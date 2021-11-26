«ИМЕНА ЗНАМЕНИЮ»

«ИМЕНА ЗНАМЕНИЮ» - одно из названий простейшего вида древнерусского музыкально-теоретического руководства.

Исследованием азбук «Имена знамению» занимались С. В. Смоленский, протоиерей Василий Металлов, Д. С. Шабалин, З. М. Гусейнова и др. Название «Имена знамению» встречается в руководствах с XV века: «А се имена знамянием» - в рукописи РНБ. Кир.-Бел. № 9/1086. Л. 302, 1-я половина XV века (самая ранняя из известных азбук-перечислений), «Имян[а] знамением» - в рукописи РГБ. Троиц. № 408. Л. 161, 2-я половина XV века, и др. В азбуках «Имена знамению» нет сведений о гласовой системе, о распеве знамен, информация ограничена только представлением знаков. Однако характер изложения материала позволяет установить определенные теоретические закономерности организации знаменного распева.

В азбуке РНБ. Кир.-Бел. № 637/894. Л. 127 об.- 128, 1-я половина XV века, выписано всего 52 знака и знаковых формул, в т. ч. 43 отдельные невмы (простые и составные), 7 фит, 2 попевки. Данный состав не отражает репертуара знаменной нотации своего времени, поскольку в рукописях каждого периода обычно использовалось не менее 100 различных знамен. Обучение по азбукам «Имена знамению» осуществлялось, вероятно, с голоса педагога, демонстрировавшего распев каждого знака.

Азбуки «Имена знамению» XV века представляют в 1-м разделе преимущественно основные знаковые семейства (крюки, статьи и др.), во 2-м - редко встречающиеся знаки (рожек, дербица и др.), дополнительные знаки (сорочья ножка, подчашие и др.) и знаковые формулы и попевки (РГБ. Троиц. № 408. Л. 161-161 об.). В последующие столетия репертуар знаков и знаковых формул в азбуках был расширен за счет включения новых семейств и новых знаковых разновидностей внутри семейств, новых попевок и фит. Был скорректирован порядок изложения знаков и знаковых формул, что отражает изменения, происшедшие в системе пения. Так, в азбуках «Имена знамению» XVI века (РГБ. Троиц. № 416. Л. 593 об.- 594) зафиксированы отсутствовавшие в XV веке тресветлые разновидности знамен, знаки одного семейства концентрируются вокруг основного знамени и расширяется репертуар фит. В азбуках «Имена знамению» ХVII века (РГБ. Троиц. № 449. Л. 325-326) эти тенденции развиваются: в семейство статей включаются знаки «фотиза» и «крикела», количество фит увеличивается до 24-25 формул.

Начиная с XVI века к азбукам «Имена знамению» обычно присоединяются азбуки-толкования «Сказание како поется…», являющиеся их закономерным продолжением. В то же время отдельные списки азбуки «Имена знамению» сопровождаются дополнительными разделами, где может быть представлена система славянских цифр (ГИМ. Епарх. № 212. Л. 125 об., XV век). Особенно интересен дополнительный раздел азбуки «Имена знамению» (ГИМ. Епарх. № 184. Л. 246, XV в.), в котором теоретически развивается принцип создания знаковых разновидностей внутри семейств, в данном случае - посредством добавления точек (например, количество точек над знаком стрелы может достигнуть 8).

Т. о., в азбуке «Имена знамению» заложены основные теоретические позиции, необходимые для изучения основ знаменного пения .

В дальнейшем название «Имена знамению» использовалось в азбуках-перечислениях путевой нотации: «Имена путнаго знамени иже не обретаются в столповом знамени…» («Ключ знаменной» инока Христофора 1604 год: РНБ. Кир.-Бел. № 665/922. Л. 1012 об.), а также для обозначения перечисления др. элементов знаменной нотации («Имена коеиждо фите и знамени», «Имена попевкам» и др.).

Иллюстрация:

«Имена знамению». Фрагмент листа из Стихираря. 1474 (?) г. (РГБ. Троиц. № 408. Л. 161). Архив ПЭ.

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