ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ

ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ - древнерусский духовный писатель, агиограф; монах.

На­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в рос­тов­ском мо­на­сты­ре Гри­го­рия Бо­го­сло­ва. В 1370-1380-е годы жил в Трои­це-Сер­гие­вом монастыре. Уче­ник и спод­виж­ник Сер­гия Ра­до­неж­ско­го . В 1390-е годы в Мо­ск­ве. Во вре­мя Еди­гея на­бе­га 1408 года бе­жал из Мо­ск­вы в Тверь и на­шёл при­ют у ар­химандрита Спа­со-­Афа­нась­е­ва монастыря Кор­ни­лия. Позд­нее пред­по­ло­жи­тель­но вы­пол­нял роль сек­ре­та­ря митрополита Фо­тия и в 1411 году в со­ста­ве сви­ты московской княж­ны Ан­ны со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Кон­стан­ти­но­поль, по­бы­вал на Афо­не и в Ие­ру­са­ли­ме. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Трои­це-Сер­гие­вом монастыре.

В Мо­ск­ве Епифаний Премудрый сбли­зил­ся с Фео­фа­ном Гре­ком (1415), при­об­рёл сла­ву опыт­но­го книж­но­го пис­ца и гра­фи­ка, за­няв вид­ное ме­сто в сре­де ин­тел­лек­ту­аль­ной эли­ты русского об­ще­ст­ва на ру­бе­же XIV-XV веков. Кро­ме мо­ну­мен­таль­ных агио­гра­фи­че­ских про­из­ве­де­ний, ка­ки­ми яв­ля­ют­ся жиз­не­опи­са­ния Сте­фа­на Перм­ско­го (конец XIV века) и Сер­гия Ра­до­неж­ско­го (1418), им на­пи­са­ны «По­хваль­ное сло­во» преподобному Сер­гию, ряд ле­то­пис­ных ста­тей и, воз­мож­но, «Сло­во о жи­тии» Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го. Соз­дан­ные Епифанием Премудрым жи­тия свя­тых - вер­шин­ные яв­ле­ния экс­прес­сив­но-эмо­цио­наль­но­го сти­ля в древнерусской литературе. В «Жи­тии Сте­фа­на Перм­ско­го» Епифаний Премудрый про­сла­вил про­све­ти­тель­ский под­виг мис­сио­не­ра, при­об­щив­ше­го языч­ни­ков Перм­ской зем­ли к пра­во­сла­вию че­рез кни­ги и про­по­ведь , ко­то­рые бы­ли на­пи­са­ны и зву­ча­ли на род­ном для об­ра­щён­ных язы­ке. Про­из­ве­де­ние со­дер­жит цен­ные ис­то­рические све­де­ния о свя­том, соз­дав­шем перм­скую аз­бу­ку и перм­скую цер­ковь, и ран­ней эпо­хе ста­нов­ле­ния Московского государства. Сочинение Епифания Премудрого «Жи­тие Сер­гия Ра­до­неж­ско­го» счи­та­ют «ше­дев­ром жи­тий­ной до­ку­мен­та­ли­сти­ки».

Сочинения:

По­весть о Сте­фа­не, епис­ко­пе Перм­ском / Подготовка тек­ста и перевод В.В. Кус­ко­ва. Жи­тие Сер­гия Ра­до­неж­ско­го / Подготовка тек­ста и перевод В.А. Гри­хи­на // Древ­не­рус­ские пре­да­ния (XI-XVI вв.). М., 1982;

Жи­тие Сте­фа­на Перм­ско­го / Перевод, ком­ментарии Г.М. Про­хо­ро­ва. СПб., 1995;

Жи­тие Сер­гия Ра­до­неж­ско­го // Клосс Б.М. Избранные тру­ды. М., 1998. Т. 1.