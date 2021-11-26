ИЛИЯ МУРОМЕЦ

ИЛИЯ МУРОМЕЦ - преподобный, Киево-Печерский. (Смотрите Киево-Печерская Лавра )

Образ И. М. в фольклоре И. М.- главный герой русского героического эпоса - былин, записанных в XVIII-XX вв. в основном в Олонецкой и Архангельской губерниях и в Сибири. Наиболее ранние упоминания о богатыре «Илье (Jlias) русском» содержатся в немецких рыцарских поэмах, зафиксированных в XIII в. В записанной в сер. XIII в. северонем. «Тидрек-саге», посвященной одному из главных героев нем. героического эпоса Дитриху Бернскому (его прототипом является остгот. кор. Теодорих Великий, завоеватель италии (ум. в 526)), названы сидящий в Новгороде правитель Руси Гернит и рожденный от наложницы его сын Илья - «великий властитель и сильный рыцарь». В сражении с гуннами Илья побеждает дядю Дитриха Гильдебранда. В южнонемецкой поэме ломбардского цикла «Ортнит», записанной в 20-х гг. XIII в., Илья из Руси - дядя по матери Ортнита, правящего в Гарде в Ломбардии, помогает добыть ему невесту (Веселовский А. Н. Русские и вильтины в саге о Тидреке Бернском (Веронском). СПб., 1906. С. 137, 140, 166). Эти сведения имеют мало общего с образом И. М. рус. былин, обнаруживая связь скорее с древнерус. преданиями о кн. Владимире, Добрыне или Вольге Всеславиче.

В отличие от др. былинных героев - Алеши Поповича и Добрыни - И. М. не упоминается в летописях. В 1-й пол. XV в. в летописи получило отражение предание о гибели рус. богатырей в битве на Калке, послужившее прообразом для былины. Главным героем этого предания выступает ростовский «храбр» Александр (Алеша) Попович, к-рый собирает богатырей для защиты Киева от татар. О богатырях кн. Владимира повествует ст. «О начальстве Рускыа земля» из сб. Кирилло-Белозерского мон-ря 1568 г. (по мнению А. И. Соболевского, она написана в нач. XVI в. на белорус. землях): «И быша у князя Владимера храбрии вои мнози во граде Киеве, и начаша избивати силы великыа половецкиа под городом под Кыевом; и оттоле начаша боятися цари ординскиа. У князя Володимера было храбрых богатыров много, и начат их посылати по всем градом и странам» (Соболевский. С. 18). В белорус. народных песнях кон. XV - нач. XVI в. упоминаются богатыри кн. Владимира, избивавшие «силы великия половецкия» под Киевом. Никоновский летописный свод (ПСРЛ. Т. 9. С. 68) и Житие кн. Владимира по списку Четьих-Миней свящ. Иоанна Милютина (ГИМ. Син. № 807. Л. 916 об.) содержат схожие (видимо, основанные на одном общем источнике) рассказы о богатырях Владимира и их подвигах. В Никоновской летописи названы Александр Попович, рагдай удалой, Ян Усмошвец, Малвред Сильный, андрих Добрянков. И. М. не упоминается. Перечень богатырей без И. М. включен в 65-ю гл. 1-й грани «Книги Степенной царского родословия» (60-е гг. XVI в.) «О храбрых мужех»: Ян Усмошвец, Рагдай, Александр «рекомый Попович», Маловред, Андрих Добрянков «и инии мнози» (Степенная книга. 2007. Т. 1. С. 323; кн. Владимир сравнивается с царем Давидом, имевшим 37 «храбрых мужей»). Возможно, Степенная книга стала основой для перечней богатырей, которые встречаются в рус. рукописях XVIII-XIX вв., содержащих тексты фольклорного характера. По-видимому, в XVII в. в этот перечень было включено имя И. М. (наиболее ранняя великорус. письменная фиксация предания об И. М. содержится в «сказании о киевских богатырех, как ходили во Царьград», известном в списках начиная с XVII в.). В предисловии В. А. Лёвшина к его изданию «Русские сказки» (М., 1780. Ч. 1. С. 4) названы богатыри кн. Владимира: Добрыня Никитич, Алеша Попович, Чурило Пленкович, И. М. и дворянин Залешенин. В рукописи XIX в. ГИМ. № 1597 в перечне богатырей «Илья Иванович Муромец» назван вторым. Отсутствие летописных упоминаний об И. М. побудило исследователей искать его в летописях под др. именами: толкуя имя Jlias из нем. саг как Eligas, М. Г. Халанский отождествлял И. М. с киевским кн. Олегом.

Молчание великорус. летописей об И. М., вероятно, свидетельствует о юго-западнорус. происхождении относящегося к богатырю предания. Можно согласиться с мнением В. Ф. Миллера, писавшего о том, что сказания об И. М. попали на великорус. земли достаточно поздно. По-видимому, возникновение и первоначальное распространение посвященных И. М. фольклорных текстов связаны с украинско-белорус. землями, к к-рым относятся наиболее ранние - относящиеся к XVI в.- письменные свидетельства о существовании связанного с И. М. предания. В авг. 1574 г. Филон Кмита, староста г. Орша в Литовском великом княжестве, писал трокскому каштеляну Евстафию Воловичу, жалуясь на свое положение «на стороже» в Орше, где он терпел голод и холод. Кмита сравнивал себя с И. М., который также стоял «на стороже» и испытывал пренебрежение со стороны князя. Оршанский староста завершает письмо словами: «приидет час, коли будет надобе Илии Муравленина и Соловия Будимировича, приидет час, коли будет служб наших потреба» (Źródła do dziejów polskich. Wilno, 1844. t. 2. s. 290). Староста сравнивает себя с героями эпоса, о к-рых вспоминали при опасности,- именно в такой ситуации изображается И. М. в ряде былин. Очевидно, к 2-й пол. XVI в. на украинско-белорус. землях сложился и получил широкое распространение цикл сказаний о богатыре, известный по бытованию в более позднее время и в другом регионе (России). распространенность преданий об И. М. в Киеве отметил австр. дворянин Э. Лясота, посетивший город в 1594 г. Путешественник записал, что он видел во внешнем притворе Софийского собора место, где «была некогда гробница Илии Моравлянина, который был славным богатырем, как они его здесь называют, и о котором рассказывают много легенд». (лясота также пишет о сохранившейся в притворе Софийского собора гробнице «товарища» И. М. и о гробнице великана и богатыря по прозвищу Чоботок (укр. сапожок) в Киево-Печерском мон-ре. Когда на Чоботка напали враги, он сапогом обратил их в бегство (Дневник Эриха Лясоты из Стеблева // Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси / Пер.: К. Мельник; Ред.: В. Антонович. К., 1890. Вып. 1. С. 157, 159)).

В обширном комплексе былин об И. М. современные исследователи выделяют собственно устное народное творчество, т. е. былины, записанные в XVIII-XIX вв. от народных сказителей (Сборник Кирши Данилова (копия сер. XVIII в. более раннего сборника), былины, собранные П. В. Киреевским, П. Н. Рыбниковым, А. Ф. Гильфердингом и др.), и былины из рукописных сборников XVII - нач. XIX в., к-рые носят следы редакторской правки и переработки. Д. И. Иловайский писал о том, что в эпосе об И. М. можно выделить неск. исторических пластов: связанные с Киевской Русью, со временем монг. ига, со Смутным временем. По мнению совр. исследователей, к домонг. периоду следует отнести былины о встречах в поле И. М. с вражескими богатырями - Збутом, Жидовином, Сокольником и др., а также былины об И. М. и Соловье-разбойнике. С эпохой монг. ига связаны былины об И. М. и Калине-царе (самая ранняя запись текста - № 25 в сборнике Кирши Данилова), известные в неск. версиях (И. М., Самсон и Калин-царь; И. М., Ермак и Калин-царь; Камское побоище), былина об Идолище, нек-рые версии былины об И. М. и Соловье-разбойнике (в них Соловей получает прозвище Рахматович или именуется Одихмантьев сын) и др. События XVII в. отразились в былине «Илья Муромец на Соколе-корабле», где рассказывается о том, как плывущий по Хвалынскому м. (древнерус. название Каспийского м.) на корабле И. М. вместе с др. богатырями (иногда со С. Разиным) отражает нападения крымских татар и турок. В былине запечатлелись воспоминания о казачьих походах в Каспийское м., в низовья Волги и Дона (былина известна в записях из казачьих поселений Поволжья, Сибири, сел Вологодской и Вятской губерний). Возможным историческим прототипом И. М. для этого сюжета послужил самозванец Лжепетр - казак Илейко Муромец, участвовавший в казачьих походах против горских племен и сражавшийся против царя Василия Иоанновича Шуйского. (История Лжепетра изложена в «Царской грамоте в Соль Вычегодскую о трехдневном молебствии по случаю сдачи мятежниками царским войскам г. Тулы и выдачи самозванца Лжепетра с приложением показания сего последнего о роде его» от 19 окт. 1607 г.- ААЭ. Т. 2. № 81. С. 173-176. прозвище илейки, Муромец, связано с его происхождением из Мурома. Объявив себя сыном царя Феодора Иоанновича, самозванец не претендовал на связь с былинным героем.)

Образ И. М. встречается в «сказании о киевских богатырех, как ходили во Царьград» (списки XVII-XVIII вв.), в «Сказании о семи богатырях» (самый ранний список 1-й четв. XVIII в.), в былине о Михаиле Потыке. И. М. фигурирует в качестве символа богатыря, подобно всем живущим на земле бессильного против смерти, в особой редакции (или разновидности) «Повести о прении живота со смертью», представленной в старообрядческом сборнике 3-й четв. XVIII в.- РГБ. Собр. А. И. Маркушевича. № 22. Л. 70 об.- 73 об. (данная редакция «Повести...» не учтена в монографии-публикации: Дмитриева Р. П. Повесть о споре жизни и смерти. М.; Л., 1964). В записях кон. XIX в. известна былина о встрече в поле и столкновении И. М. и Добрыни. Появление новых сюжетов в эпосе об И. М. исследователи фиксировали до 60-х гг. XX в.: былина о женитьбе И. М., записанная в Пудожье в кон. 30-х гг. XX в. (Былины Пудожского края. № 50), и ряд былин М. С. Крюковой о подвигах И. М. (Былины М. С. Крюковой. Т. 1. № 10, 12, 13, 15).

Наиболее распространенными и древними являются былины об И. М. и Соловье-разбойнике. Сюжеты «Илья и разбойники», «Илья и Идолище», «Исцеление Ильи сидня», встречающиеся в устной традиции как самостоятельные былины, в рукописях XVIII - нач. XIX в. объединены с повествованиями об И. М. и Соловье-разбойнике. Былины об И. М. и Соловье-разбойнике из рукописных сборников исследователи разделяют на 2 версии: в 1-й версии И. М. по пути из Мурома в Киев освобождает г. Себеж (город известен с нач. XV в., ныне в Псковской обл.) (себежская версия), во 2-й редакции богатырь освобождает Чернигов (черниговская версия). Внутри каждой группы выделяется неск. редакций.

В подавляющем большинстве былин рассказывается о происхождении И. М. из Мурома (город возник, вероятно, на рубеже X и XI вв., ныне районный центр владимирской обл.). Согласно поздним редакциям былин из рукописных сборников, И. М. был родом из самого города. В большинстве текстов себежской версии сообщается, что богатырь родился в с. Корочаеве под Муромом. В некоторых текстах говорится, что он был сыном крестьянина Ивана из дер. Лаптевой или сельца Каптяева, в др. былинах социальный статус И. М. не уточняется, но приводится имя отца - Иван Елефериевич («стар матер человек» в Муроме). В текстах черниговской версии И. М.- сын крестьянина Ивана Тимофеевича из с. Карачарова (село известно с XVII в., ныне в черте Мурома; в XIX в. в селе жили крестьяне Ильюшины, к-рые вели свое происхождение от И. М., ныне потомками И. М. считают себя живущие в Карачарове Гущины, род к-рых известен с XIX в.). В устных былинах имена родителей богатыря - Иван Тимофеев и Евфросинья Яковлева. В ряде былин местом рождения И. М. назван г. моров, с этим названием соотносятся встречающиеся прозвища И. М.- Моровец, Муровец, Муравленин, Моровлянин. Данные факты дали основание В. Ф. Миллеру высказать предположение о происхождении И. М. из упоминаемого в летописях с XII в. г. Моровийска в Черниговском княжестве (ныне с. Моровск Черниговской обл., Украина). Согласно гипотезе ученого, после перенесения посвященной И. М. фольклорной традиции из юго-западнорусских земель в Россию Моровийск трансформировался в Муром. Карачарово исследователь считал измененным названием древнерус. г. Карачева (известен с XII в., ныне в Брянской обл.). С Карачевом к XIX в. было связано немало местных легенд об И. М.: недалеко от города, у с. Девять Дубов, богатырь сражался с Соловьем-разбойником. Здесь показывали речку Смородинку, пень, оставшийся от 9 дубов, на к-рых сидел Соловей (Миллер. 1924. Т. 3. С. 86-90).

По-видимому, в древнейшем предании об И. М. местом его рождения указывался Муром, как об этом рассказывается в подавляющем большинстве былин и о чем свидетельствуют относящиеся к кон. XVI в. топонимы Мурома (см. ниже). Прозвища И. м., зафиксированные на украинско-белорус. землях (Муровлянин, Моровлянин (см. свидетельства Филона Кмиты и Лясоты)), вероятно, являются результатом бытования сказаний о богатыре среди восточнослав. населения речи посполитой в условиях исчезновения там знаний о реалиях Московской Руси. производность данных прозвищ от Моровска представляется маловероятной, поскольку город, сожженный во время княжеских междоусобиц в 1175 г., был восстановлен не ранее XVI в.; кроме того, с Моровском не связаны никакие местные легенды об И. М. Представляется интересным совпадение указанных прозвищ богатыря с древнерус. обозначением жителей моравии (напр., мравляне (маравляне, морявляне, моревлане) упоминаются в слове «О похвале Богородице Кирилла Философа», древнейший список к-рого (русский) относится к XV в. (Турилов А. А. К истории великоморавского наследия в литературах южн. и вост. славян: (Слово «О похвале Богородице Кирилла Философа», в рукописной традиции XV-XVII вв. // Великая Моравия: Ее историческое и культурное значение. М., 1985. с. 260-261); в Никоновской летописи «маравлянами» названы славяне, поселившиеся на берегах р. Моравы (ПСРЛ. Т. 9. С. 3)). Возможно, «моравское» прозвище И. М. появилось под влиянием отразившегося, в частности, в «Повести временных лет» и в др. текстах понимания особого значения Великоморавского гос-ва для Руси и для всего славянства: Моравия здесь предстает физической и духовной родиной всех славян, местом проповеди ап. Павла и трудов равноапостольных Кирилла (константина) и Мефодия. Древнерус. гос-во, по мнению автора ПВЛ, является преемником Вел. моравии (см. о восприятии великоморав. наследия в Др. руси: Рогов А. И. Великая Моравия в письменности Др. Руси // Великая Моравия: Ее историческое и культурное значение. С. 269-281). Можно предположить, что синоним к прозвищу Моровлянин в отношении И. М.- это «славянин» и прозвище должно отсылать к условному времени общеслав. древности. (В поздних летописных текстах вместо названия моравия может употребляться топоним Муром: «А инии словяне осташа на старине на Дунаи, град же у них Муром» (Гиляров Ф. А. Предания начальной русской летописи. М., 1878. С. 5).)

Ряд исследователей ставит под сомнение крестьянское происхождение И. М. По мнению Иловайского, «в конце Киевского периода Илья, по-видимому, считался знатным человеком» (Иловайский. 1893. С. 40). Предположение иловайского, как можно думать, подтверждается былинами, в к-рых сообщается о том, что богатырь был грамотен: «У колодязя срубил сырой дуб, / У колодязя поставил часовенку, / На часовне написал свое имячко: / «Ехал такой-то сильный могучий богатырь / Илья Муромец сын Иванович»» (Буслаев Ф. И. Русская хрестоматия… для средних учебных заведений. М., 190911. С. 390). Рассказы о крестьянском происхождении богатыря появляются в былинах из рукописных сборников и в былинных сюжетах позднего времени, в частности в былине об исцелении И. М. В былине об И. М. и Соловье-разбойнике из сборника Кирши Данилова (наиболее ранняя запись восходит к рубежу XVII и XVIII вв.) такой темы нет.

В былине об исцелении И. М. рассказывается, что из-за греха своего деда И. М. до 30 лет не владел ногами (был «сиднем»), днем и ночью молился и клал поклоны. после того как неизвестные странники напоили его водой, он встал на ноги и ощутил в себе необыкновенную силу. В былинах себежской версии И. М. был исцелен «каликами перехожими» (паломниками) накануне праздника прор. Илии. Во 2-й пол. XVIII в. неизвестный книжник предпринял попытку переработать былину об И. М. в житие, написав «Гисторию о славном, о храбром и силном богатыре Илье Муромце сыне Ивановиче и Соловие-разбойнике» (известна в 3 рус. списках: Памятники рус. фольклора. № 10-12). Согласно «Гистории...», богатырь исцелился по молитвам к свт. Николаю Чудотворцу. Родители И. М. дали обет в случае рождения сына ежегодно служить молебен святому. Ребенок родился «сиднем». В день своего праздника свт. Николай явился богатырю и попросил пить, на что тот ответил, что не может «востати на ноги». Святитель сказал: «Восстани и ходи!» - и стал невидим. И. М. облачился в доспехи и попросил у родителей благословения ехать в Киев. Они дали наставление сыну не чинить в пути никому обиды и не проливать напрасно христ. крови. В устных былинах рассказ о благословении пространнее. Когда И. М. попросил отца благословить его на ратные подвиги, тот колебался. Тогда богатырь вышел на Оку, уперся плечом в гору и сдвинул ее, перекрыв русло реки. Путь от Мурома до Чернигова конь И. М. проделал за 3 «скока». Когда конь сделал 1-й «скок», то из-под копыт ударил ключ «живой воды». Эти подробности нашли отражение в топографии Мурома. В сотной выписи Муромского посада 1574 г. упоминается Богатырёва гора «против Оки реки» и «Скокова гора» «в заулке на посаде» (Акты юридические. СПб., 1838. № 229. С. 250). По свидетельству В. И. Даля, в XIX в. под Муромом показывали старое русло Оки, засыпанное И. М., над источником «живой воды» стояла часовня во имя прор. Илии (Песни, собр. П. В. Киреевским. С. XXXIII).

По дороге в Киев И. М. освободил, по черниговской версии, Чернигов от басурманского войска, по себежской версии, Себеж от осадивших его 3 заморских царевичей. Себежский царь уговаривал богатыря остаться на службе, обещая полцарства, но И. М. не согласился и попросил указать прямую дорогу в Киев. Царь сказал, что из-за нападений Соловья-разбойника по дороге никто не ездит. Победив Соловья, И. М. узнал у него, где хранилась его казна, и отправился в «села Кутузовы», где жили сыновья Соловья. В. А. Кравчинская указывала на распространенность с кон. XV в. фамилии Кутузовы в псковских землях, где бытовали себежские тексты. В большинстве устных вариантов былин названы не Себеж, но Чернигов и др. города (Смолянин, Смоленский, Титов и др.), не упоминаются «Кутузовы села». В текстах черниговской версии фигурируют не сыновья, а дочери Соловья. По мнению В. Ф. Миллера, белорус. Себеж мог появиться в былинах об И. М. в XVI-XVII вв., когда Русское гос-во вело борьбу с Польшей за этот пограничный город.

Заканчивается былина об И. М. и Соловье-разбойнике рассказом об испытании богатыря в Киеве. Кн. Владимир щедро наградил И. М. В некоторых былинах себежской версии говорится, что И. М. привез в Киев родителей, женился и благополучно дожил до старости. В др. текстах сказано, что Владимир отпустил И. М. «постихся» (Памятники русского фольклора. С. 41). Достаточно старым (в частности, отразившимся в письме Филона Кмиты 1574 г.) является былинный сюжет о конфликте И. М. с кн. владимиром, не почтившим богатыря. Иногда тексты себежской версии содержат рассказ о победе И. М. над Тухманом-царем (сюжет не известен в устном народном творчестве), в черниговских текстах таким добавлением является рассказ о победе над «Идолищем поганым». В устных былинах конец жизни И. М. либо представлен как окаменение в скале, либо связан с киевскими пещерами. Согласно достаточно поздней онежской былине «О трех поездочках Ильи Муромца», «когда состроил стар церкву индейскую, да начал строить церковь пещерскую, тутова стар и окаменел». Завершают былину слова: «да к тому стиху и славы поют» (Киреевский. 1868. С. 89). В др. былине рассказывается о том, как, найдя «живот-богачество», И. М. «воздвигнул живот во славный Киев град / И построил он церковь соборную / Тут Илья и окаменел / И поныне его мощи нетленныя» (Рыбников. 1864. Т. 3. С. 53).

Во всех былинах И. М. выступает защитником христ. веры и правосл. Церкви. По мнению О. Ф. Миллера, характерной чертой богатыря является способность «не подпадения страсти»: он не соблазняется «на красоту ли, на золото ли, на власть ли, на какую бы то ни было личную сласть» (Миллер О. Ф. 1870. С. 789). И. М. справедлив и миролюбив: «Илья бьет не охотно, а только в крайних случаях; а где нет этой неприятной для него необходимости, он только показывает безвредно свою богатырскую силу, чтобы заставить уступить себе» (Аксаков К. С. Личные воспоминания // Киреевский. 1868. С. XXX). Эти качества сделали И. М. любимым героем народного эпоса, поэтому канонизация богатыря, отразившаяся, по мнению О. Ф. Миллера, уже в былинах, была вполне закономерна.

И. М. в агиографической традиции Первое документальное свидетельство об отождествлении И. М. богатыря и святого, мощи которого почивают в Киеве, содержится в уже приводившейся выдержке из записок Лясоты, посетившего Киев в 1594 г. Вероятно, почитаемая гробница И. М. находилась у Софийского собора (как сообщает лясота), затем останки были перенесены в Киево-Печерский мон-рь. Подробное описание гробницы И. М. содержится в «Тератургиме» лаврского инока Афанасия Кальнофойского (К., 1638), где указано, что мощи святого, к-рый преставился 450 лет назад (т. е. в 1188), находятся в Ближних пещерах. Афанасий считал, что святой был монахом и народ его неправильно зовет Чоботком (по свидетельству М. А. Максимовича, киевский дворянский род Чеботьков вел происхождение от И. М.). Московский свящ. Иоанн Лукьянов, посетивший Киев в 1701 г., писал о мощах И. М.: «Поидохом в антониеву пещеру и ту... видехом храбраго воина Илию Муромца в нетлении, под покровом златым, ростом как нынешних крупных людей, рука у него левая пробита копием, язва вся знать на руке; а правая рука изображена крестное знамение, сложены персты, как свидетельствует Феодорит Блаженный и преподобный Максим Грек: крестился он двоме персты» (Путешествие в Св. Землю свящ. Лукьянова / Сообщ. С. А. Соболевским // РА. 1863. Вып. 2. С. 151). старообрядцы (см. ст. старообрядчество) считали перстосложение святого доказательством в пользу правильности двоеперстия. Их правосл. оппоненты с этим не соглашались. В частности, архиеп. Филарет (Гумилевский) писал, что у И. М. «три первые персты соединены вместе и протянуты, а два последние, безымянный и мизинец, пригнуты к ладони. Преподобный почивает в молитвенном положении и неотразимо обличает раскол» (Филарет (Гумилевский). РСв. 2008. С. 715).

Предание об И. М. как о богатыре было подтверждено медико-антропологическим исследованием св. мощей, к-рое проводилось в 1988-1990 гг. Исследование показало, что И. М. был погребен в XI-XII вв., имел высокий для своего времени рост (177 см), исключительно развитую мышечную систему, в юности страдал заболеванием позвоночника, которое привело к перестройке организма. Экспертиза обнаружила неск. переломов ребер и правой ключицы, сквозную рану на левой руке, проникающее ранение груди (вероятно, копьем), к-рое, по всей видимости, послужило причиной смерти. И. М. погиб в возрасте 40-55 лет. С. А. Никитин по методу М. М. Герасимова создал скульптурный портрет И. М.

И. М. был канонизирован как местночтимый святой в 1684-1690 гг., когда при киево-печерском архим. Варлааме (Ясинском; впосл. митрополит Киевский) установилось празднование преподобным отцам, почивающим в Ближних пещерах, в 1-ю субботу по отдании праздника Воздвижения Креста Господня; тогда же была составлена служба Собору. Святой прославляется в 5-м тропаре 4-й песни канона как «в руце имущий от оружия язву, в сердце же любовь ко Христу» (Служба преподобным отцем печерским, ихже нетленные мощи в Ближней пещере почивают // Службы преподобным отцам Печерским. К., 1763. Л. 1). Память «преподобного Илии Муромца, богатыря» отмечена в «Описании о российских святых», известном в рукописях XVIII-XIX вв. (Описание о российских святых. С. 26). Общецерковное почитание И. М. установлено указами Святейшего Синода 1762, 1775 и 1784 гг., согласно которым было разрешено печатать службы печерским преподобным и вносить их имена в общецерковные московские месяцесловы. С 1843 г. совершается празднование Собору всех Киево-Печерских святых и святых, в Малой России просиявших. Существуют тропарь и кондак И. М. возобновление активного почитания И. М. в Муроме произошло в 90-х гг. XX в. В 1998 г. в городе на Вербовском кладбище был освящен новопостроенный храм во имя святого, куда была передана икона с частицей мощей И. М., написанная монахами Киево-Печерской лавры в 1995 г. и освященная на гробнице преподобного. В 1999 г. в Муроме был установлен памятник богатырю работы В. М. клыкова. Частица мощей И. М. имеется в иконе святого, написанной в 1992 г. по заказу жителей Карачарова Гущиных, считавших себя потомками богатыря. Икона находится в муромской ц. во имя святых Гурия, Самона и Авива (построена в 1845), освященной в 1993 г. В 1999 г. из Киево-Печерской лавры в муромский в честь Благовещения Пресвятой Богородицы монастырь была привезена икона И. М. Образ святого с частицей мощей был подарен Киево-Печерской лаврой Мурому в 2005 г. Образ хранится в часовне, устроенной в колокольне, оставшейся от разрушенной Троицкой ц. (построена в 1828) в Карачарове, на высоком берегу Оки. Неподалеку от колокольни находится св. источник, забивший на месте «скока» коня И. М. По местному преданию, первоначально здесь был построен деревянный храм, для к-рого богатырь выловил из Оки 3 мореных дуба. еще одна частица мощей И. М. в мае 2006 г. была передана из Киево-Печерской лавры в муромский в честь Преображения Господня монастырь. 2 авг. того же года, на праздновании юбилея Спасо-преображенской обители, Святейший Патриарх московский и всея Руси Алексий II освятил на ковчеге со св. мощами символический меч И. М., к-рый был передан Президенту РФ В. В. Путину. после освящения Патриарх Алексий сказал: «Этот меч поможет президенту править Отечеством нашим, утверждая возрождение России, помогая духовному возрождению святой Руси» [сайт Спасо-Преображенского монастыря - http://svyto.ru/index. html]. Имя И. М. в 90-х гг. XX в. было включено в местно празднуемый 21 мая Собор Муромских святых (празднование приурочено к памяти блгв. кн. константина и его сыновей, Михаила и Феодора Муромских) (образ И. М. отсутствует на более ранних иконах Собора Муромских святых).

Иконография Изображения И. М. до 2-й пол. XVII в. неизвестны. Персональные образы святого до 90-х гг. XX в. были немногочисленны. После освящения новых храмов во имя И. М., распространения его почитания в Муроме образ святого появился на иконах, в росписях храмов, произведениях скульпторов. В наст. время иконография И. М. достаточно разнообразна.

Наиболее раннее изображение И. М.- гравюра работы мастера Илии, созданная для издания Киево-Печерского патерика 1661 г., но не вошедшая в него; подпись автора: «илiя с.». Была обнаружена В. В. Стасовым в коллекции старопечатных книг И. П. Каратаева (Стасов В. В. Изображение Ильи Муромца, чудотворца Печерского, на гравюре XVII в. // ИИАО. 1861. Т. 3. Вып. 2. С. 122-126. Прил. Ил.; Ровинский. Народные картинки. Кн. 3. С. 632; Кн. 4. С. 59-60. Примеч. 83). На гравюре И. М. представлен как пустынник, полуобнаженным (на плечи накинут плащ), босым, с непокрытой головой. Он изображен в рост, с воздетыми в молении руками (орант), волосы короткие, слегка вьющиеся, борода средней длины, немного кудрявая. Надпись по сторонам от нимба: «Пр(д)б: Iлия Муромскiй. iже вселiся в пещеру пр(д). Антонiя в кiевѣ. идеже до ннѣ нетлѣнен пребывает». На поземе изображены горки и деревья, справа от фигуры И. М. вход в пещеры прп. Антония Печерского (обозначен проемом и главой Крестовоздвиженского храма). Данное изображение И. М. является исключением в его иконографии. Согласно иконописным подлинникам кон. XVIII в. и 20-х гг. XIX в., святой изображался иначе: «Надсед, брада Феодосиева, разсохата, власы с ушей, на плечах клабук черн, риза преподобническа, испод вохра» (БАН. Строг. № 66. Л. 319, «левыя страны» 53-й; Ровинский. Народные картинки. Кн. 4. С. 59. Примеч. 82); «Сед, брада доле Власиевы, в клобуке, риза преподобническа, а почивает в пещере киевской» (РНБ. Погод. № 1931. Л. 84; под 24 дек.).

И. М. представлен в композиции «Собор Киево-Печерских святых» в левой группе, за прп. Антонием Печерским, в ряду чудотворцев Ближних пещер. Наиболее ранней (кон. XVII - нач. XVIII в.) является гравюра на меди Иосифа Гочемского (монограмма I. g.; работал в тип. Почаевской Успенской лавры) из собрания Д. А. Ровинского (ГМИИ, см.: Ровинский. Народные картинки. Кн. 3. С. 621-623), на которой святые предстоят образу Успения Богородицы, в центре изображен собор Киево-Печерской лавры. Изображение И. М. присутствует на повторениях данной гравюры, напр. В. Белецкого 1751 г., М. Нехорошевского XVIII в., И. Кончаковского 1771, 1774 гг., Г. Проценко 1821 г. и др. (РНБ, ГМИИ; известно более 15 гравюр и ряд литографий). Как правило, святой помещен в 4-м ряду 4-м слева, с непокрытой головой или в некоторых случаях в клобуке. Представлен средовеком или старцем с окладистой бородой, с волосами на прямой пробор, в надписи нередко именуется «Муромец» - гравюры (в т. ч. с раскраской), кон. XVIII - 1-й трети XIX в., тоновые и хромолитографии 1893 и 1894 гг. мастерской Киево-Печерской лавры (ГЛМ, РГБ). На раскрашенной литографии А. Абрамова 1883 г. (ГРМ) И.- 3-й слева в 4-м ряду (Рус. мон-ри: Искусство и традиции / ГРМ. СПб., 1997. С. 169).

Известны иконы, складни, эмали с изображением Собора Киево-Печерских святых XVIII-XIX вв., близкие по иконографии к эстампам. К ним относится, напр.: икона посл. трети XVIII в. (1771?, ИркОХМ - Иркутские иконы: Кат. / Сост.: Т. А. Крючкова. М., 1991. С. 62. Кат. 28) - И. без клобука, с проседью; образ 1-й пол. XIX в. предположительно из мастерской Киево-Печерской лавры (ЦМиАР) - с вьющимися русыми волосами и большой бородой; палехская икона 1-й пол. XIX в. (частное собрание); киевская икона XIX в. (Хведченя. 2005. Вкл.); образ посл. четв. XIX в. (ц. Воздвижения Креста в Женеве). На иконе 2-й пол. XIX в. (частное собрание, см.: «И по плодам узнается древо...»: Рус. иконопись XV-XX вв. из собр. В. А. Бондаренко: Альбом-кат. М., 2003. С. 497-504. Кат. [57]) святой с именем Илiя представлен в правой части (за прп. Феодосием, но рядом с др. подвижниками Ближних пещер) в 4-м ряду 2-м от центра, в клобуке, с русой бородой. Его образ имеется на большом эмалевом образке 3-й четв. XIX в. (Нововалаамский монастырь в Финляндии).

Единоличное изображение И. М. размещено на стене над ракой с мощами (надпись над гробницей: «преподоб. Илии из града Мурома») в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Надгробный образ исполнен в 1844 г. на медном листе мастером И. Эриксоном, по стилю близок к портретной живописи 1-й пол. XIX в. Это поясное изображение старца вполоборота вправо в темной монашеской одежде, с непокрытой головой, с четками в правой руке (в левой - посох), черты лица правильные: высокий лоб, прямой нос, небольшой рот, седая борода средней величины. Вверху надпись: «Препод. Илi# Муромец».

В Благовещенском мон-ре в Муроме находится др. образ И. М. 1-й пол. XIX в., написанный на холсте в реалистической манере профессиональным мастером. Художник изобразил И. М. в рост, в небольшом повороте вправо, облаченным в коричневатую монашескую рясу с широкими рукавами, длинная до пола мантия почти черная, на голове куколь зеленоватого оттенка, в левой руке, с четками на запястье, раскрытая книга (текст только намечен), десница в молитвенном жесте возле груди. У него продолговатое лицо, тонкий прямой нос, впалые щеки, длинная седая борода, темные выразительные глаза. Надпись вверху: «св. пр. илiя муромецъ чуд. печ.».

В монументальной живописи образ И. М., исполненный в академической манере, был помещен в росписи интерьера московского храма Христа Спасителя в числе 34 Киево-Печерских святых на лестнице, ведущей на хоры юж. части зап. крыла (70-е гг. XIX в., худож. К. А. Горбунов - Храм Христа Спасителя: Перепеч. изд. «Ист. описание храма во имя Христа Спасителя в Москве» М. С. Мостовского / [Сост. заключ. ч.: Б. Споров]. М., 1996п. С. 86). В стенописи галереи рус. чудотворцев в Почаевской Успенской лавре И. М. введен в группу подвижников XII в. (живопись кон. 60-х - 70-х гг. XIX в. работы иеродиаконов Паисия и Анатолия; поновлена в 70-х гг. XX в.).

В иконописи XX в. образ И. М. был включен в группу чудотворцев Дальних пещер в композиции «Все святые, в земле Русской просиявшие», разработанной мон. Иулианией (Соколовой) по благословению свт. Афанасия (Сахарова), в частности на иконах 1934 г., нач. 50-х гг. XX в., кон. 50-х гг. XX в. (2 в ризнице ТСЛ, СДМ, см.: Алдошина Н. Е. Благословенный труд. М., 2001. С. 231-239) и на списках кон. XX - нач. XXI в. (Н. Е. Алдошина, Н. В. Масюкова, М. В. Пыжов и др.). На рисованных лицевых святцах рус. святых 1959-1962 гг. (частное собрание, см.: Juliania (Sokolova), nun. Russian Saints = Святые Руси / Ed.: N. Aldošina. [Jyväskyla], 2000. P. 45) ростовое изображение И. М., в куколе, со свитком в покровенных руках, помещено под 19 дек. вместе с фигурой прп. Игнатия, архим. Киево-Печерского.

В Муроме, в собрании Н. С. Епанчиной, хранится образок святого, который принадлежал местному краеведу А. А. Епанчину (1948-1998), с отроческих лет занимавшемуся сбором фольклорных материалов и церковных Преданий об И. М. Икона написана в 1963 г. на старой (XIX в.?) липовой доске, представляет святого вполоборота вправо, по пояс, в коричневой мантии и серо-зеленой рясе, куколь и параман синего оттенка, правая рука на груди, в левой - книга, длинная седая борода сужается книзу. Надпись на обороте: «В лето 1963 от РХ написана сия Илии Муромца, Чудотворца Печерского, икона во граде Муроме Выксунского монастыря инок. Глафирой по заказу мирянина Александра, Благословение инок. Надежды племяннику мирянину Александру в лето от РХ 1967 25 июля (6 августа)» (инокиня Воскресенско-Покровского мон-ря С.-Петербургской губ. Надежда (Епанчина) - тетя А. Епанчина).

Первая совр. икона И. М. была создана в Муроме в 1992 г. худож. И. В. Суховым по инициативе представителей рода Гущиных, считающих себя потомками святого. В день памяти И. М. 1 янв. 1993 г. образ был перенесен крестным ходом во главе с еп. Владимирским Евлогием (Смирновым) в возрожденный храм мучеников Гурия, Самона и Авива в Карачарове, где установлен в киоте на левом клиросе. В икону вложена частица мощей И. М. в серебряной оправе 1850-1875 гг., выполненной нижегородским мастером (передана из МИХМ, куда поступила из Нижегородского музея в 1930). На иконе, написанной в древнерус. стилистике, И. М. представлен прямолично, по пояс, в коричневой мантии и охристой рясе, в остроконечном куколе, с благословляющей десницей и со свитком в левой руке. У него тонкие аскетические черты лица и длинная, овальной формы седая борода, надпись: «оаг прпд Iлия Муромец Печер». В храме зафиксированы видения, чудеса и исцеления от этого образа (см.: Сухова О. А. Муромский миф о богатыре Илье: История и современность // Уваровские чтения-IV. Муром, 14-16 апр. 1999 г. Муром, 2003. С. 14. Ил.; Она же. Муромский миф о богатыре Илье // Благо. 2005. № 1. С. 97. Ил.).

20 мая 2005 г. при каменном Троицком храме (в руинах, отреставрирована только колокольня) в Карачарове была освящена часовня. 21 мая 2005 г. в ней был установлен образ И. М. аналогичного извода (с частицей мощей в звездообразном ковчеге) в резном киоте, написанный в Киеве по благословению митр. Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана) и освященный в Антониевых (Ближних) пещерах на раке святого. И. М. облачен в розоватую рясу и бордово-коричневую мантию, резко выделяются морщины на щеках. От этого образа также известны случаи исцелений.

В Благовещенском мон-ре Мурома имеется неск. совр. изображений святого, в частности поясной образ И. М. 1999 г. большого размера на светлом фоне, с частицей мощей (правая рука с раскрытой ладонью, в левой - свиток). На нижнем поле в надписи указано, что икона «сооружена в Свято-Троицком Ионинском монастыре г. Киева и приносится в дар от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Свято-Благовещенскому монастырю г. Мурома», она создана «стараниями игумена Иосифа (Левченко), Павла Вялова, Бориса Батманова, Вячеслава Клыкова, Валентины Громовской и иконописца Андрея, послушника Свято-Троицкого Ионинского монастыря г. Киева». Икона украшена чеканной цатой работы местного муромского ювелира. В муромском храме свт. Николая Чудотворца (Набережного) находится небольшой поясной образ И. М. (2004, Сухов): святой представлен вполоборота влево, с четками в левой руке, куколь на плечах, в небесном сегменте - благословляющая десница Господня. В Киеве икона И. М. была создана в иконописной мастерской Киево-Печерской лавры (2004, иконописец В. В. Бутина, консультант С. Б. Хведченя). Святой показан прямолично, по пояс, в схиме, с длинной седой бородой, в левой руке четки. Слева от него Успенский собор лавры («древний вид»), справа горки («Печерские холмы в виде ступеней на небеса»).

Помимо монашеской иконографии существует др. тип изображения И. М. как св. воина, защитника Русской земли. Таким он предстает на храмовом образе 1998 г. из ц. во имя И. М. на Власихе в Подмосковье (Патриаршее подворье в военном гарнизоне Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения, Одинцово; освящен в 1998). Святой изображен в рост, в доспехах и шлеме, в правой руке копье, левая опирается на щит. На плечи И. М. накинута монашеская мантия, клобук за спиной, параман с Голгофским крестом свисает поверх воинской одежды; надпись: «оаг препный илiя муромецъ». В левой части композиции показаны 3 сцены битвы И. М. (на коне во главе войска) с врагами. В правой части - сюжет пострижения святого в монашество на фоне Киево-Печерской лавры. Стиль исполнения образа восходит к работам мастеров Палеха и Мстёры.

В 2006 г. Попечительский совет по воссозданию муромского Преображенского мон-ря выступил с инициативой написать икону И. М. в виде монаха-воина для воинского храма 46-й бригады внутренних войск на Сев. Кавказе (г. Грозный). Вновь созданный образ работы Сухова уникален по иконографии, в нем учтены результаты исследований мощей И. М., проведенные С. А. Никитиным (автор скульптурной реконструкции облика святого). Святой изображен поколенно, лик широкий, скуластый, борода окладистая, на голове остроконечный куколь. Поверх голубого испода надеты доспехи, на плечи накинута монашеская мантия, в правой руке крест, в левой - копье. 25 апр. 2006 г., в Светлую седмицу, икона в окладе, изготовленном в Москве, торжественно отправлена в дар воинскому храму. Иконописцем Суховым в 2006-2007 гг. были написаны образы И. М. подобной иконографии (меньших размеров), им же создан образ св. богатыря на коне (2008). Идея изображения И. М. как св. воина легла в основу и при создании памятника И. М. в Муроме (1999, скульптор В. М. Клыков). Св. богатырь облачен в доспехи поверх монашеской рясы. На голове шлем, в правой руке поднятый меч, в левой крест. Оглавный образ богатыря-воина чеканится на российском ордене И. М. (История Мурома и Муромского края / Под ред. Ю. М. Смирнова. Муром, 2001. С. 410. Обл.).

Образ И. М. вводится в совр. композицию «Собор Муромских чудотворцев», в изображения избранных Муромских святых. На иконе 1997 г. письма Сухова из Благовещенского мон-ря Мурома 13 местных святых изображены прямолично на фоне Благовещенского собора. И. М.- крайний слева в нижнем ряду, с длинной сужающейся бородой (как у блгв. кн. Константина Муромского), с прижатой к груди десницей и со свитком в левой руке, надпись: «прп. Илия Муромец Печер». В муромском Троицком мон-ре находятся 2 подобных образа (1996) работы Сухова в местном ряду иконостаса и у правого клироса, рядом с мощами св. кн. Петра и св. кнг. Февронии. На 2-м святые «града Мурома» предстоят Муромской иконе Божией Матери, по сторонам от нее 2 собора; И. М.- справа в нижнем ряду (рядом со св. кн. Петром и св. кнг. Февронией).

Примером включения образа И. М. в монументальные циклы является роспись алтарной преграды придельного храма во имя ап. Иоанна Богослова в монастырском Благовещенском соборе Мурома (2000-2001, владимирский художник А. Г. Филиппов). Композиция выполнена в стиле религ. живописи кон. XIX в., восходящей к образам М. В. Нестерова и В. М. Васнецова, содержание отражает местное церковное Предание, хранителем к-рого в Муроме был Епанчин. В росписи представлены все основные местные святые. Мощная фигура И. М. в движении (в красно-коричневом монашеском одеянии, в куколе с Голгофой, крестами и ангелами) помещена справа от царских врат, развернута влево, в правой руке - знамя на древке с крестом.

В 2006 г. в соборе Преображенского мон-ря Мурома у юж. стены за правым клиросом создан новый «надгробный» комплекс И. М.: на возвышении установлена рака с сенью, в гробнице находится резная фигура святого из дерева (муромский худож.-резчик С. А. Субботин, консультант Никитин). И. М. в монашеском облачении, с прижатой к груди десницей, рядом меч. В серебряном ковчеге в виде кисти левой руки находится частица мощей святого, привезенная из Киева; над гробницей - Печерская икона Божией Матери. Рака поднесена в дар Преображенскому монастырю Попечительским советом по воссозданию обители и освящена Патриархом Алексием II 2 авг. 2006 г. В мон-ре находится совр. икона «Собор Киево-Печерских чудотворцев» (в их числе И. М.) - дар братии Киево-Печерской лавры 27-28 мая 2006 г.

На совр. иконе, побывавшей на космической орбите, с изображением И. М. и вмц. Варвары надпись: «Благословляется. Верю, что молитвенное представительство вмц. Варвары и прп. Илии Муромца будет способствовать космической программе России. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II».

Кроме того, И. М. как герой русских былин изображался на картинах художников XIX - нач. XX в. (В. М. Васнецов, И. Я. Билибин, К. А. Васильев), а также в русском лубке.

Иллюстрация:

Прп. Илия Муромец. Икона. 1998 г. (ц. прп. Илии Муромца при военном гарнизоне в дер. Власихе Одинцовского р-на Московская обл.). Архив ПЭ.

Источники:

Лёвшин В. А. Рус. сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и пр. М., 1780. Ч. 1;

Рыбников П. Н. Песни, собр. П. Н. Рыбниковым. М., 1861-1867. 4 ч.;

Киреевский П. В. Песни, собр. П. В. Киреевским. М., 1868. Т. 1: Песни былевые. Время Владимирово. Вып. 1: Илья Муромец - богатырь-крестьянин; Гильфердинг А. Ф. Онежские былины, записанные... летом 1871 г. СПб., 1894-1900. 3 т.

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