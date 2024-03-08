ТМУТАРАКАНСКИЙ КАМЕНЬ

Тмутаракáнский кáмень — мраморная плита 100 × 200 см с датированной кириллической надписью об измерении в 6576 (1068) тмутараканским князем Глебом Святославичем расстояния между Тмутараканью и Корчевом (Керчью) по льду — «10 тысяч и 4 тысячи сажен» (24 км), что соответствует расстоянию между цен﻿тральными храмами Тмутаракани (церковь Пресвятой Богородицы) и Корчева (церковь Св. Иоанна Предтечи). Достоверность надписи подтверждает ее соответствие древнерусским лексико-орфографическим и палеографическим нормам XI–XII вв. Т. к. найден на Таманском п-ове майором Х. К. Розенбергом при разборке старой турецкой крепости, перевезен в Севастополь (1792), затем в Николаев, подвергался случайным и намеренным (поновления букв) деформациям. С 1851 хранится в Эрмитаже. Надпись на Т. к. опубликована А. И. Мусиным-Пушкиным (1794) и впервые изучена А. Н. Олениным (1809), что положило начало русской эпиграфике . Надпись уточняет местоположение Тмутаракани, порядок княжения, свидетельствует о власти князя над западным и восточным побережьями Керченского пролива. Является первым письменным свидетельством о гидрографических работах в России.

Лит. : Рыбаков Б. А. Русские датированные надписи XI–XIV вв. М., 1964; Монгайт А. Л. Надпись на камне. М., 1969; Медынцева А. А. Тмутараканский камень. М., 1979; Захаров В. А. Заметки о Тмутараканском камне // Сборник Русского исторического общества. 2002. № 4. С. 154–168. Л. В. Столярова .