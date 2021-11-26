ЖИТИЕ
Жанр церковной литературы, жизнеописание святого.
Область словесности, к которой принадлежит совокупность Ж., именуется «агиография». Ж. принято разделять на группы по следующим признакам: чину святости (агиологическому типу) изображаемого лица; особенностям повествовательной формы; пространному или краткому характеру описания жизни святого. В соответствии с чинами святости Ж. делятся на мученические (см. Мученик), жития равноапостольных святых, преподобнические (Ж. святых-монахов), Ж. святых жён, Ж. юродивых (известны только в православной агиографии), святительские (Ж. святых – иерархов Церкви), а также святых-мирян; среди последних выделяют Ж. святых правителей (в слав. традиции – Ж. святых князей). Эта классификация не отличается строгостью, т. к. святой может одновременно принадлежать к нескольким агиологическим типам (мученик или миссионер одновременно может быть преподобным, святая жена – мученицей и/или монахиней, и т. д.). По особенностям повествоват. формы выделяются Ж.-агиобиографии, в которых подробно описана жизнь святого от рождения до смерти, и мартирии (от греч. μαρτύριον – мучение; в зап. католич. традиции именовались passio), описывающие мученич. смерть святых за исповедание веры, но не содержащие повествования об их жизни в целом. По характеру описания жизни святого Ж. могут быть пространными и краткими. Пространные Ж. предназначались для чтения в монастырях за трапезой в день памяти святого, для келейного и домашнего чтения (в православной греч. и слав. традициях их принято именовать минейными, т. к. они включались в Четьи-Минеи). Краткие Ж. составлялись для чтения на богослужении (в православной греч. традиции входили в состав сб-ков Синаксарь и Менологий; в Древней Руси – в состав созданного на основе Синаксаря сб. «Пролог», который у православных юж. славян продолжал именоваться Синаксарем).
С точки зрения авторитетности и достоверности сообщаемых сведений Ж. некоторых святых в церковной традиции принято разделять на канонические и апокрифические; известны канонические и апокрифические Ж. великомучеников Георгия, Никиты Готского, Феодора Тирона. Ж. часто создавались свидетелями жизни святых или по рассказам очевидцев. Цель Ж. – сохранение памяти о святых, назидание читающих, прославление святого на богослужении. По материалам Ж. обычно составлялись службы святым. Написание Ж. часто приурочивалось к моменту канонизации святых либо служило подготовке канонизации.
В отличие от светской биографии Ж. описывает в личности святого прежде всего проявление Божественного начала; образы святых в Ж. обыкновенно не индивидуализированы; Ж. – «словесная икона» святого (В. О. Ключевский). Для Ж. характерен набор композиц. и стилистич. «общих мест» (топосов): молитва автора к Богу с просьбой о помощи и признание своей греховности и «некнижности»; сведения о родителях святого; чудеса, сопровождающие его рождение; крещение, наречение имени, наделяемого символич. смыслом и предвещающего подвиги святого; его отказ в детстве от игр со сверстниками; обращение к Богу; уход в монастырь; бесовские искушения; знание дня своей смерти и благочестивая кончина; прижизненные и посмертные чудеса (исцеление слепых, парализованных, одержимых бесом и др.). В разных видах Ж. существует свой набор топосов.
На становление Ж. отчасти повлияли разл. традиции. Оно вобрало некоторые черты античной биографии, античного романа, фольклорных жанров и мифологич. представлений (напр., мотив змееборчества в житии вмч. Георгия).
Наиболее ранние Ж. – мученические. Инициатива по составлению первых, не дошедших до нас сборников мученич. Ж. приписывается рим. папам Клименту I и Фабиану; позднее был составлен мартиролог, без достаточных оснований приписываемый Иерониму Блаженному; ещё один сборник написан англ. монахом Бедой Достопочтенным. В 9 в. на лат. Западе мартирологи составляли Флор, Храбан Мавр, Вандельберт, Узуард, в 10 в. – Ноткер Заика. На греч. яз. был составлен несохранившийся мартиролог Евсевия Кесарийского, известна также его книга о палестинских мучениках. «История персидских мучеников» была составлена ок. 410 еп. Таргитским Маруфой.
Древнейшим преподобническим Ж. является житие Антония Великого, написанное Афанасием Великим. В 5 в. Ж. на Востоке писали Геронтий Пресвитер, Каллиник, Феодорит Кирский. Житийные сказания о монахах определённой местности были объединены в особые сб-ки – патерики (Египетский патерик – «Лавсаик» Палладия, Синайский патерик – «Луг духовный» Иоанна Мосха).
В визант. агиографии сосуществовали два направления – «народное», отличающееся простотой языка и приверженностью к бытовой конкретике, и «литературное», ориентированное на книжный стиль, абстрагировавшееся от изображения бытовых реалий, тяготевшее к притчевости. К «народному» направлению относятся жития Иоанна Милостивого и Симеона Юродивого, составленные Леонтием Кипрским. Во 2-й пол. 10 в. в Византии прежде написанные Ж. были переписаны в отвлечённо-риторич. стиле Симеоном Метафрастом (всего им было отредактировано 148 Ж., среди них – жития Богородицы, Николая, епископа Мирликийского, Дионисия Ареопагита).
Первое лат. Ж. – написанное диаконом Понтием житие св. Киприана, епископа Карфагенского (сер. 3 в.). Ж. писали Руфин Аквилейский, Иоанн Кассиан Римлянин, Григорий Турский и др. Худож. черты усиливаются в Ж., созданных Валафридом Страбоном (св. Блайтмакка, св. Маммы). К 11 в. в лат. книжности окончательно выработались каноны изображения жизни святых; в 12 в. в Ж. преобладали описания чудес. В 11–13 вв. создаются своды Ж. – легендарии. Наиболее известным и читаемым был легендарий доминиканского монаха Якова Ворагинского «Золотая легенда» (13 в.), включавший 180 Ж.; сб. «Каталог святых» составил в 14 в. Пётр Наталибус (ум. 1382). Публикация корпуса лат. Ж. («Acta Sanctorum») была начата в 1643 обществом болландистов (издание продолжается и ныне).
Древнейшие рус. Ж. относятся к рубежу 11–12 вв.: «Чтение о Борисе и Глебе»; житие Феодосия Печерского, составленное Нестором, а также «Сказание о Борисе и Глебе» неизвестного автора. Ж., составленные в кон. 14 – 1-й четв. 15 вв. Епифанием Премудрым (Сергия Радонежского, Стефана, епископа Пермского), написаны изощрённым стилем, для которого характерны разнообразные риторич. приёмы (стиль «плетения словес»). В сер. 16 в. корпус переводных и оригинальных Ж. был собран митрополитом Макарием в сб. «Великие Четьи-Минеи». Новая редакция переводных и оригинальных Ж., также объединённых в сб. Четьих-Миней, принадлежит митр. Димитрию Ростовскому. Канонизация русской Церковью на рубеже 20–21 вв. большого числа святых (преим. мучеников, пострадавших в 20 в.) стала причиной активного развития рус. агиографии в последние 2 десятилетия и составления многочисл. новых Ж., в большинстве своём основанных на документальных материалах.
Автор статьи: А. М. Ранчин.