Драматичная судьба детища Иосифа Волоцкого За свою богатую историю Иосифо-Волоцкий монастырь дважды подвергся разрушениям, в Смутное время и в годы Великой Отечественной войны. Каждый раз обитель возвращалась к жизни.

За свою богатую историю Иосифо-Волоцкий монастырь дважды подвергся разрушениям, в Смутное время и в годы Великой Отечественной войны. Каждый раз обитель возвращалась к жизни.

«...Вотчины монастырские все до основания разорены и крестьянишка з женами и детьми посечены, а достольные в полон повыведены, и монастырь был за литвою разорен совсем… все пусты, стоит лес да небо» , - сообщалось игумену Иосифо-Волоцкого монастыря о состоянии обители спустя почти 20 лет после событий Смутного времени. Польско-литовская интервенция стала одним из самых серьёзных испытаний в её богатой истории.

Монастырь Иосифа Волоцкого

В эпоху централизации русского государства под эгидой Москвы на Руси начинает возрождаться и духовная жизнь, что вылилось в появлении множества монастырей. Импульс, данный Сергием Радонежским в деле основания новых монашеских обителей, продолжился и в XV столетии.

Основателем нового монастыря в селе Теряево, что неподалёку от Волоколамска, стал известный впоследствии церковный деятель Иосиф Волоцкий. По его имени обитель будет названа Иосифо-Волоцкой (или Иосифо-Волоколамской). Свою «духовную карьеру» Иосиф Санин, дворянин по рождению, начал в 20 лет, в 1459 году, приняв решение принять монашеский постриг. Молодой монах обосновался в Боровском монастыре и в 1477 году стал его настоятелем. Однако не все коллеги по цеху были довольны его возвышением. Несмотря на вмешательство Ивана III, благоволившего монаху, Иосиф принимает решение основать собственный монастырь.

Удельный князь Борис Волоцкий, родной брат Ивана III, выделил земли под новую обитель, которая стала подотчётной новгородскому архиепископу. 15 августа 1479 года была освящена деревянная церковь Успения – эта дата считается днём рождения монастыря. Иосиф приложил массу усилий для того, чтобы монастырь развивался и жил безбедно. Спустя шесть лет после основания монахи владели пятью десятками сёл, организовали производство различных товаров, что позволило перестроить церковь Успения и возвести её в камне. Внутренними росписями храма занялся знаменитый художник Дионисий. Чуть позднее рядом с храмом была возведена высокая колокольня, фактически являвшаяся копией колокольни Ивана Великого в Кремле.

Иосиф Волоцкий активно участвовал во внутренней жизни страны и имел тесные связи с московскими великими князьями. В 1507 году он инициировал переход своей обители под юрисдикцию Московской епархии, что вызвало серьёзный конфликт с новгородским владыкой – однако личное вмешательство великого князя Василия III разрешило спор. Эта близость позволяла Волоцкому высказываться на многие внутриполитические темы. Его авторитет позволял настоятелю выступать посредником в княжеских спорах и обличать еретиков. Иосиф Волоцкий наиболее известен благодаря спору с Нилом Сорским по вопросам монашеской жизни – сторонники игумена Успенского монастыря будут названы по имени своего предводителя, «иосифлянами».

Иосиф Волоцкий скончался в 1515 году, оставив после себя могучую обитель, существовавшую безбедно благодаря деятельности своего основателя. Основа, заложенная игуменом, позволила монастырю в дальнейшем продолжать строительство церквей, а в XVI веке возвести укрепления.

Монастырская крепость и Смутное время

Крепостная стена и башни появились вокруг Иосифо-Волоцкого монастыря в середине XVI века – их возведение продолжалось на протяжении более 20 лет. Длина стены составила чуть менее километра. По её периметру было построено девять башен, контролировавших близлежащие территории. Возведение укреплений в те времена было общим трендом для монастырей: они дополняли другие крепости в оборонительной системе Российского государства.

Серьёзную боевую проверку монастырская крепость прошла в эпоху Смутного времени. Находившаяся недалеко от Москвы, обитель представляла из себя важный укреплённый пункт в оборонительной системе столицы. Неудивительно, что за обладание Иосифо-Волоцким монастырём развернулась серьёзная борьба, хоть и уступавшая по своим масштабам событиям, связанным с Троице-Сергиевой обителью, но также обладавшая серьёзным значением.

Уже в 1606 году монастырь был осаждён силами Ивана Болотникова, однако мятежникам не удалось взять крепость. Вновь противник появился под стенами обители спустя 3 года – это были отряды «тушинского вора» Лжедмитрия II, возглавляемые гетманом Романом Рожинским. Монахи остались без помощи Москвы, поэтому летом 1609 года были вынуждены сдаться. Монастырь был разграблен, а его укрепления стали опорным пунктом для сил Рожинского.

К этому моменту силы самозванца стали терять контроль над ситуацией благодаря победам русско-шведским сил Михаила Скопина-Шуйского и Якоба Делагарди. Внутри гарнизона монастыря участились споры, в ходе которых Рожинский скоропостижно скончался. Новым командиром отряда стал ротмистр Руцкий. Разношёрстные силы, составленные из поляков и казаков, не доверяли друг другу, однако приближение царских войск заставило их временно объединиться.

В мае 1610 года к монастырю подошли силы воеводы Григория Валуева и французского наёмника Пьера Делавилля. Они попытались овладеть крепостью сходу, однако попытка штурма не привела к результатам. Началась осада. Время играло на руку русским и их союзникам – провизии в монастыре не было, поэтому поляки инициировали с Делавиллем переговоры, надеясь или переманить его на свою сторону, или хотя бы договориться о свободном выходе гарнизона. Француз, честь которого была задета предложением измены, отказался идти на уступки. В этих условиях поляки тайно начали готовиться к выходу из крепости.

21 монастыря полторы тысячи человек проскользнули мимо русского лагеря. Казалось бы, операция прошла успешно. Однако царские войска и наёмники довольно скоро обнаружили, что монастырь опустел, и устремились в погоню. Удар в тыл польской колонне привёл к печальным для отступавших последствиям: «Русские учинили нам и спереди и с тыла такой погром, что из полутора тысяч едва триста человек из нас скрылись, побросавши и знамена, и все остальное» . Среди «трофеев» оказался пленённый «нареченный патриарх» Лжедмитрия II Филарет, содержавшийся в монастыре.

Восстановление и дальнейшая судьба

В годы Смутного времени монастырь был фактически уничтожен в ходе боевых действий. В первое время восстановлением обители практически никто, кроме самих монахов, не занимался – у Михаила Фёдоровича хватало других забот, да и в Подмосковье больше внимания уделялось Троице-Сергиеву монастырю. Лишь при Алексее Михайловиче было принято решение о восстановительных работах. В 1645 году в Иосифо-Волоцкий монастырь прибывает Иван Неверов, до этого прославившийся своими постройками в Москве. Осмотрев состояние обители, архитектор формирует план капитального ремонта, аргументируя это следующим образом: «Городу [стенам] и башням впредь стоять будет не можно, потому что все осыпалось и во многих местах развалилось» .

Тем не менее, к работам в полном объёме смогли приступить лишь спустя более чем 30 лет. Сказывалась как внутренняя, так и внешняя ситуация – средств на восстановление монастыря найти не могли. За это время накапливали материалы и возрождали ремесленные мастерские. В 1676 году начались масштабные работы, коснувшиеся как внутренних построек, так и монастырских стен. Крепость возвёл талантливый мастер Трофим Игнатьев, оборудовав укрепления по последнему слову военного дела.

К концу столетия обитель возродилась. Несмотря на последовавшую в XVIII веке секуляризацию, в монастыре возводили новые здания вплоть до 1917 года. После революции в обители была образована монашеская коммуна, просуществовавшая, однако, недолго. В 1922 году монастырь закрыли, библиотеку перевезли в Москву и Петроград, а на территории обители разместились школы и детские дома.

В 1941 году Иосифо-Волоцкий монастырь вновь стал ареной боевых действий. В ходе наступления немецкой армии на Москву он был занят Вермахтом в конце октября, однако противник недолго оставался в обители. Уже в ходе контрнаступления в декабре 1941 года Иосифо-Волоцкий монастырь был освобождён Красной Армией. После войны в обители начали проводить реставрационные работы, а в 1989 году в нём возобновились службы.