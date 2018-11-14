Связи древнерусского искусства с культурой Византии и Западной Европы

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Лектор: Этингоф Ольга Евгеньевна российский историк, доктор искусствоведения, доцент, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Известные историки и искусствоведы рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, а также о дальнейшем развитии государства на протяжении столетий, его культуре и религии; реформах, военной истории и внешнеполитических событиях. Лекторий интересен широкой аудитории и будет особенно полезен для старшеклассников, абитуриентов и студентов.

Лекторий «Исторические субботы»