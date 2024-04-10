6 класс | История России IX— первой трети XVI в.
История культуры древней Руси. Домонгольский период (Том 2)
Воронин Н.,
Каргер М.,
Тиханова М.
Настоящий труд имеет своей задачей всестороннее освещение истории русской культуры от времени возникновения Киевской державы и до конца XVII в. Том I посвящен материальной культуре Руси IX - начала XIII в., том II - духовной культуре того же периода. Богатейший фактический материал, особенно археологический, свидетельствует о высоте и самостоятельности древнейшей русской культуры и о ее быстром прогрессе, оборванном монгольским завоеванием.