ДОЛМAТ

ДОЛМAТ - русский иконописец XV века.

В Софийской II летописи под 1485 годом содержится упоминание о росписи Долматом московской церкви Сретения на Посаде (очевидно, каменной церкви в честь Владимирской иконы Божией Матери, построенной в 1482 году при московском в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери монастыре великим князем Иоанном III , в 1679 году на месте обветшавшей церкви возвели новый собор в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери): «Того же лета (6693 года) князь великий (Иоанн III Васильевич) повеле подписывати церковь Сретенье святыа Богородица на посаде, а мастер Долмат иконник».

Источники:

ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. Стб. 321.