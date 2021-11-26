ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ - православная святыня, одна из немногих чудотворных икон, сохранившихся в оригинале, выдающееся произведение древнерусской живописи XIV века.

Ико­на дву­сто­рон­няя: на ли­це­вой сто­ро­не - об­раз Бо­го­ма­те­ри с Мла­ден­цем, си­дя­щим на её пра­вой ру­ке, на обо­ро­те - Ус­пе­ние Бо­го­ма­те­ри; хра­нит­ся в фон­дах Государственной Третьяковской галереи. Дон­ская ико­на при­над­ле­жит к од­но­му из ва­ри­ан­тов ико­но­гра­фического ти­па «Уми­ле­ние», близ­ко­му к Вла­ди­мир­ской ико­не Бо­жи­ей Ма­те­ри.

От­ли­чи­тель­ная ико­но­гра­фическая осо­бен­ность Дон­ской ико­ны - со­гну­тые в ко­ле­нях об­на­жён­ные нож­ки Мла­ден­ца, по­став­лен­ные на за­пя­стье ру­ки Бо­го­ма­те­ри. Ико­на бы­ла соз­да­на для Ус­пен­ско­го со­бо­ра города Ко­лом­на в 1380-1390-е годы. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей свя­зы­ва­ют её с твор­че­ст­вом мас­те­ра, на­пи­сав­ше­го ико­ны де­исус­но­го чи­на в Бла­го­ве­щен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля , ко­то­ро­го ото­жде­ст­в­ля­ют с Фео­фа­ном Гре­ком.

Бла­го­да­ря вы­со­ким ху­дожественным дос­то­ин­ст­вам ико­на ста­ла из­вест­ной вско­ре по­сле её соз­да­ния, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют ран­ние умень­шен­ные спи­ски (хра­нят­ся в фон­дах Государственной Третьяковской галереи). Пер­вое упо­ми­на­ние об ико­не, име­нуе­мой «Дон­ская», встре­ча­ет­ся в ле­то­пи­сях второй половины XVI века. Её про­слав­ле­ние бы­ло свя­за­но с во­енными по­хо­да­ми Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча и с вос­по­ми­на­ния­ми о по­бе­де над «ага­ря­на­ми» на До­ну в 1380 году: в цар­ст­во­ва­ние Ива­на IV великий князь мо­с­ков­ский Дмит­рий Ива­но­вич по­лу­чил по­чёт­ное про­зви­ще Дон­ской; ос­но­ван­ная им на­ка­ну­не Ку­ли­ков­ской бит­вы 1380 года церковь Ус­пе­ния в городе Ко­лом­на так­же ста­ла име­но­вать­ся Дон­ской. Этот эпи­тет был пе­ре­не­сён и на хра­нив­шую­ся там ико­ну Бо­го­ма­те­ри.

По­сле по­бе­до­нос­но­го Ка­зан­ско­го по­хо­да 1552 года Иван IV по­мес­тил про­сла­вив­шую­ся Дон­скую ико­ну в при­двор­ный Бла­го­ве­щен­ский со­бор в Крем­ле (пре­бы­ва­ла в со­бо­ре до 1919 года, за­тем пе­ре­да­на в Ис­то­рический му­зей, в 1930 году - Государственную Третьяковскую галерею). В 1591 году по мо­лит­ве ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча пе­ред Дон­ской ико­ной Мо­ск­ва бы­ла спа­се­на от на­ше­ст­вия ха­на Га­зи-Ги­рея I. В па­мять об этом со­бы­тии ос­но­ван Дон­ской мо­на­стырь, для ко­то­ро­го был вы­пол­нен точ­ный спи­сок с чу­до­твор­ной ико­ны. В по­хваль­ных Сло­вах и Ска­за­ни­ях об ико­не от­ра­зи­лись как ре­аль­ные фак­ты её ис­то­рии XVI века, так и со­чи­нён­ные в XVII веке ле­ген­ды: например, об уча­стии Дон­ской ико­ны в бит­ве на До­ну, во вре­мя ко­то­рой ико­ну буд­то бы по­да­ри­ли князю Ди­мит­рию Ива­но­ви­чу «дон­ские ка­за­ки». Еже­год­ное празд­но­ва­ние в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри Дон­ской с кре­ст­ным хо­дом в Дон­ской монастырь, со­вер­шае­мое 19 августа (1 сентября по новому стилю), ус­та­нов­ле­но в середине XVII века. По сло­жив­шей­ся c 1995 года тра­ди­ции в день празд­но­ва­ния ико­на пе­ре­но­сит­ся из Государственной Третьяковской галереи в Дон­ской мо­на­стырь.

Иллюстрация:

Дон­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри. Фео­фан Грек (?). 1380-1390-е годы. Третья­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

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