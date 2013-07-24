Фрески Дионисия Иконописец Дионисий расписал Рождественский собор в Ферапонтовом монастыре. В списке всемирного наследия ЮНЕСКО

Фрески Ферапонтова монастыря, представляют собой пример высочайшей духовной живописи начала XVI века. Образы и лики святых отличаются традиционной суровостью, но сюжеты становятся гораздо разнообразней. Более того, художнику Дионисию удалось добиться неповторимого сочетания красок, формы фигур и сюжетов, которое обеспечивает максимальное восприятие сюжета через зрительный ряд.

АВТОГРАФ МАСТЕРА

В лето 7010 (1502 год) месяца августа в 6 на Преображение Господа нашего Исуса Христа начата бысть подписывана церковь. А кончана на 2 лето месяца сентявреа в 8 на Рождество Пресвятыа владычица нашыа Богородица Мариа. При благоверном великом князе Иване Василиевиче всеа Руси, при великом князе Василие Ивановиче всеа Руси и при архиепископе Тихоне. А писци Деонисие иконник с своими чады. О, владыко Христе, все царю, избави их господи мук вечных.

Надпись на откосе северной двери Собора Рождества Богородицы. Подпись мастера - редчайшее явление в русской живописи того времени. ОБОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

Критерий (i) Настенные фрески Дионисия в Соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря являются наивысшим выражением русской монументальной (настенной) живописи XV–XVI веков.

Критерий (iv) Комплекс Ферапонтова монастыря является выдающимся и наиболее совершенным примером православного монастырского архитектурного ансамбля XV–XVII веков, одного из ключевых периодов в культурном и духовном развитии России.

Культурные критерии

(i) Объект представляет собой шедевр человеческого созидательного гения.

(iv) Объект является выдающимся примером конструкции, архитектурного или технологического ансамбля или ландшафта, которые иллюстрируют значимый период человеческой истории.

Всемирное наследие ЮНЕСКО ВЕРА ДИОНИСИЯ

И вот в этом-то «ковчеге» веры и красоты, в Рождественском соборе его, стройном и основательном разом, и расписал «мудрый» Дионисий с сыновьями – причем в сказочно короткие сроки – стены, своды, столпы, купольное пространство, портал. Я видел эти росписи, «дышал» ими и когда они были под искристой изморозью, и – под лучами проникавшего в узкие окна летнего солнца, и в пасмурную осеннюю мглу. Навсегда со мной золотисто-песочные, фисташковые, бледно-лазурные, вишневые и бордовые, благородно побледневшие от времени цветовые сочетания фресок Рождественского собора. И каждый раз, бывая там, вспоминая их – невозможно не поразиться. Талант – да, гений – да, художнические возможности – несравненные. Но главное: изобразительное чудодейственное исповедание веры православной, то – что, кажется, «по определению» не поддается изображению. Явлено нам в озерном, севернорусском, «комарином» краю – зримое, длящееся в веках чудо. И ежели в суете мирской замаешься, усомнишься и «затушуешься» – спеши в Ферапонтово! Вера Дионисия укрепит тебя и поддержит. ИЛЛЮСТРИРУЯ АКАФИСТ

Иллюстрируя Акафист, Дионисий показывает свою версию иллюстрирования, что способствует зарождению традиции изображения Акафиста, на которую впоследствии будут ориентироваться русские мастера.

Одним из его принципов является иносказательная форма, то есть, иллюстрируя первую историческую часть Акафиста, Дионисий берет те же сюжеты, что и византийские мастера, но, пользуясь различными поэтическими намеками, передает таинство самого песнопения. На первый план художник выводит лирический рефрен, который позволяет нам видеть Богоматерь Царицей мира и его покровительницей, заступницей. В первой части иллюстрирования Акафиста Богоматери Дионисий придерживается византийской традиции, вводя лишь только измене-ние в традицию иллюстрирования кондака 1 «Взбранной воеводе», где автором изображается сцена поклонения иконе Одигитрии, символу Покрова Божьей Матери − Церкви.

Обращаясь к написанию догматической части Акафиста, Дионисий сочиняет по новой все композиции. К таким относится: кондак 7. Сретение; кондак 8. Богоматерь Знамение; икос 8. Деисус; кондак 10. Шествие на Голгофу; кондак 12. Сошествие во ад; икос 12. Молящиеся перед храмом, из которого поднимается Богоматерь с младенцем; кондак 13. Поклонение иконе Одигитрии. Этими композициями автор попытался передать нам торжественные обряды, праздники, которые заложены в строках Акафиста. Соединяя тем самым в одно целое музыку песню и живопись, Дионисий в полной своей силе воплотил своеобразный принцип «искусства в искусстве». Также тема песен Акафиста имеет и свой определенный подтекст – прославление Христа, что и постарался изобразить в своей работе Дионисий.

Иллюстрируя 25 строк акафистного песнопения, автор обращается к иллюстрированию отдельных строк песнопения, перед нами предстают такие фрески, как: «О тебе радуется…», «Собор Богоматери», «Покров Богородицы», чего не наблюдается в более ранней традиции. Тем самым художник еще больше выражает богословский смысл и идею покровительства и заступничества Богородицы за свой город. Кроме того, эти сюжеты становятся традиционными для отдельных иконографических композиций с такими названиями. ЯВЛЕННЫЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ДИОНИСИЯ СВЕТ

На протяжении пяти веков большая часть монументальных работ выдающихся художников эпохи исихазма, давшей небывалый расцвет иконописи на Руси – Феофана Грека, Даниила Чёрного, преподобного Андрея Рублёва, Дионисия, – погибла. Но фрески Ферапонтова монастыря уцелели и донесли до наших дней тончайшую красоту православной культуры XV столетия, которая так и осталась недосягаемым идеалом. Впоследствии этот дионисиевский труд станет камнем преткновения для многих. Будут подражать стилю, пытаться воспроизвести его композиции, вплоть до буквального копирования, но никому уже не удастся передать этот особый, явленный в творчестве Дионисия свет, преображающий бесконечную многокрасочность мира. Потрясающий по мощи и глубине богословской мысли цикл фресковых росписей храма Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастырепоражает воображение тех, кто соприкасается с этим творением.