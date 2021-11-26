ЖИТИЕ

Жанр церковной литературы, жизнеописание святого.

Об­ласть сло­вес­но­сти, к ко­то­рой при­над­ле­жит со­во­куп­ность Ж., име­ну­ет­ся «агио­гра­фия». Ж. при­ня­то раз­де­лять на груп­пы по сле­дую­щим при­зна­кам: чи­ну свя­то­сти (агио­ло­ги­че­ско­му ти­пу) изо­бра­жае­мо­го ли­ца; осо­бен­но­стям по­ве­ст­во­ва­тель­ной фор­мы; про­стран­но­му или крат­ко­му ха­рак­те­ру опи­са­ния жиз­ни свя­то­го. В со­от­вет­ст­вии с чи­на­ми свя­то­сти Ж. де­лят­ся на му­че­ни­че­ские (см. Мученик ), жития равноапостольных святых, пре­по­доб­ни­че­ские (Ж. свя­тых-мо­на­хов), Ж. свя­тых жён, Ж. юро­ди­вых (из­вест­ны толь­ко в пра­во­слав­ной агио­гра­фии), свя­ти­тель­ские (Ж. свя­тых – ие­рар­хов Церк­ви), а также свя­тых-ми­рян; сре­ди по­след­них вы­де­ля­ют Ж. свя­тых пра­ви­те­лей (в слав. тра­ди­ции – Ж. свя­тых кня­зей). Эта клас­си­фи­ка­ция не от­ли­ча­ет­ся стро­го­стью, т. к. свя­той мо­жет од­но­вре­мен­но при­над­ле­жать к не­сколь­ким агио­ло­ги­че­ским ти­пам (му­че­ник или мис­сио­нер од­но­вре­мен­но мо­жет быть пре­по­доб­ным, свя­тая же­на – му­че­ни­цей и/или мо­на­хиней, и т. д.). По осо­бен­но­стям по­ве­ст­во­ват. фор­мы вы­де­ля­ют­ся Ж.-агио­био­гра­фии, в ко­то­рых под­роб­но опи­са­на жизнь свя­то­го от ро­ж­де­ния до смер­ти, и мар­ти­рии (от греч. μαρτύριον – му­чение; в зап. ка­то­лич. тра­ди­ции име­но­ва­лись passio), опи­сы­ваю­щие му­че­нич. смерть свя­тых за ис­по­ве­да­ние ве­ры, но не со­дер­жа­щие по­ве­ст­во­ва­ния об их жиз­ни в це­лом. По ха­рак­те­ру опи­са­ния жиз­ни свя­то­го Ж. мо­гут быть про­стран­ны­ми и крат­ки­ми. Про­стран­ные Ж. пред­на­зна­ча­лись для чте­ния в мо­на­сты­рях за тра­пе­зой в день па­мя­ти свя­то­го, для ке­лей­но­го и до­маш­не­го чте­ния (в пра­во­слав­ной греч. и слав. тра­ди­ци­ях их при­ня­то име­но­вать ми­ней­ны­ми, т. к. они вклю­ча­лись в Че­тьи-Ми­неи). Крат­кие Ж. со­став­ля­лись для чте­ния на бо­го­слу­же­нии (в пра­во­слав­ной греч. тра­ди­ции вхо­ди­ли в со­став сб-ков Си­нак­сарь и Ме­но­ло­гий; в Древ­ней Ру­си – в со­став соз­дан­но­го на ос­нове Си­нак­са­ря сб. «Про­лог», ко­то­рый у пра­во­слав­ных юж. сла­вян про­дол­жал име­но­вать­ся Си­нак­са­рем).

С точ­ки зре­ния ав­то­ри­тет­но­сти и дос­то­вер­но­сти со­об­щае­мых све­де­ний Ж. не­ко­то­рых свя­тых в цер­ков­ной тра­ди­ции при­ня­то раз­де­лять на ка­но­ни­че­ские и апок­ри­фи­че­ские; из­вест­ны ка­но­ни­че­ские и апок­ри­фи­че­ские Ж. ве­ли­ко­му­че­ни­ков Ге­ор­гия, Ни­ки­ты Гот­ско­го, Фео­до­ра Ти­ро­на. Ж. час­то соз­да­ва­лись сви­де­те­ля­ми жиз­ни свя­тых или по рас­ска­зам оче­вид­цев. Цель Ж. – со­хра­не­ние па­мя­ти о свя­тых, на­зи­да­ние чи­таю­щих, про­слав­ле­ние свя­то­го на бо­го­слу­же­нии. По ма­те­риа­лам Ж. обыч­но со­став­ля­лись служ­бы свя­тым. На­пи­са­ние Ж. час­то при­уро­чи­ва­лось к мо­мен­ту ка­но­ни­за­ции свя­тых ли­бо слу­жи­ло под­го­тов­ке ка­но­ни­за­ции.

В от­ли­чие от свет­ской био­гра­фии Ж. опи­сы­ва­ет в лич­но­сти свя­то­го преж­де все­го про­яв­ле­ние Бо­же­ст­вен­но­го на­ча­ла; об­ра­зы свя­тых в Ж. обык­но­вен­но не ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ва­ны; Ж. – «сло­вес­ная ико­на» свя­то­го ( В. О. Клю­чев­ский ). Для Ж. ха­рак­те­рен на­бор ком­по­зиц. и сти­ли­стич. «об­щих мест» (то­по­сов): мо­лит­ва ав­то­ра к Бо­гу с прось­бой о по­мо­щи и при­зна­ние сво­ей гре­хов­но­сти и «не­книж­но­сти»; све­де­ния о ро­ди­те­лях свя­то­го; чу­де­са, со­про­во­ж­даю­щие его ро­ж­де­ние; кре­ще­ние, на­ре­че­ние име­ни, на­де­ляе­мо­го сим­во­лич. смыс­лом и пред­ве­щаю­ще­го под­ви­ги свя­то­го; его от­каз в дет­ст­ве от игр со свер­ст­ни­ка­ми; об­ра­щение к Бо­гу; уход в мо­на­стырь; бе­совские ис­ку­ше­ния; зна­ние дня сво­ей смер­ти и бла­го­чес­ти­вая кон­чи­на; при­жиз­нен­ные и по­смерт­ные чу­де­са (ис­це­ле­ние сле­пых, па­ра­ли­зо­ван­ных, одер­жи­мых бе­сом и др.). В раз­ных ви­дах Ж. су­ще­ст­ву­ет свой на­бор то­по­сов.

На ста­нов­ле­ние Ж. отчасти по­влия­ли разл. тра­ди­ции. Оно во­бра­ло не­ко­то­рые чер­ты ан­тич­ной био­гра­фии, античного романа, фольк­лор­ных жан­ров и ми­фо­ло­гич. пред­став­ле­ний (напр., мо­тив змее­бор­че­ст­ва в жи­тии вмч. Ге­ор­гия).

Наи­бо­лее ран­ние Ж. – му­че­ни­че­ские. Ини­циа­ти­ва по со­став­ле­нию пер­вых, не до­шед­ших до нас сбор­ни­ков му­че­нич. Ж. при­пи­сы­ва­ет­ся рим. па­пам Кли­мен­ту I и Фа­биа­ну; позд­нее был со­став­лен мар­ти­ро­лог, без дос­та­точ­ных ос­но­ва­ний при­пи­сы­вае­мый Ие­ро­ни­му Бла­жен­но­му; ещё один сбор­ник на­пи­сан англ. мо­на­хом Бе­дой Дос­то­поч­тен­ным. В 9 в. на лат. За­па­де мар­ти­ро­ло­ги со­став­ля­ли Флор, Хра­бан Мавр, Ван­дель­берт, Узу­ард, в 10 в. – Нот­кер Заи­ка. На греч. яз. был со­став­лен не­со­хра­нив­ший­ся мар­ти­ро­лог Ев­се­вия Ке­са­рий­ско­го, из­вест­на так­же его кни­га о па­ле­стин­ских му­че­ни­ках. «Ис­то­рия пер­сид­ских му­че­ни­ков» бы­ла со­став­ле­на ок. 410 еп. Тар­гит­ским Ма­ру­фой.

Древ­ней­шим пре­по­доб­ни­че­ским Ж. яв­ля­ет­ся жи­тие Ан­то­ния Ве­ли­ко­го, на­пи­сан­ное Афа­на­си­ем Ве­ли­ким. В 5 в. Ж. на Вос­то­ке пи­са­ли Ге­рон­тий Пре­сви­тер, Кал­ли­ник, Фео­до­рит Кир­ский. Жи­тий­ные ска­за­ния о мо­на­хах оп­ре­де­лён­ной ме­ст­но­сти бы­ли объ­е­ди­не­ны в осо­бые сб-ки – па­те­ри­ки (Еги­пет­ский па­те­рик – «Лав­са­ик» Пал­ла­дия, Си­най­ский па­те­рик – «Луг ду­хов­ный» Иоан­на Мос­ха).

В ви­зант. агио­гра­фии со­су­ще­ст­во­ва­ли два на­прав­ле­ния – «на­род­ное», от­ли­ча­ющее­ся про­сто­той язы­ка и при­вер­жен­но­стью к бы­то­вой кон­кре­ти­ке, и «ли­те­ра­тур­ное», ори­ен­ти­ро­ван­ное на книж­ный стиль, аб­ст­ра­ги­ро­вав­шее­ся от изо­бра­же­ния бы­то­вых реа­лий, тя­го­тев­шее к прит­че­во­сти. К «на­род­но­му» на­прав­ле­нию от­но­сят­ся жи­тия Ио­ан­на Ми­ло­сти­во­го и Си­ме­о­на Юро­ди­во­го, со­став­лен­ные Ле­он­ти­ем Кипр­ским. Во 2-й пол. 10 в. в Ви­зан­тии пре­ж­де на­пи­сан­ные Ж. бы­ли пе­ре­пи­са­ны в от­вле­чён­но-ри­то­рич. сти­ле Си­ме­о­ном Ме­таф­ра­стом (все­го им бы­ло от­ре­дак­ти­ро­ва­но 148 Ж., сре­ди них – жи­тия Бо­го­ро­ди­цы, Ни­ко­лая, епи­ско­па Мир­ли­кий­ско­го, Дио­ни­сия Аре­о­па­ги­та).

Пер­вое лат. Ж. – на­пи­сан­ное диа­ко­ном Пон­ти­ем жи­тие св. Ки­приа­на, епи­ско­па Кар­фа­ген­ско­го (сер. 3 в.). Ж. пи­са­ли Ру­фин Ак­ви­лей­ский, Ио­анн Кас­си­ан Рим­ля­нин, Гри­го­рий Тур­ский и др. Ху­дож. чер­ты уси­ли­ва­ют­ся в Ж., соз­дан­ных Ва­лаф­ри­дом Стра­бо­ном (св. Блайт­мак­ка, св. Мам­мы). К 11 в. в лат. книж­но­сти окон­ча­тель­но вы­ра­бо­та­лись ка­но­ны изо­бра­же­ния жиз­ни свя­тых; в 12 в. в Ж. пре­об­ла­да­ли опи­са­ния чу­дес. В 11–13 вв. соз­да­ют­ся сво­ды Ж. – ле­ген­да­рии. Наи­бо­лее из­вест­ным и чи­тае­мым был ле­ген­да­рий до­ми­ни­кан­ско­го мо­на­ха Яко­ва Во­ра­гин­ско­го «Зо­ло­тая ле­ген­да» (13 в.), вклю­чав­ший 180 Ж.; сб. «Ка­та­лог свя­тых» со­ста­вил в 14 в. Пётр На­та­ли­бус (ум. 1382). Пуб­ли­ка­ция кор­пу­са лат. Ж. («Acta Sanctorum») бы­ла на­ча­та в 1643 об­щест­вом бол­лан­ди­стов (из­да­ние про­дол­жа­ет­ся и ны­не).

Древ­ней­шие рус. Ж. от­но­сят­ся к ру­бе­жу 11–12 вв.: «Чте­ние о Бо­ри­се и Гле­бе»; жи­тие Фео­до­сия Пе­чер­ско­го, со­став­лен­ное Не­сто­ром, а так­же «Ска­зание о Бо­ри­се и Гле­бе» не­из­вест­но­го ав­то­ра. Ж., со­став­лен­ные в кон. 14 – 1-й четв. 15 вв. Епи­фа­ни­ем Пре­муд­рым (Сер­гия Ра­до­неж­ско­го, Сте­фа­на, епи­ско­па Перм­ско­го), на­пи­са­ны изо­щрён­ным сти­лем, для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны раз­но­об­раз­ные ри­то­рич. приё­мы (стиль «пле­те­ния сло­вес»). В сер. 16 в. кор­пус пе­ре­вод­ных и ори­ги­наль­ных Ж. был со­б­ран ми­тро­по­ли­том Ма­ка­ри­ем в сб. «Ве­ли­кие Че­тьи-Ми­неи». Но­вая ре­дак­ция пе­ре­вод­ных и ори­ги­наль­ных Ж., так­же объ­е­ди­нён­ных в сб. Четь­их-Ми­ней, при­над­ле­жит митр. Ди­мит­рию Рос­тов­ско­му. Канонизация русской Церковью на рубеже 20–21 вв. большого числа свя­тых (преим. мучеников, пострадавших в 20 в.) стала причиной активного раз­вития рус. агиографии в последние 2 де­сятилетия и составления многочисл. но­вых Ж., в большинстве своём основан­ных на документальных материалах.

Автор статьи: А. М. Ран­чин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)