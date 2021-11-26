АНДРЕЙ Рублев

Один из величайших иконописцев Древней Руси .

Первое известие об А. Р. относится к 1391, когда грек Степан Васильевич Ховра, приехавший из Крыма на службу к князю Василию Дмитриевичу Московскому, получил от него в дар икону «Богоматерь Владимирская» письма А. Р. В 1405 А. Р. вместе со знаменитыми тогда Феофаном Греком и Прохором с Городца расписали великокняжеский храм Благовещения. Через 3 года А. Р. под руководством Даниила Черного расписал Успенский храм во Владимире-на-Клязьме. С этого времени Даниил и А. Р. считаются ведущими московскими иконописцами, выполняющими заказы великого князя и митрополита , членов великокняжеской семьи, крупнейших подмосковных монастырей. Последней работой мастеров стала роспись Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря (1425–1427). Вскоре после окончания работ оба выдающихся иконописца умерли. А. Р. похоронен около собора Андроникова монастыря в Москве. До нашего времени сохранилась часть фресковых росписей А. Р., атрибутируемые ему иконы так называемого Звенигородского чина, иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля и Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Самой знаменитой является икона «Троица», которая Стоглавым собором (1551) была признана образцом, на который должны ориентироваться все иконописцы. Произведения А. Р. позволяют причислять его к сторонникам богословско-эстетических традиций исихазма.

Автор статьи: Данилевский И.Н.