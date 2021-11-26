ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ - православная святыня, одна из немногих чудотворных икон, сохранившихся в оригинале, выдающееся произведение древнерусской живописи XIV века.
Икона двусторонняя: на лицевой стороне - образ Богоматери с Младенцем, сидящим на её правой руке, на обороте - Успение Богоматери; хранится в фондах Государственной Третьяковской галереи. Донская икона принадлежит к одному из вариантов иконографического типа «Умиление», близкому к Владимирской иконе Божией Матери.
Отличительная иконографическая особенность Донской иконы - согнутые в коленях обнажённые ножки Младенца, поставленные на запястье руки Богоматери. Икона была создана для Успенского собора города Коломна в 1380-1390-е годы. Большинство исследователей связывают её с творчеством мастера, написавшего иконы деисусного чина в Благовещенском соборе Московского Кремля, которого отождествляют с Феофаном Греком.
Благодаря высоким художественным достоинствам икона стала известной вскоре после её создания, о чём свидетельствуют ранние уменьшенные списки (хранятся в фондах Государственной Третьяковской галереи). Первое упоминание об иконе, именуемой «Донская», встречается в летописях второй половины XVI века. Её прославление было связано с военными походами Ивана IV Васильевича и с воспоминаниями о победе над «агарянами» на Дону в 1380 году: в царствование Ивана IV великий князь московский Дмитрий Иванович получил почётное прозвище Донской; основанная им накануне Куликовской битвы 1380 года церковь Успения в городе Коломна также стала именоваться Донской. Этот эпитет был перенесён и на хранившуюся там икону Богоматери.
После победоносного Казанского похода 1552 года Иван IV поместил прославившуюся Донскую икону в придворный Благовещенский собор в Кремле (пребывала в соборе до 1919 года, затем передана в Исторический музей, в 1930 году - Государственную Третьяковскую галерею). В 1591 году по молитве царя Фёдора Ивановича перед Донской иконой Москва была спасена от нашествия хана Гази-Гирея I. В память об этом событии основан Донской монастырь, для которого был выполнен точный список с чудотворной иконы. В похвальных Словах и Сказаниях об иконе отразились как реальные факты её истории XVI века, так и сочинённые в XVII веке легенды: например, об участии Донской иконы в битве на Дону, во время которой икону будто бы подарили князю Димитрию Ивановичу «донские казаки». Ежегодное празднование в честь иконы Божией Матери Донской с крестным ходом в Донской монастырь, совершаемое 19 августа (1 сентября по новому стилю), установлено в середине XVII века. По сложившейся c 1995 года традиции в день празднования икона переносится из Государственной Третьяковской галереи в Донской монастырь.
Иллюстрация:
Донская икона Божией Матери. Феофан Грек (?). 1380-1390-е годы. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.