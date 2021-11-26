КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ - в Бе­ло­зе­рье, на бе­ре­гу Си­вер­ско­го озера (Ки­рил­лов Бе­ло­зер­ский в честь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы муж­ской мо­на­стырь).

Ос­но­ван в 1397 году (по дан­ным М. С. Се­ребряковой, в 1407 году) вы­ход­цем из Си­мо­но­ва мо­на­сты­ря преподобным Ки­рил­лом Бе­ло­зер­ским , который ввёл в обители общежительный устав и стал её первым игуменом (до 1427 года). Ко времени его игуменства относятся первые земельные и иные пожалования монастырю, установление тесных отношений с князьями московского дома. В решающий период Московской усобицы 1425-1453 годах, в 1447 году, Кирилло-Белозерский монастырь поддержал Василия II Васильевича; игумен Трифон «снял» с него крестное целование (клятву), по которому тот обещал князю Дмитрию Юрьевичу Шемяке не возобновлять борьбу за Москву. Вернув себе великое княжение, Василий II предоставил Кирилло-Белозерскому монастырю право беспошлинной торговли на территории Московского великого княжества.

В конце XV века возникло острое разногласие между Ростовским архиепископом и удельными белозерскими князьями (смотрите Бе­ло­зер­ское кня­же­ст­во ) о судебных полномочиях над Кирилло-Белозерским монастырем. Великий князь Иван III Васильевич решил дело в пользу Ростовской архиепископии. Выходцы из Кирилло-Белозерского монастыря (преподобные Савватий Соловецкий, Мартиниан Белозерский, Александр Ошевенский, Нил Сорский, Корнилий Комельский) в XV - 1-й половине XVI века основали ряд общежительных монастырей, пустыней и скитов.

К началу XVI века в Кирилло-Белозерском монастыре было около 200 монахов. В это время монастырь стал оплотом движения нестяжателей. В 1482-1514 годах новые земельные владения обителью не приобретались. Тем не менее, к середине XVI века хозяйство Кирилло-Белозерского монастыря было одним из самых крупных в России - помимо земельных владений в 16 уездах, обитель имела соляные промыслы и рыбные ловли, собственные речные суда, вела обширную торговлю, содержала подворья в ряде городов, в том числе в Москве.

Кирилло-Белозерский монастырь был крупным центром книжности, начало его библиотеке положено Кириллом Белозерским. Здесь работали преподобный Нил Сорский, Пахомий Логофет, Вассиан (Патрикеев), книгописцы Евфросин (2-я половина XV века), Гурий (Григорий Тушин) (последняя треть XV века - 1526 год) и др. В конце XV века в каталоге монастырской библиотеки значилось 212 рукописей, в 1621 году - около 1300 книг (основная часть сохранившейся библиотеки находится в РНБ). Во 2-й половине XV - XVI века в обители велось летописание общерусского характера.

В 1-й половине XVI века Кирилло-Белозерский монастырь становится традиционным местом великокняжеских, а затем царских посещений во время богомольных поездок по северным монастырям. При Ива­не IV Ва­силь­е­ви­че Гроз­ном в Кирилло-Белозерский монастырь ссылались опальные представители боярских родов - Шереметевы, Воротынские, Палецкие и др., а также духовенства - митрополит Московский святой Иоасаф (Скрипицын), протопоп Сильвестр и др. В монастырь был прислан составленный по указу Ивана Грозного «Синодик опальных» для поминания людей, казнённых в годы опричнины. В XVII веке монастырь продолжал выполнять функции крепости и места заточения (в 1676-1981 годах в нём содержался патриарх Никон).

В Смутное время не присягнувший самозванцам монастырь снаряжал конных и пеших ратников для борьбы с Лжедмитрием II, выдержал 3 осады польско-литовских, казачьих и шведских отрядов в 1612, 1613 и 1614 годах. Разорённое хозяйство обители было восстановлено только к 1630-м годам. В 1649 году в монастыре была учреждена архимандрития.

По «Духовным штатам» 1764 года в Кирилло-Белозерском монастыре, отнесённом к 1-му классу, имело право проживать до 33 монахов (в 1764 году братия насчитывала 48 человек); монастырь лишился земельных владений, что предопределило упадок его хозяйственного значения; ему было определено годовое государственное жалованье в размере 2300-2500 рублей. В 1776 году Подмонастырская слобода была преобразована в город Кириллов. В 1778 году при монастыре было создано духовное училище. В 1770-е годы возобновились пожалования монастырю небольших земельных участков в Кирилловском уезде, к началу XX века его угодья занимали 2452,5 га.

К 1917 году в Кирилло-Белозерском монастыре проживали 7 монахов и 10 послушников. В конце 1924 года монастырь был закрыт, в его стенах создан Кирилловский краеведческий музей (с 1968 года - Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник). В 1991 году были возобновлены богослужения. В 1998 году возрождена монашеская жизнь в Малом Ивановском монастыре (часть территории Кирилло-Белозерского монастыря).

Иллюстрация:

Фото И. П. Шпиленка. Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский мо­на­стырь. Архив БРЭ.

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