­ча­ют­ся араб., перс., тюрк. сло­ва, сви­де­тель­ст­вую­щие о зна­ком­ст­ве А. Никитина с эти­ми язы­ка­ми. «Хо­же­ние...», до­воль­но быст­ро став­шее дос­тоя­ни­ем русских книж­ни­ков, су­ще­ст­вен­но рас­ши­ри­ло их гео­гра­фический кру­го­зор.

Издания:

Со­фий­ский вре­мен­ник или Рус­ская лето­пись с 862 по 1534 г. М., 1821. Ч. 2;

Хоже­ние за три мо­ря Афа­на­сия Ни­ки­ти­на. 1466–1472 гг. / Под ред. Б. Д. Гре­ко­ва, В. Т. Ад­риа­но­вой-Пе­ретц. 2-е изд. М.; Л., 1958;

Хо­же­ние за три мо­ря Афа­на­сия Ни­ки­ти­на / Из­да­ние под­гот. Я. С. Лу­рье, Л. С. Се­ме­нов. Л., 1986;

Хо­же­ние за три мо­ря Афа­на­сия Ни­ки­ти­на. Тверь, 2003.

Дополнительная литература:

Срез­нев­ский И.И. Хо­же­ние за три мо­ря Афа­на­сия Ни­ки­ти­на. СПб., 1857;

Ми­на­ев И.П. Ста­рая Ин­дия. За­мет­ки на Хо­же­ние за три мо­ря Афа­на­сия Ни­ки­ти­на. СПб., 1882;

Га­ри­на К. Хо­ж­де­ния за три мо­ря Афа­на­сия Ни­ки­ти­на. М., 1905;

Ба­ра­нов Л.C. Афа­на­сий Ни­ки­тин – пер­вый рус­ский пу­те­ше­ст­вен­ник в Ин­дию. Ка­ли­нин, 1939;

Ку­нин К.И. Пу­те­ше­ст­вие Афа­на­сия Ни­ки­ти­на. М., 1949;

Во­до­во­зов Н.В. За­пис­ки Афа­на­сия Ни­ки­ти­на об Ин­дии XV ве­ка. М., 1955;

Иль­ин М.А. Афа­на­сий Ни­ки­тин – пер­вый рус­ский пу­те­ше­ст­вен­ник в Ин­дию. Ка­ли­нин, 1955;

Оси­пов A.M., Алек­сан­д­ров В.А., Гольд­берг Н.М. Афа­на­сий Ни­ки­тин и его вре­мя. 2-е изд. М., 1956;

Куч­кин В.А. Судь­ба «Хо­же­ния за три мо­ря» Афа­на­сия Ни­ки­ти­на в древ­не­рус­ской пись­мен­но­сти // Во­про­сы ис­то­рии. 1969. № 5;

Ви­та­шев­ская М.Н. Стран­ст­вия Афа­на­сия Ни­ки­ти­на. М., 1972;

Се­ме­нов Л.С. О да­ти­ров­ке пу­те­ше­ст­вия Афа­на­сия Ни­ки­ти­на // Вспо­мо­га­тель­ные ис­то­ри­че­ские дис­ци­п­ли­ны. Л., 1978. Т. 9;

он же. Пу­те­ше­ст­вие Афа­на­сия Ни­ки­ти­на. М., 1980.