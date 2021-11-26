ЕВФРОСИН ПСКОВСКИЙ

ЕВФРОСИН ПСКОВСКИЙ - монах, русский духовный писатель, святой Русской православной церкви.

В 1422 году под­ви­зал­ся в псков­ском Сне­то­гор­ском монастыре; по­се­лил­ся в уе­ди­нён­ной ке­лье на реке Тол­ва не­да­ле­ко от Пско­ва (1425). По­сле по­яв­ле­ния уче­ни­ков ос­но­вал об­ще­жи­тель­ный мо­на­стырь (конец 1440-х годов), поз­же на­зван­ный Спа­со-­Елеа­за­ров (по мир­ско­му име­ни ос­но­ва­те­ля), со­ста­вил для не­го ус­тав, за­по­ве­дав общ­ность иму­ще­ст­ва в оби­те­ли. От­ка­зав­шись от свя­щен­но­го са­на и на­стоя­тель­ст­ва в мо­на­сты­ре, ос­та­вал­ся ду­хов­ни­ком бра­тии. Для Евфросина бы­ла ха­рак­тер­на по­та­ён­ность ас­ке­зы, он скры­вал свои под­ви­ги да­же от мо­на­стыр­ской бра­тии. Для вы­яс­не­ния спор­но­го во­про­са о двой­ном («су­гу­бом») или трой­ном («тре­гу­бом») воз­гла­ше­нии «ал­ли­лу­иа» за бо­го­слу­же­ни­ем Евфросин от­пра­вил­ся в Кон­стан­ти­но­поль (ме­ж­ду 1425 и 1439 годами), но обос­но­ван­но­го от­ве­та там не по­лу­чил. Сам псков­ский инок от­стаи­вал двой­ное воз­гла­ше­ние «ал­ли­лу­ия», его уча­стие в спо­рах по это­му во­про­су ста­ло цен­траль­ной те­мой пер­во­на­чаль­ной ре­дак­ции Жи­тия свя­то­го (со­став­лен­ной не позд­нее 1510 года). На мне­ние Евфросина в от­но­ше­нии воз­гла­ше­ния «ал­ли­лу­ия» ссы­ла­лись ста­ро­об­ряд­цы в по­ле­ми­ке с пра­во­слав­ной Цер­ко­вью (по­сле бо­го­слу­жеб­ных ре­форм в середине XVII века двой­ное воз­гла­ше­ние «ал­ли­лу­ия» бы­ло за­ме­не­но на трой­ное). Евфросин - ос­но­ва­тель пер­во­го псков­ско­го об­ще­жи­тель­но­го мо­на­сты­ря, ав­тор ино­чес­ко­го ус­та­ва (конец 1450-х годов). Уче­ни­ка­ми Евфросина бы­ли пре­по­доб­ные: Сав­ва Кры­пец­кий, До­си­фей Верх­не­ост­ров­ский, Ил­ла­ри­он Гдов­ский, Ха­ри­тон Ку­дин­ский, братья Иг­на­тий, Хар­лам­пий и Пам­фил Псков­ские и другие под­виж­ни­ки. Ка­но­ни­зи­ро­ван в 1549 году.

Мо­щи Евфросина на­хо­дят­ся под спу­дом в Спа­со-Елеа­за­ро­вом монастыре.