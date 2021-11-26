ЕВФРОСИН ПСКОВСКИЙ
ЕВФРОСИН ПСКОВСКИЙ - монах, русский духовный писатель, святой Русской православной церкви.
В 1422 году подвизался в псковском Снетогорском монастыре; поселился в уединённой келье на реке Толва недалеко от Пскова (1425). После появления учеников основал общежительный монастырь (конец 1440-х годов), позже названный Спасо-Елеазаров (по мирскому имени основателя), составил для него устав, заповедав общность имущества в обители. Отказавшись от священного сана и настоятельства в монастыре, оставался духовником братии. Для Евфросина была характерна потаённость аскезы, он скрывал свои подвиги даже от монастырской братии. Для выяснения спорного вопроса о двойном («сугубом») или тройном («трегубом») возглашении «аллилуиа» за богослужением Евфросин отправился в Константинополь (между 1425 и 1439 годами), но обоснованного ответа там не получил. Сам псковский инок отстаивал двойное возглашение «аллилуия», его участие в спорах по этому вопросу стало центральной темой первоначальной редакции Жития святого (составленной не позднее 1510 года). На мнение Евфросина в отношении возглашения «аллилуия» ссылались старообрядцы в полемике с православной Церковью (после богослужебных реформ в середине XVII века двойное возглашение «аллилуия» было заменено на тройное). Евфросин - основатель первого псковского общежительного монастыря, автор иноческого устава (конец 1450-х годов). Учениками Евфросина были преподобные: Савва Крыпецкий, Досифей Верхнеостровский, Илларион Гдовский, Харитон Кудинский, братья Игнатий, Харлампий и Памфил Псковские и другие подвижники. Канонизирован в 1549 году.
Мощи Евфросина находятся под спудом в Спасо-Елеазаровом монастыре.