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Лектор: Этингоф Ольга Евгеньевна российский историк, доктор искусствоведения, доцент, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук

В лекции идет речь о тесных связях Домонгольской Руси с Византией, а также и с Западной Европой. Киевская Русь, получившая в конце X века крещение от Византии, была теснейшими узами связана с константинопольским патриархатом, которому подчинялись русские митрополии. Это оказало определяющее влияние на развитие церковного искусства русских княжеств, прямо продолжившего византийские традиции. Однако, кроме этого, несмотря на церковную схизму XI века, Домонгольская Русь поддерживала разнообразные контакты с Западной Европой, что также отразилось и в художественных связях. В частности, в середине XII века во Владимиро-Суздальском княжестве строила храмы артель архитекторов и каменщиков, пришедшая, вероятно, из Ломбардии.

Лекторий «Исторические субботы»