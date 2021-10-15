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Лекция Л.Е. Морозовой, д.и.н., ведущего научного сотрудника Центра истории русского феодализма Института российской истории Российской академии наук.

На протяжении веков, начиная с традиционного общества, женщины оставались на вторых ролях в историческом процессе.

Однако, считается, что в период от Великого переселения народов до перехода раннего средневековья в классическое, женщина могла претендовать на равенство с мужчинами. Так ли это? Если да, то чем вызваны такие изменения в обществе? Кем были женщины древней Руси и что представляли себя в социуме? Об этом - в лекции Л.Е. Морозовой на портале ИСТОРИЯ.РФ