6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

История культуры древней Руси. Домонгольский период (Том 1)

Воронин Н. , Каргер М. , Тиханова М.

Настоящий труд имеет своей задачей всестороннее освещение истории русской культуры от времени возникновения Киевской державы и до конца XVII в. Том I посвящен материальной культуре Руси IX - начала XIII в., том II - духовной культуре того же периода. Богатейший фактический материал, особенно археологический, свидетельствует о высоте и самостоятельности древнейшей русской культуры и о ее быстром прогрессе, оборванном монгольским завоеванием.