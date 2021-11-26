ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ
ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ - древнерусский духовный писатель, агиограф; монах.
Начальное образование получил в ростовском монастыре Григория Богослова. В 1370-1380-е годы жил в Троице-Сергиевом монастыре. Ученик и сподвижник Сергия Радонежского. В 1390-е годы в Москве. Во время Едигея набега 1408 года бежал из Москвы в Тверь и нашёл приют у архимандрита Спасо-Афанасьева монастыря Корнилия. Позднее предположительно выполнял роль секретаря митрополита Фотия и в 1411 году в составе свиты московской княжны Анны совершил путешествие в Константинополь, побывал на Афоне и в Иерусалиме. Последние годы жизни провёл в Троице-Сергиевом монастыре.
В Москве Епифаний Премудрый сблизился с Феофаном Греком (1415), приобрёл славу опытного книжного писца и графика, заняв видное место в среде интеллектуальной элиты русского общества на рубеже XIV-XV веков. Кроме монументальных агиографических произведений, какими являются жизнеописания Стефана Пермского (конец XIV века) и Сергия Радонежского (1418), им написаны «Похвальное слово» преподобному Сергию, ряд летописных статей и, возможно, «Слово о житии» Дмитрия Ивановича Донского. Созданные Епифанием Премудрым жития святых - вершинные явления экспрессивно-эмоционального стиля в древнерусской литературе. В «Житии Стефана Пермского» Епифаний Премудрый прославил просветительский подвиг миссионера, приобщившего язычников Пермской земли к православию через книги и проповедь, которые были написаны и звучали на родном для обращённых языке. Произведение содержит ценные исторические сведения о святом, создавшем пермскую азбуку и пермскую церковь, и ранней эпохе становления Московского государства. Сочинение Епифания Премудрого «Житие Сергия Радонежского» считают «шедевром житийной документалистики».
Сочинения:
Повесть о Стефане, епископе Пермском / Подготовка текста и перевод В.В. Кускова. Житие Сергия Радонежского / Подготовка текста и перевод В.А. Грихина // Древнерусские предания (XI-XVI вв.). М., 1982;
Житие Стефана Пермского / Перевод, комментарии Г.М. Прохорова. СПб., 1995;
Житие Сергия Радонежского // Клосс Б.М. Избранные труды. М., 1998. Т. 1.